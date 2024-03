Wird Aaron Taylor-Johnson (33) der neue James Bond?

Berichten zufolge ist Aaron Taylor-Johnson der nächste #JamesBond 007.

WERBUNG

Wer den nächsten 007 spielen wird, ist bis zur offiziellen Verkündung ein streng gehütetes Geheimnis. Berichten zufolge steht der nächste James Bond jedoch kurz vor der Bekanntgabe. Und ich will nicht angeben, aber der Schauspieler, der angeblich offiziell gecastet werden soll, ist schon seit einiger Zeit auf unserem Radar.

Im Dezember 2022 veröffentlichten wir einen Artikel darüber, dass alle Zeichen darauf deuten, dass Aaron Taylor-Johnson, der Star aus Kick-Ass, Avengers: Age Of Ultron, Nocturnal Animals und Bullet Train, als siebter Schauspieler, der 007 in den offiziellen Filmen spielen wird. Unsere Quellen sagten uns damals, dass Taylor-Johnson für die Rolle getestet wurde und dass der 33-Jährige in den Augen der Bond-Produzenten Barbara Broccoli und Michael J. Wilson der Favorit war.

Er hat die ikonische Rolle noch nicht offiziell angenommen, aber eine Quelle sagte der Sun: "Bond ist Aarons Job, sollte er ihn annehmen wollen" und dass das formelle Angebot "auf dem Tisch liegt und sie darauf warten, eine Antwort zu bekommen."

Die Quelle der Sun fügte hinzu: "Was Eon betrifft, so wird Aaron seinen Vertrag in den nächsten Tagen unterschreiben und sie können mit den Vorbereitungen für die große Ankündigung beginnen."

Für Taylor-Johnson wäre es "ein Kompliment"

Der Hauptdarsteller selbst wurde letzte Woche von der Zeitschrift Numero zu den Gerüchten befragt, die ihn mit der Rolle in Verbindung bringen. Dazu sagte er: "Ich finde es charmant und wunderbar, dass die Leute mich in dieser Rolle sehen. Ich betrachte das als ein großes Kompliment."

Aaron Taylor-Johnson attends the Giorgio Armani women's Fall-Winter 2024-25 collection presented in Milan - 25 February 2024 AP Photo/Luca Bruno

Damit schwinden unsere Hoffnungen auf die dringend benötigte Vielfalt in der Besetzung, aber es lässt sich nicht leugnen, dass Taylor-Johnson ein guter und vielseitiger Schauspieler ist. Er ist mehr als fähig, die Nachfolge von Daniel Craig anzutreten, der nach der Veröffentlichung von No Time To Die im Jahr 2021 seine Walter PPK einsteckt und den Smoking an den Nagel hängt.

Noch ist nichts offiziell

Bis eine offizielle Erklärung von Eon Productions, dem Produzenten der Bond-Filme, vorliegt, ist natürlich jeder auf sich allein gestellt. Doch obwohl 007-Produzentin Barbara Broccoli immer wieder betonte, dass man mit der Gestaltung des nächsten James-Bond-Films "noch nicht einmal begonnen" habe, könnte die Identität des künftigen Spions schon bald bekannt gegeben werden.

Aaron Taylor-Johnson Vianney Le Caer/Invision/AP

Bisherige Kandidaten für die Rolle waren die Kandidaten Henry Cavill, Richard Madden und James Norton sowie vielversprechende Schauspieler wie Regé Jean-Page, der aktuelle Oscar-Preisträger Cillian Murphy und der Fan-Favorit Idris Elba.

Elba hat sich selbst schon vor langer Zeit ausgeschlossen und sogar erklärt, dass ihn "ekelhafte" Kommentare über seine Hautfarbe abschrecken. Was Murphy betrifft, so könnte seine beeindruckende Leistung in Christopher Nolans Oppenheimer eine gute Wahl sein, aber er ist vielleicht besser für eine Schurkenrolle geeignet. Eon hat eine gute Vergangenheit, wenn es darum geht, sich Oscar-Preisträger zu schnappen und sie als Antagonisten zu besetzen. Man denke nur daran, was mit Rami Malek nach "Bohemian_Rhapsody" passiert ist …

Sollte es Taylor-Johnson sein, würde er die Rolle nach Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan und Daniel Craig übernehmen. Der Schauspieler wird demnächst in Sonys neuestem Spider-Man-Spin-off Kraven the Hunter zu sehen sein – was in Anbetracht der jüngsten Katastrophen des Studios nicht sonderlich vielversprechend aussieht.

Der Bond-Auftritt könnte genau das sein, was Taylor-Johnson braucht, um sicherzustellen, dass seine Karriere nicht durch das Spider-Man-Nebenuniversum in Mitleidenschaft gezogen wird, und um der 007-Franchise die Möglichkeit zu geben, sich für das nächste, schwierige Kapitel nach Craig neu zu erfinden.