Der Rapper Sean "Diddy" Combs wurde von der Sängerin und ehemaligen Partnerin Casandra "Cassie" Ventura der Vergewaltigung und des Missbrauchs beschuldigt.

Sean "Diddy" Combs wurde in einer Klage beschuldigt, die R&B-Sängerin Cassie einer Beziehung ausgesetzt zu haben, die Schläge und Vergewaltigung beinhaltete.

Cassie, die mit bürgerlichem Namen Casandra Ventura heißt, behauptet in der Klage, die gegen den Produzenten und Musikmogul vor einem New Yorker Bundesgericht eingereicht wurde, dass Combs sie in seinen "protzigen, rasanten und von Drogen geprägten Lebensstil" hineingezogen habe, kurz nachdem sie ihn kennengelernt und bei seinem Label unterschrieben hatte, als sie 19 und er 37 Jahre alt war (2005).

Anwalt Ben Brafman sagte, dass Combs die Anschuldigungen "vehement bestreitet". Ventura, jetzt 37, sagte, Combs, jetzt 54, begann mit dem Beginn der Beziehung, seine Partnerin zu missbrauchen.

In der Klage wird behauptet, dass er, der zu unkontrollierbarer Wut neigte, sie "wilden" Schlägen aussetzte, bei denen er sie traktierte, trat und auf ihr herumtrampelte. Er habe sie mit Drogen vollgepumpt und sie gezwungen, Sex mit anderen Männern zu haben, während er masturbierte und sie dabei filmte.

Als sie 2018 versuchte, die Beziehung zu beenden, zwang Combs sie in ihr Haus in Los Angeles und vergewaltigte sie, heißt es in der Klage.

"Nach Jahren des Schweigens und der Dunkelheit bin ich endlich bereit, meine Geschichte zu erzählen und für mich und andere Frauen zu sprechen, die in ihren Beziehungen mit Gewalt und Missbrauch konfrontiert sind", sagte Ventura in einer Erklärung.

Anwalt Brafman bezeichnete die Anschuldigungen als "Lügen".

"In den letzten sechs Monaten war Herr Combs der hartnäckigen Forderung von Frau Ventura nach 30 Millionen Dollar ausgesetzt, unter der Drohung, ein schädliches Buch über ihre Beziehung zu schreiben, was eindeutig als unverhohlene Erpressung zurückgewiesen wurde", sagte er in einer Erklärung. Obwohl sie ihre anfängliche Drohung zurückzog, hat Frau Ventura nun darauf zurückgegriffen, eine Klage einzureichen, die mit unbegründeten und unverschämten Lügen gespickt ist und darauf abzielt, den Ruf von Herrn Combs zu beflecken und einen Zahltag zu erreichen."

Venturas Anwalt Douglas Wigdor antwortete in einer Erklärung, Combs habe ihr "eine achtstellige Summe angeboten, um sie zum Schweigen zu bringen und die Einreichung dieser Klage zu verhindern. Sie hat seine Bemühungen zurückgewiesen und beschlossen, allen Frauen, die im Stillen leiden, eine Stimme zu geben".

Combs gehört zu den einflussreichsten Hip-Hop-Produzenten und Visionären der letzten drei Jahrzehnte.

Er und Ventura begannen 2007 eine Beziehung, die mehr als ein Jahrzehnt lang mit Unterbrechungen andauerte. Bekannt wurde sie durch die von Ryan Leslie produzierte Hit-Single "Me & U", die 2006 Platz 1 der Billboard Hot R&B/Hip-Hop-Song-Charts erreichte. Der Song war die Leadsingle ihres einzigen Studioalbums, das denselben Titel trug.

Als Schauspielerin hat sie in mehreren Fernseh- und Filmprojekten mitgewirkt, darunter Fox's Empire, Step Up 2: The Streets und _Spenser Confidentia_l.

Combs baute eines der größten Hip-Hop-Imperien auf und bahnte sich einen Weg mit mehreren Unternehmen, die mit seinem berühmten Namen verbunden sind. Er ist der Gründer von Bad Boy Records und dreifacher Grammy-Preisträger, der mit einer ganzen Reihe hochkarätiger Künstler zusammengearbeitet hat, darunter Notorious B.I.G., Mary J. Blige, Usher, Lil Kim, Faith Evans und 112.

Der Mogul hat die Bekleidungslinie Sean John gegründet, den Fernsehsender Revolt TV ins Leben gerufen, der sich auf Musik konzentriert, und die Reality-Show Making the Band für MTV produziert.

In diesem Jahr veröffentlichte er sein fünftes Studioalbum "The Love Album: Off the Grid", das diesen Monat zwei Grammy-Nominierungen erhielt.

In der Klage wird eine Rede zitiert, die Combs bei der Verleihung der BET Awards im Jahr 2022 hielt, in der er Ventura dafür dankte, dass sie "mich in den dunklen Zeiten aufrecht gehalten hat, Liebe".

In der Klage heißt es: "Die Wahrheit ist jedoch, dass Cassie - Ms. Casandra Ventura - von Mr. Combs unterdrückt wurde und über ein Jahrzehnt lang sein gewalttätiges Verhalten und seine gestörten Forderungen ertragen musste."