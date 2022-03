Was tut die EU für ukrainische Flüchtlinge?

Mehr als zwei Millionen Ukrainer sind auf der Flucht in Europa. Die EU hat einen neuen Plan, die Flüchtlinge aufzunehmen.

Er basiert auf einer Direktive von 2001, die Massen von Flüchtlingen sofortigen Schutz gewährt.

Die Direktive trat noch nie in Kraft - bis heute.

Die Direktive gibt ukrainischen Flüchtlingen das Recht, bis zu drei Jahren in der EU zu bleiben. Sie haben Anspruch auf Wohnraum, Schule, Arbeit und Gesundheitsfürsorge.

Ylva Johansson, EU-Innenkommissarin: Natürlich sollten wir nicht naiv sein. Millionen von Flüchtlingen bedeuten viele Herausforderungen für unsere Gesellschaften. Aber wir sind dafür gerüstet.

Geschützt werden ukrainische Staatsbürger und Bewohner der Ukraine, deren Rückkehr in ihre Heimat nicht sicher ist.

Die Mitgliedsstaaten teilen die Flüchtlinge unter sich auf entsprechend der Kapazität eines jeden Landes. Diese Bemühungen bedeuten eine Kehrtwende von früheren Krisen.

Brüssel rechnet mit bis zu 7 Millionen ukrainischen Flüchtlingen. Viele sind bereits in EU-Staaten angekommen, etwa in Polen, Ungarn und Rumänien, um dann in Länder wie Frankreich und Deutschland weiterzureisen.