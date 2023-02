Republik Moldau im Fadenkreuz Russlands

Knapp sieben Monate nach dem Erhalt des EU-Kandidatenstatus für sein Land ist der Regierungschef der Republik Moldau nach Brüssel gereist.

Moldau steht im Fadenkreuz Russlands, das zahlreiche Möglichkeiten hat, das Land zu erpressen.

Die EU-Kommission will das Land daher mit fast 150 Millionen Euro unterstützen.

Ministerpräsidentin Natalia Gavrilița erklärte gegenüber Euronews, die Menschen des Landes spürten die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine.

„Wir haben für 2022 ein Wachstum von fünf Prozent erwartet und hatten stattdessen einen Rückgang um 5,5 Prozent. Wir haben eine sehr hohe Inflation, und die Tarife für Gas stiegen um das Siebenfache und für Strom um das Dreifache. Und obwohl wir ein gezieltes Hilfsprogramm haben, sind die Rechnungen der Leute dramatisch gestiegen".

Die Ministerpräsidentin sieht auch neue Wege der russischen Aggression. Moskau versuche, die Stabilität des Landes zu untergraben.

„Wir sehen Elemente eines hybriden Krieges. Wir sehen zum Beispiel pro-russische Kräfte, die versuchen, das Land durch bezahlte Proteste politisch zu destabilisieren. Diese Proteste ließen schnell nach, als die aus Moldau geflohenen Oligarchen auf die Sanktionslisten gesetzt und ihre Geldflüsse eingeschränkt wurden. Zudem hatten wir 2022 die größten Cyberangriffe in der Geschichte unseres Landes. Und wir erleben Bombendrohungen.“

Gleichzeitig gibt Transnistrien weiterhin Anlass zur Sorge, da der Krieg dort weiter andauert.

Transnistrien ist die pro-russische abtrünnige Region, ein schmaler Landstreifen von fast 200 Kilometern Länge und 30 Kilometern Breite zwischen dem Fluss Dnjestr und der östlichen Grenze Moldaus zur Ukraine.

Es hat sich 1992 von Moldau abgespalten, wird aber weder von der internationalen Gemeinschaft noch von Russland als souveräner Staat anerkannt.

„Wir betrachten die Situation in unserer separatistischen Region Transnistrien als fragil, aber stabil. Wir haben immer gesagt, dass ein Großteil der Situation in Moldau von der Entwicklung des Krieges in der Ukraine abhängen wird. Wir sehen, dass die tapferen Ukrainer sehr widerstandsfähig sind. Sie kämpfen nicht nur für die Sicherheit ihres Landes, sondern auch für die Sicherheit Moldawiens und allgemein für die Werte, zu denen wir uns als Europäer bekennen".

Gavrilița sagte auch, dass die illegale Migration wegen des Ukraine-Kriegs zunehme. Dies dürfe sich nicht zu einem Phänomen entwickeln.