Haben Sie schon einmal von "Trad Wives" gehört? Inhalte, die von Frauen in geblümten Kleidern aus üppigen Landhausküchen gepostet werden, sehen vielleicht ganz harmlos aus, aber dahinter verbirgt sich in Wirklichkeit der Ruf nach einer Rückkehr zu den Geschlechternormen der 1950er Jahre.

Ob Mode, Lifestyle oder Sport - es gibt Influencer für jedes Hobby, das es gibt.

Sie sind vielleicht daran gewöhnt, über die Berichte von schön aussehenden amerikanischen Frauen in beeindruckenden Landhäusern zu stolpern. Wenn man jedoch etwas tiefer gräbt, könnte man entdecken, dass man auf eine "trad wife" gestoßen ist - eine Frau, die sich für eine Rückkehr zu den Geschlechternormen der 1950er Jahre einsetzt.

"Die Trad-Wife-Bewegung ist eine internationale Bewegung von Frauen, die für eine Rückkehr zu traditionellen Geschlechternormen eintreten, indem sie sich ihren Ehemännern unterordnen und Häuslichkeit fördern", erklärt Cécile Simmons, Forscherin am Institut für strategischen Dialog, gegenüber Euronews Culture.

Die Ursprünge der Bewegung

Die Bewegung entstand vor etwa sechs Jahren auf Social-Media-Plattformen und erlangte auf Reddit Popularität, insbesondere durch einen antifeministischen Thread namens "Red Pill". Tradionell orientierte Frauen tauchte dann auf anderen Mainstream-Social-Media-Plattformen wie Instagram auf.

"Die Suchanfragen explodierten während der Pandemie. Wie andere Formen der 'Radikalisierung' gediehen sie durch das Gefühl der Isolation der Menschen", erklärt Simmons.

Die aus den USA stammende "trad wife"-Bewegung überquerte den Atlantik und blühte im Vereinigten Königreich schnell auf. Heute ist sie in der angelsächsischen Welt populärer als auf dem europäischen Festland.

Ein ideologisches Spektrum

Innerhalb der Tradwife-Bewegung gibt es ein ideologisches Spektrum: "Tradwives sind tendenziell konservativ und antifeministisch, was aber nicht bedeutet, dass sie alle der extremen Rechten angehören. Die Bewegung kann aber eine Anlaufstelle für weißes nationalistisches und rassistisches Gedankengut sein", sagt Simmons.

Tradierte Ehefrauen fordern "Unterwürfigkeit" gegenüber ihren Ehemännern, was laut Simmons Anlass zur Sorge gibt: "Die Gefahr besteht auch darin, dass dies missbräuchliche Beziehungen normalisieren könnte".

Wer sind einige dieser traditionellen Ehefrauen?

Eine der Aushängeschilder der traditionellen Ehefrauen ist Estee Williams, eine 26-jährige Ehefrau, die mit ihrem Mann in Virginia lebt. In ihrem Feed mit Bildern und Rollen ist sie in einer Reihe von A-Linien-Kleidern und mit makellos gestyltem blondem Haar zu sehen. Obwohl sie unter ihren 100.000 Followern viele Fans hat, stoßen ihre Posts auch auf Kritik: "So viele Frauen, die für Gleichberechtigung gekämpft haben, und das ist das, was sie erreichen? Was für eine Schande", kommentiert ein Nutzer.

Auf der anderen Seite des Atlantiks befindet sich Alena Kate Pettitt, eine britische Händlerin, die die Website "Darling Academy" betreibt. In ihrer Blog-Biografie schildert sie, wie ihre "anstrengenden Abenteuer" bei der Arbeit in London in ihren Zwanzigern sie dazu brachten, eine traditionelle Hausfrau zu werden.

"Meine angeblich "modernen und ermächtigenden" Entscheidungen hatten mein Selbstwertgefühl zerstört", fügt sie hinzu. Obwohl Pettitt auf Instagram 40.000 Follower hatte, löschte sie ihr Konto mit der Begründung, dass "die gemeinen Botschaften, der Hass" und "die unerwünschte Aufmerksamkeit von Männern" sie nicht losließen, und bleibt auf ihrem Blog und anderen Plattformen aktiv.

Und dann gibt es noch die extremeren traditionellen Frauen, wie Ayla Stewart. Stewart, die sich selbst als "ehemalige College-Liberale, die das Licht gesehen hat" beschreibt, ist Mormonin. Sie hat zwar weit weniger Anhänger als Estee Williams, aber vor einigen Jahren sorgte sie mit der "White Baby Challenge" für einen Medienrummel. In einem inzwischen gelöschten Video forderte Stewart ihre Anhänger auf, so viele weiße Babys wie möglich zu bekommen.

Sie können verschlüsselte Sprache verwenden

"Auf YouTube habe ich mehr politische Videos und einen politisierten Diskurs gesehen, auf Telegram sind sie auch mutiger in ihren Behauptungen, da der Inhalt weniger stark moderiert wird", erklärt Simmons.

Die "Trad-Frauen" haben zwar die größte Reichweite auf Instagram, sind aber auch auf anderen Social-Media-Plattformen aktiv.

Verschiedene Plattformen, aber auch Feinheiten in der Sprache: "Einige Trad-Frauen sind gut darin, verschlüsselte Sprache und spezifische Hashtags zu verwenden, wodurch die Gefahr besteht, dass eine weiße nationalistische Ideologie unter dem Deckmantel einer Mainstream-Ästhetik verwendet wird", fügt Simmons hinzu.

Das Geschäft hinter einer Trad-Frau

Die Bewegung der traditionellen Ehefrauen hat nicht nur einen rassistischen Aspekt, da es sich größtenteils um weiße Frauen handelt, sondern auch einen wirtschaftlichen. Um wie eine Hausfrau der 1950er Jahre zu leben, muss ein Haushalt von einem einzigen Gehalt leben können - angesichts der weltweiten Lebenshaltungskostenkrise eine schwierige Aufgabe für viele Menschen.

Traditionelle Ehefrauen mögen als Hausfrauen für eine Rückkehr zu traditionellen Werten werben - Tatsache ist jedoch, dass sie über ihre Social-Media-Konten auch Geld verdienen und Geschäfte machen können.

"Ich habe mich mit diesen traditionellen Ehefrauen ausgetauscht und mir wurde gesagt, dass man mir beibringen kann, wie man von zu Hause aus Geld verdient. Man versucht, andere Menschen für diesen Lebensstil zu gewinnen, indem man ihnen sagt, dass es sich um eine rentable wirtschaftliche Alternative handelt", erklärt Simmons.

Die europäischen Tradwives

In Kontinentaleuropa ist die Bewegung der traditionellen Frauen noch sehr marginal.

"Es ist eine aufkeimende Bewegung, die sich in Frankreich zu entwickeln beginnt, aber die Accounts haben nicht die gleiche Reichweite wie die amerikanischen oder britischen Accounts. Sie haben zum Beispiel ein paar hundert Follower. Aber ich vermute, dass wir einige größere Konten auftauchen sehen könnten", erklärt Simmons.

In Frankreich hat eine eher unkonventionelle "Trad-Frau" Aufmerksamkeit erregt: die 24-jährige Thais d'Escufon. Sie ist ein ehemaliges Mitglied der verbotenen rechtsextremen Gruppe Identité Génération.

Thais d'Escufon TikTok

D'Escufon hat sich als Social-Media-Figur neu erfunden, die eine antifeministische Botschaft vertritt. Die Ungereimtheit besteht jedoch darin, dass sie weder einen Ehemann noch Kinder hat.

Obwohl d'Escufon noch jung ist, erklärt Simmons, dass Frauen, die nicht den von ihnen vertretenen Ideen entsprechen, isoliert werden können: "Um in die traditionelle Hausfrauenbewegung zu passen, muss man sich engagieren, sonst wird man bestraft."