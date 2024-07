Nach Brandanschlag auf TGV-Strecken: Reparaturarbeiten haben begonnen

Von Euronews mit AP

Die Brände, die am Freitag vor Sonnenaufgang gemeldet wurden, legten den Zugverkehr nach Paris für rund 800.000 Menschen in ganz Europa lahm, darunter auch Sportler, die zur Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele unterwegs waren.

WERBUNG

Techniker des französischen Hochgeschwindigkeitsnetzes haben mit der Beseitigung der Brandschäden begonnen, die Brandstifter wenige Stunden vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris verursacht haben.

Die Brände legten den Zugverkehr nach Paris für rund 800 000 Menschen in ganz Europa lahm, darunter auch Athleten auf dem Weg zur Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele.

Mit den offenbar koordinierten Anschlägen, die auf abgelegene Orte weit außerhalb der Hauptstadt abzielten, sollten die Zugverbindungen in die Stadt aus allen Richtungen abgeschnitten werden.

Die Brände wurden vor allem in Rohren gelegt, die wichtige Signalkabel für das TGV-System enthielten. Es gab keine Berichte über Verletzte.

Der Bahnbetreiber SNCF kündigte an, die Sicherheitsvorkehrungen im gesamten Netz zu verstärken.

Das Unternehmen erklärte, dass sich der Betrieb allmählich normalisiere, es aber auf einigen Strecken noch zu Störungen kommen werde.

"In Abstimmung mit den Behörden wurde die Überwachung des Streckennetzes am Boden und in der Luft verstärkt, wobei sowohl personelle als auch technische Ressourcen eingesetzt werden", hieß es in der Erklärung.

Die Brände wurden am Freitag vor der Morgendämmerung in der Nähe der Gleise auf drei verschiedenen Strecken gemeldet und führten zu weitreichenden Unterbrechungen.

Ein weiterer Brandanschlag im Süden, in Vergigny, wurde von Bahnbeamten vereitelt, die mehrere Verdächtige verscheuchten.

Die französische Regierung bedauerte die mutmaßlichen Vandalismusakte, obwohl sie keine unmittelbaren Anzeichen für einen direkten Zusammenhang mit den Olympischen Spielen sieht.

Patrice Vergriete, der französische Verkehrsminister, erklärte auf X, dass mehrere TGV-Hochgeschwindigkeitszüge in den kommenden Tagen nicht fahren werden.

"Ich verurteile diese kriminellen Handlungen, die die Urlaubsreisen vieler Franzosen gefährden, aufs Schärfste", sagte er.

"Ein großes Dankeschön an die Teams der SNCF, die hart arbeiten, um den Verkehr so schnell wie möglich wiederherzustellen.

SNCF-Techniker arbeiten am Austausch der Verkabelung entlang der Bahnstrecke in Courtalain, 26. Juli 2024 Screenshot from AP video 4508632

Amélie Oudéa-Castéra, Ministerin für Sport und die Olympischen und Paralympischen Spiele, verurteilte gegenüber BFMTV die Vorfälle vom Freitagmorgen "auf das Schärfste".

"Es ist wirklich entsetzlich", sagte sie. "Wer gegen die Spiele handelt, handelt gegen Frankreich, gegen seine eigene Seite, gegen sein Land."

Innenminister Gérald Darmanin sagte, er hoffe, dass es bald zu Festnahmen kommen werde.