US-Pornostar Whitney Wright sorgt nach Besuch im Iran für Aufruhr

Der US-amerikanische Pornostar Whitney Wright hat mit einer Reise in den Iran eine Kontroverse ausgelöst. Sie ließ sich an verschiedenen Orten filmen, darunter im Golestan-Palast und in der ehemaligen US-Botschaft in Teheran, die nun ein antiamerikanisches Museum ist.

Ihre Aktionen haben in den iranischen sozialen Medien Wut und Empörung ausgelöst.

Die pro-palästinensische Darstellerin, die mit bürgerlichem Namen Brittni Rayne Whittington heißt, teilte während ihrer Reise nach Teheran mehrere Fotos von sich, auf denen sie einen Hidschab trägt.

Sie sagte, sie "MUSSTE" die ehemalige US-Botschaft besuchen, in der iranische Studenten nach der Islamischen Revolution von 1979 444 Tage lang Mitarbeiter als Geiseln hielten.

Ihre Fotos wurden nach zahlreichen Reaktionen und Protesten von Iranern gelöscht.

Sie schloss die Kommentare und schrieb: "Die Kommentare sind geschlossen, weil das Posten von Fotos meiner Reise in den Iran nicht die Zustimmung der Regierung bedeutet."

Auf einem dieser Fotos war Whitney Wright neben der US-Flagge an der ehemaligen US-Botschaft in Teheran zu sehen, die sie im Zusammenhang mit der offiziellen Literatur der Islamischen Republik als "Spionagenest" bezeichnete.

Die Fotos, die auf X, Facebook und Instagram kursierten, lösten ein breites Spektrum von Reaktionen aus. Einige westliche Kommentatoren, die an die "antisemitischen" Ansichten der Schauspielerin erinnerten, spekulierten, dass ihr Besuch im Iran ein strategischer Schachzug sein könnte, um finanzielle Unterstützung für ihre Haltung gegen Israel zu erhalten.

Sie hat sich in der iranischen Hauptstadt gefilmt, obwohl ihr als Pornodarstellerin in dem Land eine Anklage droht, auf die die Todesstrafe steht.

In ihrer Instagram-Story vom Montag (5. Februar) schrieb die Erotikdarstellerin, sie habe "keine hnung, was hier [auf Instagram] gesagt wird, aber ich bin nicht mehr im Iran, sondern woanders".

Die iranischen Behörden reagierten nicht auf Wrights Besuch, aber iranische Oppositionsmedien kritisierten die Einreise der Schauspielerin als "klare Doppelmoral".

Nach iranischem Recht ist die Herstellung von Pornografie illegal und kann mit der Todesstrafe geahndet werden.

Während die Regierung einer ausländischen Pornodarstellerin die Einreise gestattet, unterdrückt sie weiterhin iranische Frauen unter dem Vorwand, sie würden gegen das Gesetz über die Hidschab-Pflicht verstoßen. Sie hat in der Vergangenheit auch Todesurteile gegen Personen verhängt, die an der Herstellung oder Verbreitung pornografischer Inhalte beteiligt waren.

Auch US-Bürger:innen benötigen ein Visum, um das Land zu besuchen, und es ist unklar, wie die Schauspielerin ein solches erhalten hat.

Die in den USA lebende Aktivistin Masih Alinejad, auf die im Iran ein Mordanschlag verübt wurde, verurteilte Wright für ihre Reise und für angebliche Äußerungen, in denen die Schauspielerin sagte: "Wenn Sie das Gesetz respektieren, werden Sie im Iran sicher sein".

Sie schrieb auf X: "Der amerikanische Pornostar Whitney Wright ist im Iran, meinem Geburtsland, wo Frauen getötet werden, nur weil sie ihre Haare zeigen und sich selbst treu bleiben."

Weiter heißt es in dem Post: "Whitney hat mehrere Fotos von sich komplett verhüllt auf Instagram veröffentlicht. In ihrem Post hat sie mich als Kriegstreiberin bezeichnet und sagt Frauen: 'Wenn ihr das Gesetz respektiert, werdet ihr im Iran sicher sein'."

"Iranische Frauen wollen sich nicht an ein diskriminierendes Gesetz halten. Rosa Parks hat sich gegen rassistische Gesetze in Amerika gewehrt und wurde zu einem Symbol des Widerstands. Wir, die Frauen im Iran, wollen wie Rosa Parks sein und nicht wie Whitney Wright."

Sie schloss mit den Worten: "Und übrigens, die wahren Kriegstreiber sind die Agenten der Islamischen Republik, die dich hinrichten werden, wenn du dir selbst treu bleibst."

Wrights Besuch erfolgt vor dem Hintergrund der Inhaftierung der Friedensnobelpreisträgerin und Frauenrechtsaktivistin Narges Mohammadi, des Kopftuchverbots und der landesweiten Proteste gegen den Tod von Mahsa Amini in Polizeigewahrsam vor zwei Jahren.

Nutzer sozialer Medien erklärten, Mahsa Amini sei getötet worden, weil sie den Hidschab nicht "ordnungsgemäß" trug, während "islamische Prediger" der Pornodarstellerin die Einreise erlaubten und argumentierten, die Genehmigung sei erteilt worden, weil Wright ein Unterstützer der "palästinensischen Sache" sei.

In einer seltenen Aktion des Rundfunks und Fernsehens der Islamischen Republik Iran lud der iranische Sender Horizon TV eine Analystin aus Portugal als Gast in sein Programm ein, die kein Kopftuch trug. Kritische Stimmen sagten, dass sie so auftreten durfte, weil sie eine Gegnerin Israels ist.

In der Vergangenheit haben einige der iranischen Regierung nahestehende Personen die israelfeindlichen Positionen des libanesischen Pornostars Mia Khalifa öffentlich unterstützt.

Manche glauben, dass der Iran in dieser Zeit, in der die Wahlen näher rücken, versucht, eine Art von Toleranz zu zeigen. In den letzten Wochen gab es sogar Gespräche über die mögliche Rückkehr der beliebten iranischen Popsängerin Moeen, die in Los Angeles lebt.

Viele iranische Sänger waren unmittelbar nach der Revolution von 1979 gezwungen, den Iran zu verlassen, weil sie unter dem neuen islamischen Regime Schikanen und ideologischen Sanktionen ausgesetzt waren.