Patrick Dempsey ist laut People-Magazin offiziell Sexiest Man Alive

Der 57-jährige Patrick Dempsey folgt auf Vorjahressieger Chris Evans als Sexiest Man Alive.

Einige Herren der Schöpfung mögen extrem enttäuscht sein. Die Ehre geht in diesem Jahr an Patrick "McDreamy" Dempsey, der vom People-Magazin zum Sexiest Man Alive gekürt wurde.

Der "Grey's Anatomy"-Star und Rennfahrer löst damit den "Captain America"-Star Chris Evans ab, der 2022 zum "Sexiest Man Alive" gewählt wurde. Die Wahl wurde am Dienstag, 7. November, in der Late-Night-Show Jimmy Kimmel Live! bekannt gegeben.

"Ich war schon immer die Brautjungfer!" erzählte Dempsey, 57, dem Magazin über seine erste Reaktion. "Ich hatte das völlig vergessen und nie in Erwägung gezogen, in dieser Position zu sein. Meinem Ego geht es also gut."

Der Schauspieler spielt die Hauptrolle in dem kommenden Michael-Mann-Film Ferrari, in dem er den italienischen Rennfahrer Piero Taruffi spielt. Der Film wurde dieses Jahr bei den Filmfestspielen in Venedig uraufgeführt und kommt im Dezember in die Kinos.

Dempsey fährt in dem Streifen seinen eigenen Wagen und hat extra zuvor an mehreren professionellen Rennen teilgenommen, unter anderem am 24-Stunden-Rennen von Le Mans, und ist Teil des Wright Motorsports Rennteams, wie auf dessen Website zu lesen ist.

Und was sagen seine Kinder?

Patrick “McDreamy” Dempsey Vianney Le Caer/Invision/AP

Dempsey sagte, dass seine drei Kinder ihn wegen seiner Wahl für das People-Magazin sicher hänseln und "auf mir herumhacken und jeden Grund finden werden, warum ich das nicht sein sollte".

Neben dem Rennsport und der Schauspielerei gründete er zu Ehren seiner verstorbenen Mutter das Dempsey Center, eine in Maine ansässige Organisation, die sich um Krebspatient:innen kümmert und ihnen Ressourcen zur Verfügung stellt.

Der Star aus Grey's Anatomy

Dempsey erlangte als Dr. Derek Shepherd - Spitzname "McDreamy" - in der Serie Grey's Anatomy, in der er in mehr als 250 Episoden auftrat, den Status eines Herzensbrechers.

Zu den weiteren Preisträgern des Sexiest Man Alive zählen Michael B. Jordan, John Legend, Paul Rudd, Brad Pitt, Harrison Ford und Mel Gibson, der 1985 der erste Preisträger der Zeitschrift war.