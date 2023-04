Von euronews

Ostern steht vor der Tür, und was gibt es da Besseres, als sich mit ein paar Liedern zu vergnügen, die das Wort "Jesus" im Titel tragen?

Das ist vielleicht etwas weit hergeholt, aber diese Lieder eignen sich hervorragend zum Hören an diesem heiligsten aller Feiertage - vor allem, weil sich in den Titeln und Texten oft Bedeutungen verbergen, die Sie überraschen könnten.

Um das klarzustellen - dies ist keine Übung, um die Glaubenssysteme der Menschen herabzusetzen, sondern lediglich ein Eintauchen in bestimmte Lieder, die nicht ganz das sind, was sie auf den ersten Blick zu sein scheinen. Und bevor sich jemand aufregt, sollten wir nicht vergessen, dass die Tatsache, dass wir Menschen einen Sinn für Humor haben, darauf hinweisen sollte, dass auch Gott und Jesus einen haben. Schließlich sind wir nach seinem Ebenbild erschaffen worden, was darauf hindeutet, dass wir ähnliche Eigenschaften haben.

Nun, wir mussten mit einem offensichtlichen Song beginnen, aber er ist und bleibt ein Klassiker.

Im Jahr 1989 veröffentlichten Depeche Mode diese Single aus ihrem damals neuen Album Violator", die sich zu einem Fan-Favoriten entwickelte. Damals schaltete das Label der Band, Mute, in lokalen Zeitungen Kontaktanzeigen mit den Worten "YOUR OWN PERSONAL JESUS" und einer Telefonnummer. Wer sich entschloss anzurufen, konnte den neuen Song hören.

Während viele der Meinung sind, der Song handele von der Kommerzialisierung der Religion, erklärte der Hauptsongwriter Martin Gore 1990 in einem Spin-Interview, dass es darum überhaupt nicht gehe. Der Text beziehe sich vielmehr auf Priscilla Presleys Autobiographie 'Elvis And Me'.

"Es ist ein Lied darüber, ein Jesus für jemand anderen zu sein, jemand, der dir Hoffnung und Fürsorge gibt", sagte Gore. "Es geht darum, dass Elvis Presley ihr Mann und ihr Mentor war und wie oft das in Liebesbeziehungen vorkommt; dass das Herz eines jeden in gewisser Weise wie ein Gott ist, und das ist keine sehr ausgewogene Sicht auf jemanden, oder?"

Der Song führt häufig die Listen der besten Depeche-Mode-Songs an und wurde mehrfach gecovert, unter anderem von Johnny Cash 2022 auf seinem Album American IV: The Man Comes Around" und von Marilyn Manson 2004. Im Jahr 2008 basierte Hilary Duff ihren Song "Reach Out" auf "Personal Jesus", c