Der neapolitanische Roman "Meine geniale Freundin" von Elena Ferrante stand an der Spitze mehrere Bestsellerlisten und wurde als das "größte Buch des 21. Jahrhunderts" gefeiert. Ein Aspekt des Erfolgs ist die geheimnisumwitterte Identität der Autorin.

Elena Ferrante ist eine der erfolgreichsten Schriftstellerinnen der Welt. Dennoch ist es fast unmöglich, Interviews mit ihr zu führen, da sie (oder er) alles daran setzt, ihre Identität geheim zu halten.

Bis heute wissen die Leser nicht, wer Ferrante ist.

"In einem Bereich, in dem der Narzissmus allgegenwärtig ist, hat Elena Ferrante beschlossen, ihr Ego auszulöschen", sagt Enrica Ferrara, italienische Literaturwissenschaftlerin am Trinity College Dublin und Romanautorin, gegenüber Euronews Kultur über die italienische Schriftstellerin Ferrante.

Anfang dieses Monats setzte die New York Times Book Review ihr Buch "Meine geniale Freundin" auf Platz eins ihrer Liste der 100 besten Bücher des 21. Jahrhunderts. Sie beruht auf einer Umfrage unter Autoren, Intellektuellen und Kritikern.

Eine Platzierung, die von den Lesern der New York Times bestätigt wurde, die den Roman auf Platz 8 ihrer eigenen Liste der 100 besten Bücher setzten.

Seit seinem Erscheinen hat sich der erste Band der vierbändigen Serie, die in Neapel spielt, in 40 Ländern mehr als 10 Millionen Mal verkauft und eine erfolgreiche Fernsehserie inspiriert.

Die Freundschaft zwischen Elena Greco (Lenù) und Raffaella Cerullo (Lila), zwei klugen und mutigen Kindern aus einem Arbeiterviertel in den 1950er Jahren, hat Leserinnen und Leser auf der ganzen Welt in ihren Bann gezogen und das so genannte "Ferrante-Fieber" ausgelöst.

Doch was macht diesen italienischen Roman so besonders? Wie kommt es, dass eine Geschichte, die so tief in der italienischen Geschichte, Politik und Gesellschaft verwurzelt ist, Leser auf der ganzen Welt anspricht?

Um diese Fragen zu beantworten, hat Euronews Kultur mit Enrica Ferrara und Leseratten aus aller Welt gesprochen.

Die Macht der Freundschaft zwischen Frauen

"In 'Meine geniale Freundin' geht es um Frauenfreundschaft und die Beziehung zwischen Mutter und Tochter, wie sie noch kein anderer Schriftsteller beschrieben hat. Das ist es, was die Geschichte weltweit relevant macht", sagt Ferrara.

"Niemand verstand uns, nur wir zwei - so dachte ich - verstanden einander", sagt Lenù, die Protagonistin von "Meine geniale Freundin", über ihre Beziehung zu Lila, ihrer furchtlosen besten Freundin, die in der Schule immer gute Leistungen bringt.

Die Freundschaft zwischen den beiden Mädchen ist der eigentliche Protagonist der Geschichte und scheint eines der Schlüsselelemente für Ferrantes Erfolg zu sein.

Niemand hat so schön über Freundschaft geschrieben wie Elena Ferrante. Enrica Ferrara Romanautorin und Wissenschaftlerin

Ferrara ist der Ansicht, dass Ferrantes "viszerale Schreibweise", die die Komplexität von Beziehungen ehrlich darstellt, bei Frauen gut ankommt.

In "Meine geniale Freundin" ist in der Tat kein Platz für Idealisierungen. Seite für Seite enthüllt die Autorin die Mischung aus Konkurrenz, tiefer Bewunderung, Scham und Neid, die Lina und Lenù seit ihrer ersten Begegnung in der Grundschule verbindet. Das mache es Frauen leicht, sich mit den Figuren zu identifizieren.

Maya, eine in London lebende Leserin, stimmt zu. "Die Art und Weise, wie Ferrante über Frauenfreundschaften schreibt, ist so einzigartig, dass ich noch nie ein anderes Buch dieser Art gelesen habe", sagt sie Euronews Culture.

Trailer 'Meine geniale Freundin' nach dem Roman von Elena Ferrante

Der Verletzlichkeit Raum geben

Dass Ferrante auf der Liste der New York Times ganz oben steht, liegt aber nicht nur an ihrer weiblichen Fangemeinde.

Auch Menschen, die sich nicht als Frauen identifizieren, seien an der weiblichen Perspektive interessiert, so Ferrara. "Nicht alle Männer sind sexistische Chauvinisten", fügt sie hinzu.

Sie glaubt auch, dass sich Männer von der Verletzlichkeit der männlichen Figuren in "Meine geniale Freundin" angezogen fühlen könnten: "Männer sind in einem patriarchalischen Käfig gefangen, genauso wie Frauen in einem Käfig gefangen sind."

In Ferrantes Welt sind Figuren, wie der mächtige Solara, die Reinkarnation des weißen, heterosexuellen, reichen Mannes. Andere hingegen, wie Antonio Cappuccio, Lenùs erster Freund, sind gutmütige Seelen, die dieser Machtdynamik schutzlos ausgeliefert sind, erklärt Ferrara.

"Ferrante beschreibt eine homophobe, von Gewalt beherrschte Welt, in der sich auch Männer unwohl fühlen, und das macht das Buch für männliche Leser so attraktiv", sagt Ferrara.

Wirtschaftliche Ungleichheiten

Frederic, ein belgischer Leser, der eine Buchhandlung im Herzen Brüssels betreibt, ist der Meinung, dass "Meine geniale Freundin" nicht nur deshalb so universell ist, weil es Männern die Möglichkeit gibt, sich mit ihrer Verletzlichkeit auseinanderzusetzen, sondern auch, weil es ein soziales und wirtschaftliches Bild der Welt zeichnet.

"Es ist für Belgier, Franzosen, Deutsche, für diejenigen, die weder reich noch mächtig sind, es spricht sie an", fügt er hinzu.

In der Tat sind die Themen der wirtschaftlichen Ungleichheit, der sozialen Ungerechtigkeit und der Korruption mehr als nur der Hintergrund der Geschichte, sie bestimmen sie von Anfang bis Ende.

"Es geht um die Menschen." Frederic Leser und Inhaber einer Buchhandlung in Brüssel

Im Buch sind sowohl Lila als auch Lenù fleißige Studentinnen, aber da die Familie der einen offener für die Möglichkeit ist, dass ihre Tochter studiert, führen die beiden Mädchen am Ende ein sehr unterschiedliches Leben.

Die italienische Klavierlehrerin Asia erklärt dieses Konzept mit großer Klarheit: "Die Geschichte von Lila und Lenù zeigt, dass der soziale Kontext und die Wurzeln der Menschen wichtiger sind als ihre Begabung".

Die Magie von Neapel

Ein weiterer fesselnder Aspekt von "Meine geniale Freundin" ist Neapel, die Stadt, in der sich die Geschichte im Viertel Il Rione abspielt.

"Neapel ist wie eine implodierte Welt", sagt Ferrara. "Alles beschränkt sich auf ein Viertel, einen Mikrokosmos, der globale Bedeutung erlangt."

Neapel weckt nicht nur die Neugier der italienischen Leser, sondern fühlt sich für alle wie Heimat an, selbst für Maya, die in London aufgewachsen ist, aber brasilianische Wurzeln hat: "Ich kannte den geografischen und historischen Kontext des Buches nicht, aber ich fühlte mich mit ihm verbunden", sagt sie.

"Einige italienische Wörter, die nicht übersetzt wurden, und Spitznamen für die Menschen ließen mich an eine Gemeinschaft denken, eine Familie wie jede andere", fügt Maya hinzu.

Um die Magie des Schauplatzes zu bewahren, erhielt Ferrante Unterstützung von den Übersetzern, die an dem Buch arbeiteten und neapolitanische Wörter, lebendige Ausdrücke und Namen von Personen übersetzten, ohne die ursprüngliche Essenz der Geschichte zu verändern.

Der Vulkan Vesuv von der Bucht von Neapel aus gesehen Anonymous/AP

Grenzenlose Identitäten

"Sie meinte etwas anderes: Sie wollte verschwinden, sie wollte, dass jede ihrer Zellen verschwindet, dass nichts von ihr jemals gefunden wird", schreibt Lenù und beschreibt damit Lilas Bedürfnis, sich der Welt zu entziehen.

Elena Ferrante teilt mit Lenù nicht nur den Namen, sondern auch die Leidenschaft für das Verschwinden. Elena Ferrante ist ein Pseudonym, niemand kennt ihre wahre Identität, ihre Geschichte.

Elena Ferrante "ist ein leeres Gefäß, mit dem wir uns alle identifizieren können", fügt Ferrara hinzu.

Da man nicht weiß, wer Elena Ferrante ist, gibt es unendlich viele Möglichkeiten, sich mit der Autorin und damit auch mit ihren Figuren zu identifizieren.

Jede Figur in "Meine geniale Freundin" ist von einer Aura des Geheimnisvollen umgeben, in der alles verschwimmt und Identitäten keine Grenzen kennen. Ferrara erklärt:

"Ferrante will eine Welt schaffen, in der es eine absolute Offenheit gegenüber dem Anderen gibt, sei es weiblich, männlich, sexuell, transgender oder die Technologie der nichtmenschlichen Welt, und das ist es, was Elena Ferrante für die Leser so anziehend macht."