6. September 1916: Die Geburt des Supermarktes

Einer der wichtigsten Momente für die Kultur des 20. Jahrhunderts geschah 1916 in den Vereinigten Staaten, als der erste Supermarkt seine Türen öffnete.

Sie werden vielleicht lachen, aber nur wenige Orte haben das Bild der beginnenden modernen Welt mehr geprägt. An diesem Tag wurde der erste Piggly Wiggly-Supermarkt in Memphis, Tennessee, gegründet.

Was machte Piggly Wiggly zum ersten Supermarkt? Er ermöglichte es den Kunden, sich selbst zu bedienen. Bis dahin gingen die Kunden mit einer Liste der gewünschten Artikel in den Laden, und ein Angestellter holte die gewünschten Artikel für sie ab. Um die Personalkosten zu senken, erlaubte der Gründer von Piggly Wiggly, Clarence Saunders, den Kunden, die Artikel selbst auszuwählen.

Saunders meldete 1917 das Patent für einen Selbstbedienungsladen an, und seine Idee schlug ein wie eine Bombe. Er franchisierte Piggly Wiggly und hatte 1932 auf seinem Höhepunkt 2.660 Filialen in den USA. Der Supermarkt setzte seine Innovationen fort und führte 1937 als erstes Unternehmen Einkaufswagen ein.

Die Innovationen von Piggly Wiggly haben das Einkaufserlebnis im 20. Jahrhundert und heute geprägt. Der Übergang zur Moderne im 20. Jahrhundert war geprägt von einem wachsenden Wunsch nach Individualität. Zusammen mit dem Aufkommen des Feminismus, der Bürgerrechtsbewegung und den Swinging 60s war dies das Einkaufserlebnis für den mündigen Menschen. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ging es in den USA auch um Opulenz. Wo sonst könnte man diese finden als in den endlosen Gängen eines Supermarktes?

Passenderweise ist dies ein Trend, der von vielen Künstlern aufgegriffen wurde. Hier sind einige unserer Lieblingsbeispiele für Supermärkte in der zeitgenössischen Kultur.

Gurke

Jede Folge der phänomenalen Fernsehserie "Cucumber" von "It's A Sin" und "Doctor Who" Autor Russell T Davies beginnt mit einer Szene in einem Supermarkt. Im Rahmen seines hervorragenden Drei-Serien-Spektakels "Cucumber", "Banana" und "Tofu" untersuchte Davies viele Aspekte des queeren Lebens im modernen Großbritannien.

In der Hauptshow "Cucumber" nutzte Davies den Supermarkt als Vehikel, um die Hauptfigur Henry vorzustellen. "Ruhige, gemessene Momente, in denen man Henry kennenlernt", waren Davies' Idee für den Supermarkt. Davies weiß, dass wir an diesem alltäglichen Ort, der nichtsdestotrotz essenziell ist, am menschlichsten sind.

Es ist eine beeindruckende Show, auch wenn sie nicht im Supermarkt stattfindet.

Weißes Rauschen

Supermärkte spielen eine große Rolle in Noah Baumbachs 2022 entstandener Verfilmung des überragenden Don DeLillo-Romans White Noise. Ob es der Professor für Hitler-Studien Jack Gladney (Adam Driver) ist, der mit dem Professor für Elvis-Studien Murray Sisking (Don Cheadle) über das moderne Leben diskutiert, oder die amüsante Schlussszene, eine Tanznummer zu LCD Soundsystem - Baumbach weiß, dass der Schauplatz Supermarkt etwas hat, das den existenziellen Terror der 80er Jahre definiert.

Voller Angst definiert sich unsere Konsumkultur durch das, was sie kaufen kann, so DeLillo. Dieser postmoderne Fiebertraum von einem Film ist ein wenig durchwachsen, aber einige seiner besten Momente sind die, in denen der makabre Zynismus voll zur Geltung kommt, ähnlich wie die Produkte in den Gängen Ihres Lieblingsgeschäfts.

Die Ladenhüterin

Der 2016 (2018 in der deutschen Übersetzung) erschienene Roman _Konbini Ningen_der japanischen Autorin Sayaka Murata ist einer der einzigartigsten Romane, die Sie je lesen werden. Das Buch basiert auf Muratas eigenen Erfahrungen bei der Arbeit in einem kleinen Lebensmittelsupermarkt und handelt von Keiko Furukura, einer 36-jährigen Frau, die scheinbar keine Ambitionen hat, etwas anderes zu tun, als ihre Tage in diesem Laden zu verbringen.

Keiko lernt einen Mann kennen, der ebenfalls wenig Ehrgeiz hat, und gemeinsam finden sie einen Weg, in unserer eigenartigen Welt zu existieren und sich dem Druck des modernen Lebens zu entziehen.

Es ist ein faszinierender Blick auf jemanden, der sich den gesellschaftlichen Anforderungen verweigert und gleichzeitig mitten an einem der wichtigsten Orte der Moderne arbeitet.