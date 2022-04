Sie sind entscheidend, aber für wen stimmen Frankreichs linke Wähler?

Viele linke Wählerinnen und Wähler in Frankreich können sich nicht entscheiden, wie sie in der Stichwahl zwischen dem amtierenden Präsidenten Emmanuel Macron und der rechtsextremen Kandidatin Marine Le Pen abstimmen sollen.

Diejenigen, die sich entschlossen haben, in der zweiten Runde für Macron zu stimmen, sagen, dass es schwer fallen werde, seinen Namen in den Umschlag zu stecken.

"Ich habe das Gefühl, dass es jetzt wieder fünf Jahre lang so weitergeht. Es ist wie eine Gefängnisstrafe, ich habe das Gefühl, dass wir nicht vorankommen, alle Klimaprobleme wurden weggefegt", sagte der 30-jährige Anselm, der am Wochenende an einer Demonstration gegen die Rechtsextremen in Lyon teilnahm.

Er hat für den linksradikalen Kandidaten Jean-Luc Mélenchon gestimmt, der in der ersten Runde der französischen Wahlen den dritten Platz belegte - und damit ausschied. Anselm sagte, er habe sich nun entschlossen, in der zweiten Runde "für den anderen Kandidaten" zu stimmen.

"Ich stimme gegen Marine Le Pen", sagte er.

Für Macron stimmen und weiter demonstrieren

Auf die Frage, ob das bedeute, dass er für Macron stimmen werde, antwortete Anselm: "Ich werde für Macron stimmen und dann werde ich weiter auf der Straße gegen ihn protestieren, weil ich es satt habe, strategisch zu wählen, und ich hoffe, dass dies das letzte Mal sein wird."

Sowohl Le Pen als auch Macron haben versucht, Wählerinnen und Wähler für sich zu gewinnen, die Mélenchon unterstützt haben. Er hatte in der ersten Runde 22 % der Stimmen erhalten und damit nur einen Prozentpunkt hinter Le Pen gelegen.

Er war der dritte große Kandidat, der aus der Wahl hervorging, während die anderen weniger als 8 % der Wählerstimmen erhielten.

Mélenchon rief seine Anhänger dazu auf, "Marine Le Pen keine einzige Stimme zu geben". Im Gegensatz zu mehreren anderen Kandidaten der ersten Runde, darunter Yannick Jadot von den Grünen, die rechtsgerichtete Valérie Pécresse und die Sozialistin Anne Hidalgo, rief er sie jedoch nicht dazu auf, für Macron zu stimmen.

Stattdessen hat Mélenchon seinen Fokus auf die Parlamentswahlen im Juni gerichtet und die französischen Wähler aufgefordert, seine Partei zu unterstützen, um ihn "zum Premierminister zu wählen".

Die mehr als 7,7 Millionen Wähler, die Mélenchon in der ersten Runde auf sich vereinen konnte, stellen in der Stichwahl dennoch eine große Rolle, da sie die nächstgrößte Wählergruppe darstellen. Ein großer Teil von ihnen könnte sich jedoch enthalten oder garnicht erst zur Wahl gehen, wie die Umfrage seiner Partei unter 215.000 Anhängern ergab.

Rund 37 % gaben an, dass sie in der zweiten Runde nicht wählen würden, und fast 29 % wollten sich der Stimme enthalten, so Mélenchons Partei (La France Insoumise). Etwa 33 % gaben an, dass sie für Macron stimmen würden, während die Wahl von Le Pen von der Partei nicht angeboten wurde.

Ein Demonstrant hält ein Plakat mit der Aufschrift "Weder Macron noch Le Pen. Keine Stimme für die Lakaien der Bourgeoisie" bei einem Protest gegen die extreme Rechte. Euronews

Sollten sich die Mélenchon-Wähler jedoch "massiv der Stimme enthalten, könnte dies für Emmanuel Macron problematisch sein", so Tristan Haute, Dozent für Politikwissenschaft an der Universität Lille, der sich mit der Wahlenthaltung beschäftigt.

"Diese Wähler kommen aus städtischen Gebieten oder aus der Banlieue, wo sie sehr wohl zugunsten von Macron mobilisieren könnten... um Marine Le Pen als Reflex gegen Rassismus zu blockieren", fügte er hinzu.

Haute erinnert daran, dass es 2002 eine starke Mobilisierung der Wähler gab, um die rechtsextreme Kandidatur von Le Pens Vater zu verhindern, trotz einer rekordverdächtig hohen Wahlenthaltung im ersten Wahlgang.

Die Umfragen vor der diesjährigen Stichwahl zeigen jedoch "eine stärkere Demobilisierung zwischen den beiden Runden, d.h. die Wähler, deren Kandidat sich nicht für die zweite Runde qualifiziert hat", werden mit geringerer Wahrscheinlichkeit an der Stichwahl teilnehmen, so Haute.

Wenn sich die Mélenchon-Wähler "massiv der Stimme enthalten, könnte das für Emmanuel Macron problematisch werden. Tristan Haute Politikwissenschaftler

Dieser Mangel an potenzieller Wählerunterstützung deutet bereits auf ein viel engeres Rennen zwischen Macron und Le Pen in der Stichwahl am Sonntag hin, wo Macron im Vergleich zu 2017, als er Le Pen mit 66,1 % zu 33,9 % besiegte, mit einem viel kleineren Vorsprung führt.

Eine Ipsos-Umfrage ergab, dass die Wahlabsichten in der zweiten Runde bei 57,5 % für Macron und 42,5 % für Marine Le Pen liegen, während eine frühere Elabe-Umfrage ergab, dass Macron bei 54,5 % der Wahlabsichten liegt und Le Pen bei 45,5 %.

Antonio Barroso, Geschäftsführer der globalen Beratungsfirma Teneo, sagte, dass Macron mit zwei großen Herausforderungen konfrontiert sei: erstens, dass Mélenchon in den letzten fünf Jahren stark gegen den Präsidenten opponiert hat und zweitens, dass die Wähler den Eindruck haben, "dass er einen Teil der Linken im Stich gelassen hat".

"Die Wahrnehmung ist, dass einige seiner wirtschaftspolitischen Maßnahmen in Richtung Mitte-Rechts verschoben wurden, und ich denke, dass dies die Wahrnehmung vieler Wähler auf der linken Seite des Spektrums geprägt hat", sagte er.

Auch Macrons Ernennungen eines rechtsgerichteten Innenministers und eines Mitte-Rechts-Premierministers haben die Wähler:innen im linken Spektrum beeinflusst.

Bei einer Demonstration gegen die Rechtsextremen in Lyon am Sonntag wurden Plakate sowohl gegen Le Pen als auch gegen Macron hochgehalten. Einige Teilnehmer erklärten gegenüber Euronews, dass sie sich bei der Stichwahl wahrscheinlich der Stimme enthalten würden.

"Die Linke ist in der zweiten Runde leider nicht präsent. Ich möchte meine Unzufriedenheit demonstrieren. Ich werde in meinem Wahllokal bei der Auszählung der Stimmen helfen, aber ehrlich gesagt denke ich, dass ich mich bei der Stichwahl enthalten werde", sagte Ayete, eine 22-jährige Masterstudentin der Rechtswissenschaften.

"Wenn Le Pen in den Umfragen vor der Wahl bei 52% liegt, könnte ich mich entschließen, für Macron zu stimmen", sagte sie.

Dieser Meinung schlossen sich auch andere linke Wähler an, die sagten, dass sie die Wahlabsichten verfolgten, es aber wahrscheinlich auf eine Entscheidung in letzter Minute hinauslaufen würde.

"Ich werde am Sonntag im letzten Moment auf die schweizerische und belgische Website schauen, um zu sehen, ob ich Macron wählen muss oder nicht", sagte Laura, eine 20-jährige Studentin, und bezog sich dabei auf die Mediensperre in Frankreich, die in den Nachbarländern nicht eingehalten wird.

"Wenn es wahrscheinlich ist, dass er gewinnt, werde ich mich der Stimme enthalten, aber wenn es so aussieht, als ob Le Pen in Führung liegt, werde ich für Macron stimmen", sagte sie.

Von den Wählern des linken Flügels, die sagten, sie würden für Macron stimmen, sagten viele, dass sie darüber nicht glücklich seien.

"Ich denke, ich werde am Sonntag für Macron stimmen. Es ist keine Herzensentscheidung, aber es ist notwendig gegen die Rechtsextremen", sagte Nina, eine 20-jährige Studentin an der Universität Lyon 3.

Robinson (links) und Nina (rechts), Studentinnen der Universität Lyon 3. Euronews

Andere Wähler, die am Wochenende auf die Straße gingen, sagten, sie hätten schon einmal für Macron gestimmt und könnten es wieder tun, seien aber vor allem über seine Untätigkeit in Sachen Klimaschutz enttäuscht.

Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Marseille versuchte Macron, die Bedenken der Linken zu zerstreuen, indem er erklärte, dass sein Premierminister für die Umweltplanung zuständig sein werde.

Der französische Nachrichtensender Mediapart veranstaltete zwei 45-minütige Debatten unter linken Wählern, darunter Aktivisten und NGO-Mitarbeiter, über die Frage, ob sie für Macron stimmen oder sich der Stimme enthalten würden.

Ich werde nicht wütend auf die jungen Leute sein, die sich der Stimme enthalten, denn die Wahl, die wir ihnen bieten, ist ekelhaft.

Während einer Debatte am 18. April sagte Catherine Corsini, eine französische Filmregisseurin, die Mélenchon in der ersten Runde unterstützt hatte, dass sie zunächst beschlossen hatte, sich in der Stichwahl zu enthalten, weil sie nicht für Macron stimmen konnte. Später habe sie ihre Meinung aber geändert.

"Ich konnte mir nicht helfen, als ich im Radio Marine Le Pen hörte . Da beschloss ich, dass das nicht möglich ist. Ich werde für Emmanuel Macron stimmen, wegen meiner schwulen Freunde (und) meiner Freunde, deren Eltern Einwanderer sind", sagte sie und fügte hinzu, dass Le Pen ihr Angst um die Gesellschaft gemacht habe.

"Aber ich werde nicht wütend auf die jungen Leute sein, die sich der Stimme enthalten, denn die Wahl, die wir ihnen bieten, ist ekelhaft", fügte Corsini hinzu.

Bei der Demonstration am Wochenende in Lyon sagte die 29-jährige Camille, die im sozialen Bereich arbeitet, sie verstehe, dass die Stichwahl eine schwierige Entscheidung für die Wähler der Linken sei, forderte aber die Menschen auf, gegen die Rechtsextremen zu stimmen.

"Ich verstehe, dass es eine schwierige Wahl ist, entweder für Macron zu stimmen, oder sich zu enthalten, aber leere Stimmen und Enthaltungen werden nicht berücksichtigt - auch wenn es allen schwer fällt, dann ist es eben so."