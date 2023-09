World Press Photo-Ausstellung: Diese 94 Fotos bewegen die Welt

In Budapest werden die 94 beeindruckendsten Fotos der Welt ausgestellt. Tausende Journalist:innen reichten im Vorfeld ihre Fotografien ein.

Die diesjährige Ausstellung der World Press Photo Foundation in Budapest ist eröffnet. Vom 22. September bis zum 5. November werden im Ungarischen Nationalmuseum die beeindruckendsten Fotos von Journalist:innen aus dem vergangenen Jahr zu sehen sein.

WERBUNG

Über 60.000 Einreichungen

Die Jury hatte die Qual der Wahl, eingereicht wurden 60.448 Bilder von 3.752 verschiedenen Fotojournalist:innen. Am Ende einigten sie sich auf 94 Fotografien.

"Sie [die Bewerber:innen, Anm.d.Red.] wollen sich auf konstruktive Geschichten konzentrieren", erklärt Marika Cukrowski, Leiterin und Kuratorin der Ausstellung. "Natürlich sehen wir, das weltweit viele schlimme Dinge passieren, fürchterliche Ereignisse. Konstruktiver Journalismus konzentriert sich jedoch auf Lösungen, also zum Beispiel auf Maßnahmen, die auf der ganzen Welt getroffen werden, um gegen den Klimawandel vorzugehen", so Cukrowski weiter.

Die Wanderausstellung wird in 70 verschiedenen Städten in 30 verschiedenen Ländern gesehen. Über vier Millionen Menschen besuchen die Ausstellung. In Budapest zieht sie besonders viele Besucher:innen an.

"Wer die Bilder sieht, erfährt, wie die Welt ist"

"Wer sich diese Bilder anschaut, wird erfahren, wie unsere Welt ist. Es ist unmöglich, nicht darüber nachzudenken, was einen hier umgibt. Man lernt viel und entwickelt Mitgefühl", sagt der Fotograf Tamás Révész, der die Ausstellung organisiert hat.

Die Fotos rücken verschiedenste globale Probleme in den Fokus und regen zum Nachdenken an.

Die Organisation Reporter ohne Grenzen schätzt, dass fast die Hälfte der Weltbevölkerung keinen Zugriff auf frei veröffentlichte Nachrichten und Informationen hat. World Press Photo unterstützt die Pressefreiheit, indem sie die weltbesten Presse- und Dokumentarfotos ausstellt.