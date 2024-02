Der französische Präsident Emmanuel Macron hat die Pläne verworfen, die Bouquinisten - Pariser Buchhändler am Seineufer - für die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2024 umzusiedeln.

Die "Bouquinistes", die am Ufer der Seine gebrauchte und antiquarische Bücher verkaufen, sind ein fester Bestandteil der Hauptstadt. Sie können feiern nun einen Sieg feiern, denn der französische Präsident Emmanuel Macron hat eine Kehrtwende bei den Plänen angekündigt, ihre Bücherstände für die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele zu verlegen.

Die Eröffnungsfeier von Paris 2024 wird einen Bruch mit der Tradition darstellen - zum ersten Mal wird eine Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele außerhalb eines Stadions stattfinden, diesmal entlang der Seine.

In einer vom Elysée-Palast verbreiteten Erklärung forderte Präsident Macron den französischen Innenminister und die Pariser Polizei auf, "dafür zu sorgen, dass alle Buchhändler erhalten bleiben und keiner von ihnen zum Umzug gezwungen wird". Die Bouquinisten an der Seine seien ein Beispiel für das "lebendige Erbe der Hauptstadt", so Macron weiter.

Die berühmten grünen Bücherkisten der Bouquinisten dienen tagsüber als Ausstellungsregal und ermöglichen es den Verkäufern, ihre Waren nachts zu verschließen. Im vergangenen Sommer hatten die Behörden jedoch Sicherheitsbedenken geäußert, weil die Kisten während der Eröffnungsfeierlichkeiten als Versteck für Sprengsätze genutzt werden könnten.

Daraufhin ordneten die örtlichen Behörden die Demontage und Verlegung von rund 570 Bücherkisten an - das sind fast 60 Prozent der insgesamt am Flussufer aufgestellten Bücherkisten. Im November wurden sogar Tests zur Demontage von Bücherkisten durchgeführt.

Rund 200 Bouquinisten arbeiten in Frankreichs Hauptstadt, und für viele von ihnen ist die jüngste Ankündigung eine Erleichterung.

"In den letzten sieben Monaten haben wir unsere ganze Energie in den Kampf gegen die Entscheidung gesteckt, uns umzusiedeln. Dieses Ergebnis ist eine Erleichterung", sagte Pascal Corseaux, Vizepräsident der Pariser Vereinigung der Bouquinisten, kurz nach der Ankündigung gegenüber Euronews Culture.

In den letzten Jahren hatten die Bouquinisten zunehmend Schwierigkeiten, über die Runden zu kommen, da sie durch das Ausbleiben von Touristen während der Covid-19-Pandemie und die Lebenshaltungskostenkrise betroffen wurden.

"Wir hoffen, mit den Olympischen Spielen ein gutes Geschäft zu machen, aber viele von uns befinden sich bereits in einer schwierigen finanziellen Lage. Wir verstehen, dass wir am Tag der Zeremonie und in der unmittelbaren Zeit davor vielleicht nicht in der Lage sind, Geschäfte zu machen, aber wir wollen nicht, dass unsere Stände verlegt werden", fügte Corseaux hinzu.

Die Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele in Paris ist sehr ehrgeizig - über 10 500 Athleten aus 206 Delegationen werden auf der Seine paradieren, während Hunderttausende von Zuschauern von beiden Seiten des Flussufers zusehen werden.