In die Welt der Wikinger lädt eine Ausstellung im Dänischen Nationalmuseum. Viele der Schätze sind der übergroßen Such- und Sammlerlust der Menschen in Dänemark zu verdanken.

Ein wahres Heer an Hobbyarchäologen ist seit Jahren mit Metalldetektoren am Werk. Die Fundstücke werden gegen einen kleinen Finderlohn brav bei einem Lokalmuseum abgegeben, das diese dann ans Nationalmuseum weiterleitet. So will es das Gesetz.

Die Dänen halten sich dran, meint Kuratorin Line Bjerg. "Das ist ein einzigartiges System, das auf Vertrauen basiert. Als in den Achtzigerjahren die Metalldetektoren aufkamen, gab es einige sehr weitsichtige Museumsleute, die sagten, wir müssen mit den Menschen zusammenarbeiten.

Wir müssen dafür sorgen, dass sie in die lokalen Museen aufgenommen werden. Wir müssen dafür sorgen, dass sie sich mehr für die Geschichte interessieren und nicht für die Schatzsuche als solche. Dass das Wissen dieses Interesse antreibt."

Der 22-jährige Hjalte Wadskjaer Molgaard, der heute Archäologie studiert, wurde schon in jungen Jahren vom Metalldetektivfieber gepackt. Einer seiner Funde ist in der Ausstellung zu sehen - ein mittelalterlicher Goldring mit dem Antlitz Jesu Christi.

"Ich habe Geschichte schon immer geliebt. Es begann mit dem Zweiten Weltkrieg, dann kamen der Erste Weltkrieg und die Titanic. Und dann habe ich mich plötzlich für die Vorgeschichte interessiert. Und da war der Metalldetektor einfach die perfekte Wahl."

Immer wieder kommt es in Dänemark zu sensationellen Funden. 2016 stießen Hobbyarchäologen in Jütland auf einen Schatz aus der Wikingerzeit - insgesamt fast ein Kilogramm Gold. Die Ausstellung im Dänischen Nationalmuseum ist zum 4. Februar kommenden Jahres zu sehen