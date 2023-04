Blinken: Vorgehen Chinas gegen Taiwan träfe "buchstäblich jedes Land der Welt"

Jeder Versuch Chinas, den Status quo mit Taiwan gewaltsam zu ändern, würde "buchstäblich jedes Land auf der Erde treffen", warnte US-Außenminister Antony Blinken in einem Interview mit Euronews.

Washington strebe keine direkte Konfrontation mit China an, so Blinken.

China betrachtet Taiwan als eine abtrünnige Provinz und hat versprochen, die demokratische Insel wieder mit dem Festland zu vereinen - ein Ziel, das westliche Länder als verschlüsselte Sprache für eine mögliche umfassende militärische Intervention irgendwann in der Zukunft interpretieren.

Diese Befürchtungen haben sich nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine, der zu einer deutlichen Verschlechterung der Beziehungen zwischen China und dem Westen geführt hat, drastisch verstärkt.

Im Gespräch mit Euronews teilte Blinken seine Befürchtungen mit und warnte vor weitreichenden und enorm schädlichen Folgen, sollte China einen einseitigen Schritt gegen Taiwan unternehmen.

"Ich habe dies in Gesprächen mit vielen unserer NATO-Verbündeten sowie mit Partnern in Asien gehört: Es besteht die Sorge, dass eine Krise infolge von Chinas Handlungen in Bezug auf Taiwan Auswirkungen auf buchstäblich jedes Land der Erde haben würde", sagte Blinken.

"50 Prozent des weltweiten Handelsverkehrs wird täglich durch die Straße von Taiwan abgewickelt. 70 Prozent der Halbleiter, die wir für unsere Smartphones, Geschirrspüler und Autos benötigen, werden in Taiwan hergestellt", fuhr er fort.

"Wenn es zu einer Krise käme, weil China etwas getan hat, hätte das schreckliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, weshalb alle Länder der Welt darauf achten, dass sich jeder verantwortungsvoll verhält.

Trotz der wachsenden Spannungen zwischen den beiden Supermächten betonte Blinken, Washington sei entschlossen, die Beziehungen zu Peking "verantwortungsvoll" zu gestalten und werde die seit langem bestehende Ein-China-Politik, die die Volksrepublik China als einzige legitime Regierung Chinas anerkennt, nicht ändern.

"Wir haben sehr deutlich gemacht, dass wir keinen Konflikt wollen, dass wir keinen Konflikt suchen. Wir versuchen nicht, China einzudämmen. Im Gegenteil, wir wollen den Frieden und die Stabilität bewahren und Möglichkeiten schaffen", sagte Blinken.

"Wenn es um Taiwan geht, ist unsere Politik seit Jahrzehnten konsequent. Alle Differenzen zwischen Festlandchina und Taiwan müssen friedlich gelöst werden. Keine der beiden Seiten sollte etwas tun, um den Status quo zu stören, und auch keine einseitigen Maßnahmen ergreifen, die dies tun würden."

Blinken wies darauf hin, dass jedes Land "komplizierte und sehr folgenreiche" Beziehungen zu China habe, und verteidigte eine Strategie des "De-Risking" anstelle einer Abkopplung, ein Ansatz, der auch von mehreren europäischen Staats- und Regierungschefs geäußert worden sei.

"Ja, wir stehen im Wettbewerb. Gegen Wettbewerb ist nichts einzuwenden, solange er fair ist", sagte er. "Aber wir wollen sicherstellen, dass dieser Wettbewerb nicht in einen Konflikt ausartet."

Das Gespräch führte Efi Koutsokosta.