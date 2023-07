Die offizielle Statistikbehörde der EU hat am Montag ihre jährlichen Schlüsselzahlen für Europa veröffentlicht, die eine Momentaufnahme des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zustands des Kontinents in den letzten 12 Monaten bieten. Wir haben die Zahlen herausgesucht, die Sie kennen müssen.

Inflation

Die jährliche Inflation in den EU-Ländern lag 2022 im Durchschnitt bei 9,2 %, da Russlands Aggression in der Ukraine den Rohstoffmärkten einen schweren Schlag versetzte, wie Daten von Eurostat zeigen.

Am höchsten war sie in den baltischen Staaten und erreichte in Estland schwindelerregende 19,4 %.

Viele Haushalte in der gesamten EU hatten Mühe, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, da die Preise für Wohnen, Wasser und Energie um 18,0 %, für Verkehr um 12,1 % und für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke um 11,9 % in die Höhe schnellten.

Krise der Lebenshaltungskosten

Im Januar 2023 entfiel fast die Hälfte (47,1 %) der durchschnittlichen Haushaltsausgaben in der EU auf die drei am stärksten gestiegenen Ausgaben, nämlich für Haushalt, Verkehr und Lebensmittel.

Die am Montag von Eurostat veröffentlichten Daten zeigen, dass sich die Krise der Lebenshaltungskosten verschärft hat. Im vergangenen Jahr waren 21,6 % der EU-Bevölkerung, etwa 95,3 Millionen Menschen, von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Am höchsten war der Anteil in Rumänien (34,4 %) und Bulgarien (32,2 %).

Fast jeder Dritte der EU-Bevölkerung konnte im Jahr 2022 eine unerwartete Rechnung nicht begleichen, das sind 1,3 % mehr als im Vorjahr. Diese Zahl war ebenfalls in Rumänien am höchsten, wo fast die Hälfte (47,9 %) nicht in der Lage war, eine unvorhergesehene Ausgabe zu tragen.

Vom Handelsüberschuss zum Defizit

Unterdessen verzeichnete die EU im Jahr 2022 das erste Handelsdefizit seit zehn Jahren. Der Wert der aus Nicht-EU-Ländern in die EU eingeführten Waren überstieg den Wert der EU-Ausfuhren um 430 Milliarden Euro. Dies folgt auf ein Jahrzehnt des Handelsüberschusses bei Waren zwischen 2012 und 2021.

Sowohl das Import- als auch das Exportvolumen brachen frühere Rekorde, was darauf hindeutet, dass der Welthandel nach der Covid-19-Pandemie boomt.

Die USA waren im Jahr 2022 mit einem Anteil von 19,8 % am Gesamtexportwert der wichtigste Exportmarkt der EU, gefolgt von Großbritannien mit 12,8 %. Zwischen 2021 und 2022 gingen die Ausfuhren aus der EU nach Russland um 38,1 % auf nur noch 2,1 % zurück, da der Krieg in der Ukraine die Handelsbeziehungen praktisch beendete.

China war mit mehr als einem Fünftel (20,9 %) aller Einfuhren bei weitem der wichtigste Importeur von Waren in die EU.

Die USA und Großbritannien sind jedoch die wichtigsten Handelspartner der EU im Dienstleistungsbereich: Auf beide Länder entfällt etwa ein Fünftel der aus der EU exportierten Dienstleistungen. Dagegen kommt etwa ein Drittel (34,5 %) der in die EU importierten Dienstleistungen aus den USA.

Der Jahresbericht enthält auch Zahlen zur Bevölkerung des Kontinents, zu Bildung und Gesundheit sowie zum Zustand der Umwelt und der natürlichen Ressourcen.