Quentin Tarantino will nur noch einen, letzten Kinofilm drehen

Quentin Tarantinos 10. Film, von dem der Regisseur seit langem behauptet, es werde sein letzter Film werden, wird "The Movie Critic" heißen. Laut "The Hollywood Reporter" ist das der Name des Drehbuchs, das Tarantino geschrieben hat und bei dem er diesen Herbst Regie führen wird.

Alle weiteren Details sind im Moment noch streng geheim - wahrscheinlich sind sie in dem verschlossenen Koffer mit der 666-Kombination aus Pulp Fiction - aber Quellen sagen, dass die Geschichte im Los Angeles der späten 1970er Jahre spielt und eine weibliche Hauptfigur im Mittelpunkt steht.

Natürlich handelt es sich bei The Movie Critic um einen Arbeitstitel und nicht um einen endgültigen, also seien Sie nicht überrascht, wenn es nicht dabei bleibt. Er ist jedoch ein guter Hinweis darauf, wohin der Film gehen könnte... Es ist möglich, dass der Film auf dem Leben der bekannten Filmkritikerin Pauline Kael basiert.

Der Oscar-Preisträger hat seit Jahren sein Interesse und seine Bewunderung für Kael, eine der einflussreichsten Filmkritikerinnen aller Zeiten, bekundet. In einem Artikel des Time Magazine aus dem Jahr 1994 erklärte er:

Sie hat mir bei der Entwicklung meiner Ästhetik genauso viel geholfen wie jeder andere Regisseur. Ich habe nie eine Filmschule besucht, aber sie war die Professorin in der Filmschule meines Geistes.

Die 2001 verstorbene Kael war nicht nur Kritikerin, sondern auch Essayistin und Romanautorin und für ihre Auseinandersetzungen mit Redakteuren und Filmemachern bekannt. Der zeitliche Rahmen der Erzählung scheint zu passen, was die Spekulationen darüber, dass die scharfe Kritikerin das Thema von Tarantinos letztem Film sein wird, weiter anheizt.

Bislang haben Tarantinos Filme ihm unzählige Auszeichnungen eingebracht, darunter die Goldene Palme für Pulp Fiction, vier Golden Globes für Pulp Fiction (Bestes Drehbuch), Django Unchained (Bestes Drehbuch) und Once Upon A Time In Hollywood (Bestes Drehbuch und Bester Film - Musical oder Komödie), zwei BAFTAs für Pulp Fiction und Django Unchained (beide Bestes Originaldrehbuch) und zwei Oscars für Pulp Fiction und Django Unchained (jeweils Bestes Originaldrehbuch).

Außerdem hat er drei Oscar-Nominierungen für die beste Regie (Pulp Fiction, Inglorious Basterds und Once Upon A Time In Hollywood) und eine Nominierung für den besten Film (Once Upon A Time In Hollywood) erhalten, aber keinen der begehrten Preise bisher gewonnen.

Wenn man bedenkt, dass The Movie Critic sein vermeintlich letzter Film sein wird, kann man darauf wetten, dass er sich danach sehnt, dies zu ändern...

Quentin Tarantino bei den Oscars 2013 Heather Ikei / AMPAS

Warum hört Tarantino nach 10 Filmen auf?

Tarantino hat schon lange den Wunsch geäußert, auf dem Höhepunkt seines Schaffens aufzuhören. Er hat häufig gesagt, dass er nach 10 Filmen aufhören und mit 60 in den Ruhestand gehen würde.

Er begründet dies damit, dass selbst bei den berühmtesten Regisseuren die Qualität ihrer Arbeit im Laufe ihres Lebens nachlässt, und er möchte, dass seine Filmografie "ohne Fehlschläge" in Erinnerung bleibt.

Im Jahr 2012 sagte er dem Playboy: "Ich möchte an einem bestimmten Punkt aufhören. Regisseure werden nicht besser, wenn sie älter werden. Normalerweise sind die schlechtesten Filme in ihrer Filmografie die letzten vier am Ende. Mir geht es nur um meine Filmografie, und ein schlechter Film versaut drei gute Filme. Ich will nicht diese schlechte, unzeitgemäße Komödie in meiner Filmografie haben, den Film, bei dem die Leute denken: 'Oh Mann, der denkt immer noch, das ist 20 Jahre her.' Wenn Regisseure unmodern werden, ist das nicht schön."

Das ist nur fair, aber technisch gesehen wird er beide Aussagen verpassen, da Tarantino in diesem Monat 60 Jahre alt wird. Außerdem hat er bereits 10 Filme gedreht, wenn wir es mit seiner Methodik genau nehmen:

Reservoir Dogs - 1992

Pulp Fiction - 1994

Jackie Brown - 1997

Kill Bill 1 - 2003

Kill Bill 2 - 2004

Grindhouse: Death Proof - 2007

Inglorious Basterds - 2009

Django Unchained - 2012

The Hateful Eight - 2015

Once Upon a Time in Hollywood - 2019

Das sind schon 10 Filme, aber Tarantino zählt die beiden Kill Bill-Filme als einen. Das Publikum musste allerdings für jeden Film zwei separate Kinokarten bezahlen, also: The Movie Critic wird sein 11. Film.

Die, die sich bereits vor einer Kinolandschaft ohne den von Filmgeschichte besessenen Autor und Regisseur gruseln; der sich einen Namen damit gemacht hat, so genannte "Rand"-Genres zu zelebrieren, müssen keine Angst haben. Tarantino hat sein Interesse an anderen kreativen Möglichkeiten bekundet und in Interviews erwähnt, dass er bei Serien oder Theaterstücken Regie führen könnte. Im Jahr 2021 veröffentlichte er seinen ersten Roman, und während er für sein 2022 erscheinendes Buch "Cinema Speculation" warb, enthüllte Tarantino Pläne, eine achtteilige Fernsehserie zu drehen.

Wer war Pauline Kael?

Pauline Kael (1919 - 2001) war ein begeisterter Filmfan und gilt als eine der bedeutendsten Filmkritikerinnen ihrer Zeit, eine leidenschaftliche Kulturkritikerin, die sich nie scheute, Klartext zu reden.

Pauline Kael - Standbild aus dem Dokumentarfilm "What She Said: The Art of Pauline Kael" 29 Pictures

Ihre erste Filmkritik veröffentlichte sie 1953 in der Zeitschrift City Lights in San Francisco, ihr Ruf als rohe, lebendige und bissige Kritikerin wuchs, und eine Sammlung ihrer Artikel wurde 1965 unter dem Titel "I Lost It at the Movies" veröffentlicht. Das Buch war ein Bestseller und brachte ihr Aufträge von wichtigen Zeitschriften wie Life, Holiday, Mademoiselle und McCall's ein.

Ab 1968 arbeitete sie für The New Yorker und rezensierte dort bis zu ihrer Pensionierung im Jahr 1991 Filme.

Hier sind einige ihrer denkwürdigsten Aussagen:

Wenn ich diese Werbung sehe "Diesen Film müssen Sie zweimal sehen", dann weiß ich, dass es die Art von Film ist, die ich nicht einmal sehen möchte.

Über Bonnie und Clyde:

"'Bonnie und Clyde' ist der aufregendste amerikanische Film seit 'Der Manchurian Kandidat' (...) Das Publikum lebt mit ihm. Unsere Erfahrung, wenn wir ihn sehen, hat etwas mit der Art und Weise zu tun, wie wir in unserer Kindheit auf Filme reagiert haben: damit, wie wir dazu kamen, zu lieben und zu fühlen - also k__eine Kunst, die wir im Laufe der Jahre zu schätzen gelernt haben, sondern einfach und unmittelbar die unsere."

Aus "Trash, Kunst und das Kino":

"Ein guter Film kann dich aus deiner dumpfen Stimmung und der Hoffnungslosigkeit herausholen, die so oft mit dem Gang ins Kino einhergeht; ein guter Film kann dir das Gefühl geben, wieder lebendig zu sein, in Kontakt zu stehen und nicht nur in einer anderen Stadt verloren zu sein. Gute Filme geben einem das Gefühl, wieder an Möglichkeiten zu glauben."

Aus "Stanley Strangelove: A Clockwork Orange":

"Die verwirrende - und schließlich korrupte - Moral des Films ist jedoch nicht das, was ihn zu einem so abscheulichen Seherlebnis macht. Er ist anstößig, lange bevor man erkennt, worauf er hinausläuft, denn er hat keine Schattierungen. Kubrick, ein Regisseur mit einem kalten Geist, ist entschlossen, pornografisch zu sein, und er hat kein Talent dafür. In Los Olvidados zeigt Buñuel Jugendliche, die schreckliche Grausamkeiten begehen, und obwohl man sich keine Illusionen über ihre Opfer macht - vor allem einer ist ein alter Lustmolch - ist man entsetzt. Buñuel lässt einen die Pornographie der Brutalität verstehen: Die Pornographie liegt in dem, was Menschen anderen Menschen antun können. Kubrick war schon immer einer der am wenigsten sinnlichen und am wenigsten erotischen Regisseure, und seine Versuche hier, phallischen Humor zu zeigen, sind wie die Bleiballons eines Professors. Er versucht, knallharte Gewaltszenen zu inszenieren, indem er den Zuschauer vorsichtig von den Opfern entfremdet, damit er die Vergewaltigungen und Schläge genießen kann. Aber ich glaube, man empfindet eher kalte Antipathie gegenüber dem Film als Entsetzen über die Gewalt - oder auch Freude daran."

Dieser Film ist ein Toupet, der wie eine ehrliche Glatze aussieht.

Über It's a Wonderful Life:

"Frank Capras unerbittlichster Kloß im Hals-Film ... Auf seine eigene schlammige, bittersüße Art ist der Film gut gemacht. Aber er ist ziemlich humorlos und kam mit all dem tugendhaften Leiden des Helden beim Publikum nicht gut an. Capra schlägt hier einen ernsten Ton an, obwohl es keine Grundlage für die Ernsthaftigkeit gibt; dies ist eine Phrase, die versucht, als Kunst durchzugehen."

Über Chloe am Nachmittag:

"Eric Rohmers 'Chloe am Nachmittag', mit dem das New York Film Festival eröffnet wurde, wird wahrscheinlich als perfekter Film bezeichnet werden, und in gewisser Weise ist er das wohl auch, aber eine halbe Stunde nachdem ich ihn gesehen hatte, war er schon verpufft. Er ist so vergesslich, wie ein Film nur sein kann. Vielleicht hat Rohmer, der zum Spezialisten für die Erotik nicht-sexueller Affären geworden ist, zu lange an einer kleinen Idee herumgedoktert; vielleicht auch absichtlich ist es eine reductio ad absurdum. Das Spiel "Will er oder will er nicht" dauert so lange, dass der zimperliche Held ein Arsch sein muss."

Der Film ist heute so männerdominiert, dass sie glauben, sie seien frauenfreundlich, wenn sie Frauen aufeinander einprügeln lassen.

Aus "Angst vor dem Kino":

"Filme umgehen unsere Klugheit und unser Misstrauen; das ist es, was uns früher in die Kinos gelockt hat. Filme - und sie müssen nicht einmal erstklassig, geschweige denn großartig sein - können in unsere Empfindsamkeiten eindringen, so wie es Dickens tat, als wir Kinder waren, und später vielleicht George Eliot und Dostojewski, und noch später vielleicht wieder Dickens. Sie können sogar noch tiefer gehen - bis zu den primitiven Ebenen, auf denen wir Märchen erleben. Und wenn man sich gegen diese Invasion wehrt, indem man sich nur Filme anschaut, von denen man sich versichert hat, dass sie nichts Erschütterndes enthalten, dann zeigt man keinen höheren, verfeinerten Geschmack, sondern handelt nur aus Angst, die sich als Geschmack maskiert."

Das erste Vorrecht eines jeden Künstlers, egal in welchem Medium, ist es, sich lächerlich zu machen.

Aus "Kiss Kiss Bang Bang: Film Writings, 1965-1967":

"Wenn die barbusige Miss Charisse ihre phänomenalen Beine um (Fred) Astaire schlingt, kann man ihr alles verzeihen - sogar die Tatsache, dass sie ihren Text liest, als hätte sie ihn phonetisch gelernt."

Möchten Sie mehr über Pauline Kael erfahren, schauen Sie sich "What She Said: The Art of Pauline Kael" an, Rob Garvers Dokumentarfilm aus dem Jahr 2018, über die Arbeit und das Leben der Filmkritikerin und ihren Kampf um Erfolg und Einfluss im Filmgeschäft des 20. Jahrhunderts.