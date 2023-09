Klavier von Freddie Mercury für zwei Millionen Euro versteigert

Das Klavier des legendären britischen Rocksängers Freddie Mercury ist in London für umgerechnet rund zwei Millionen Euro (1,74 Millionen Pfund) versteigert worden.

Auf dem Flügel hatte der 1991 verstorbene Queen-Frontmann viele seiner größten Songs wie auch den Rockklassiker "Bohemian Rhapsody" komponiert. Auch ein Notizzettel mit Mercurys handgeschriebenem Textentwurf zu dem Hit wurde für 1,6 Millionen Euro verkauft.

Das Londoner Auktionshauses Sotheby's versteigert noch bis zum kommenden Mittwoch rund 1400 Gegenständen aus dem Nachlass Mercurys. Eine Rekordzahl von 2000 Bietern aus 61 Ländern hat sich für die Auktion registriert

Ein Teil des Erlöses wird an den Mercury Phoenix Trust und die Elton John Aids Foundation gespendet, zwei Organisationen, die sich im Kampf gegen AIDS engagieren.

Neben handgeschriebenen Songtexten und Bühnenkostümen werden auch viele Kunstwerke, Gemälde, ausgefallene und klassische Möbelstücke sowie edles Geschirr versteigert, das der Queen-Frontmann zu Lebzeiten gesammelt hatte.

Im Vorfeld der Auktion waren sämtliche Auktionsgegenstände, die aus Mercurys Privathaus "Garden Lodge" im Londoner Stadtteil Kensington stammen, in den Räumen von Sotheby's zu sehen. Die Ausstellung "Freddie Mercury - A World Of His Own" lockte laut Sotheby's rund 140 000 Besucher an.

Mercury hatte die "Garden Lodge" seiner ehemaligen Lebensgefährtin und engen Freundin Mary Austin vermacht, die sich nun davon trennt. Eine von Fans bekritzelte Eingangstür zu dem Anwesen brachte am Mittwoch rund 480 000 Euro (413 000 Pfund) ein, rund zwanzig Mal so viel wie erwartet.