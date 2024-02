Einst ein Weg, um mit College-Freunden in Kontakt zu bleiben, hat die Plattform heute nur noch wenig Ähnlichkeit mit dem Facebook von früher. Kann sie noch behaupten, kulturell relevant zu sein?

Was ist in den letzten 20 Jahren mit dir passiert? Vielleicht hast du dich verliebt, dein Herz wurde gebrochen, du bist in eine andere Stadt oder sogar in ein anderes Land gezogen, hast ein oder zwei Kinder bekommen, eine neue Leidenschaft entdeckt, mit Depressionen zu kämpfen gehabt oder um einen geliebten Menschen getrauert.

Während dieser ganzen Zeit, in der du dich verändert hast und "geworden" bist, hat sich auch Facebook verändert.

Facebook ist jetzt tatsächlich zwei Jahrzehnte alt. Und trotz seines langsamen Abstiegs in die kulturelle Bedeutungslosigkeit bei den jüngeren Generationen bleibt es das größte soziale Netzwerk der Welt.

Heute zählt es über 3 Milliarden aktive monatliche Nutzer - ein Drittel der Weltbevölkerung.

Doch das Alter von Facebook macht sich bemerkbar, und wie viele Menschen, die Sie vielleicht kennen, hat es sich von seinem ursprünglichen Ziel - Menschen (kostenlos) zusammenzubringen und Freunden zu helfen, in Kontakt zu bleiben - weit entfernt.

Wenn du heute durch Facebook scrollst, wirst du weniger Beiträge von deinen echten Freunden finden, sondern mehr gesponserte Werbung, die dich dazu auffordert, Dinge zu kaufen, die du einmal im Internet gesucht hast, gefälschte Nachrichtenartikel mit Tausenden von Kommentaren von Verschwörungstheoretikern und entfernte Verwandte, die jeden Aspekt ihres Lebens in verschwommenen Fotos und gruseligen Bildunterschriften dokumentieren.

In den rund zehn Jahren, in denen ich auf Facebook unterwegs bin, hat sich mein Profil von einer weniger lustigen Version von Myspace zu einem Ort entwickelt, an dem ich meine täglichen Beschwerden als Studentin loswerde und Hunderte von schrecklichen Bildern poste, die ich mit einer einfachen Kamera aufgenommen habe, bis hin zu einer digitalen Einöde, in der der letzte Kommentar auf meiner "Timeline" ein drei Jahre alter Geburtstagswunsch eines ehemaligen Kollegen ist.

Seitdem habe ich mein Geburtsdatum privat gehalten, um den Stress zu vermeiden, Dutzenden von Halbfremden danken zu müssen, die einmal im Jahr wie Unkraut aus dem Boden schießen. Und wenn ich Facebook nicht für meinen Job bräuchte, hätte ich mein Profil wahrscheinlich schon längst gelöscht.

Während mein Profil Staub ansetzt und Facebook sein 20-jähriges Bestehen feiert, frage ich mich: Kann das soziale Netzwerk noch behaupten, kulturell relevant zu sein?

Ein globales Phänomen

Facebook war beileibe nicht das erste soziale Netzwerk, aber es war das erste, das sich wie ein Virus über Grenzen und Generationen hinweg verbreitet und die Art und Weise verändert hat, wie Menschen miteinander interagieren, soziale Bewegungen organisieren und Nachrichten konsumieren.

Mit Twitter wurde es zu einem Vehikel für den sozialen Wandel und löste Gespräche aus, die zu Bewegungen wie dem Arabischen Frühling, Occupy Wall Street und dem Anschlag auf den brasilianischen Kongress 2023 führten.

Der Gründer Mark Zuckerberg, der Facebook als 19-jähriger Student ins Leben rief, fand sich plötzlich im Zentrum einer Debatte über die Grenzen der Meinungsfreiheit wieder, als die Kritik laut wurde, Facebook tue nicht genug, um gegen Fehlinformationen und Hassreden vorzugehen.

Die Regulierungsbehörden in den USA und der EU verfolgen Zuckerberg noch immer wegen der Fehlinformationen, die während der Coronavirus-Pandemie auf der Website grassierten. Nach dem neuen EU-Gesetz über digitale Dienste ist Meta für die Überwachung und Entfernung von Fehlinformationen und illegalen Inhalten auf seinen Plattformen verantwortlich.

Facebook-CEO Mark Zuckerberg sagt vor dem US-Kongress über die Verwendung von Facebook-Daten zur gezielten Ansprache amerikanischer Wähler:innen bei der Wahl 2016 aus. Alex Brandon/Copyright 2018 The AP. All rights reserved.

Was die Mission von Facebook betrifft, so hat Zuckerberg die Funktionalitäten der Plattform erweitert, um ein tragfähiges Geschäftsmodell aufrechtzuerhalten, wobei er Werbeeinnahmen und Datenerfassung gegenüber echter Nutzerinteraktion den Vorrang gab.

Im Jahr 2019 änderte Zuckerberg den Slogan der Plattform von "Es ist kostenlos und wird es immer sein" zu "Es ist schnell und einfach" und ebnete damit den Weg für das neue kostenpflichtige, werbefreie Abonnementmodell von Facebook. Zwei Jahre später benannte er die Muttergesellschaft von Facebook in "Meta" um und ging eine große Wette auf die Metaverse-Forschung ein.

Außerdem erweiterte er die Videoinhalte auf Facebook und Instagram (ebenfalls eine Meta-Marke), fügte den Facebook-Marktplatz hinzu, auf dem man Artikel kaufen und verkaufen kann, und erweiterte die Messaging-Funktionen mit der Entwicklung von Messenger und der Übernahme von WhatsApp.

Die Plattform hat nur noch wenig Ähnlichkeit mit dem Facebook von früher, da sie Funktionen von anderen beliebten Social-Media-Websites wie Reddit, TikTok, Twitter und Snapchat zusammengeschustert hat.

Eine alternde Nutzerbasis bei zunehmend globaler Reichweite

Facebook mag immer noch ein Eckpfeiler für jede Social-Media-Marketingkampagne sein, aber seine Nutzerbasis wird immer älter.

Millennials bevorzugen die App immer noch, obwohl die Zahl der Millennial-Nutzer sinkt - eine Umfrage aus dem Jahr 2022 ergab, dass 69 Prozent von ihnen Facebook anderen sozialen Medien vorziehen, gegenüber 75 Prozent im Jahr 2021.

Jüngere Generationen sind sogar noch weniger von Facebook angetan: Nur 37 Prozent der Generation Z geben an, auf Facebook aktiv zu sein, verglichen mit 65 Prozent der Generation Z, die angeben, auf TikTok unterwegs zu sein.

Das ist zwar ein echtes Problem für das Unternehmen und hat zu Erklärungen wie "Facebook ist tot" geführt, aber die neuesten Nutzerzahlen von Anfang Februar deuten auf etwas anderes hin.

Jeden Tag melden sich 2,11 Milliarden Menschen bei Facebook an, was einem Anstieg von 6 Prozent innerhalb eines Jahres entspricht. Aber drei Viertel dieser täglichen Nutzer befinden sich außerhalb der USA, Kanadas und Europas.

Während Facebook also in Europa Nutzer:innen verliert und in den USA und Kanada ein langsameres Wachstum verzeichnet, gewinnt das Unternehmen weltweit mehrere zehn Millionen Nutzer:innen hinzu. Der größte Markt für Facebook ist Indien mit 315 Millionen Nutzer:innen.

Facebook hat sich immer mehr von den Interaktionen zwischen Freunden hin zu viralen Inhalten entwickelt. Michael Dwyer/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Die Art und Weise, wie die Menschen Facebook nutzen, ändert sich ebenfalls und passt sich dem neuen Algorithmus der Plattform an, der sich mehr auf virale Inhalte als auf Freundschaften konzentriert.

"In den letzten Jahren hat es eine Verschiebung gegeben: Die Menschen kommen eher zu Facebook, um sich unterhalten zu lassen, etwas Neues zu entdecken oder zu sehen, was in der Welt vor sich geht", schrieb Facebook-Direktor Tom Alison in einer Pressemitteilung im vergangenen März und kündigte eine neue KI-gestützte Entdeckungsfunktion an.

"Zuvor konnte man von einem Freund in eine (Facebook-)Gruppe eingeladen werden oder nach einer Gruppe suchen, die einem bestimmten Bedürfnis oder Interesse entsprach", erklärte Alison. "Durch den Einsatz von KI, um öffentliche Gruppeninhalte auf der Grundlage deiner Interessen zu finden, können wir dir jetzt hochrelevante Inhalte aus öffentlichen Gruppen in deinem Feed anzeigen - ohne dass du suchen musst oder auf Mundpropaganda angewiesen bist, um eine Gruppe zu entdecken."

Alison's Vision für die Zukunft von Facebook scheint nicht Freundschaft zu sein. Zumindest nicht zwischen Menschen.

Die Zukunft von Facebook scheint im Moment von Algorithmen bestimmt zu sein, die dir mehr von dem zeigen, was du sehen willst. Eine gute Strategie, um Menschen auf der Plattform zu halten, aber auch ein weiterer Schritt in Richtung Aufteilung der Nutzer:innen in kuratierte Echokammern und selbstgewählte Vorurteile.

Es wird wahrscheinlich weniger als 20 Jahre dauern, bis sich die Auswirkungen der neuen KI-gesteuerten Strategie von Facebook auf das Verhalten und die Überzeugungen der Nutzer:innen zeigen.

Aber wer weiß, wo die Welt bis dahin sein wird? Oder wie viele Schicksalsschläge und Triumphe wir alle noch erleben werden, während unsere Facebook-Profile weiterhin in den längst vergessenen Browser-Tabs verstauben, die wir zu schließen vergessen haben.