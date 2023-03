Kunst in Valencia: "Fernando Botero - Sinnlichkeit und Melancholie"

Eine Ausstellung in der spanischen Stadt Valencia mit dem Titel "Fernando Botero. Sinnlichkeit und Melancholie" bietet eine Retrospektive des kolumbianischen Künstlers in der Fundación Bancaja.

Gezeigt werden insgesamt 45 Werke aus fast sieben Jahrzehnten, von den 60er Jahren bis zu den Aquarellen, die 2022 an seinem derzeitigen Wohnsitz in Monaco entstanden sind.

Die Werke stammen aus Privatsammlungen, einige wurden noch nie ausgestellt, andere kommen aus Galerien und Museen.

Marisa Oropesa ist die Kuratorin der Ausstellung: "Wir wollten eine Auswahl treffen, damit der Besucher in die Welt von Botero eintreten kann. Und wir wollten immer die Themen aufgreifen, die ihn am meisten fasziniert haben, wie zum Beispiel das weibliche Universum. Die Luft der Ebene, die meiner Meinung nach grundlegend für ihn ist. Stillleben, diese Stillleben mit diesen unproportionierten Krügen, die er genau so haben wollte".

Botero ist 90 Jahre alt und eine der Ikonen der universellen Malerei und Bildhauerei des 20. Jahrhunderts und der bedeutendste lebende lateinamerikanische Maler. Sein Stil ist so persönlich und wiedererkennbar, dass ein amerikanischer Kunstkritiker den Begriff "Boterismus" geprägt hat.