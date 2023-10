Kinder politischer Gefangener fordern Ermittlungen gegen Tunis

Die Kinder von vier Oppositionellen, die in Tunesien inhaftiert sind, haben den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) gebeten, eine Untersuchung wegen politischer Verfolgung und Menschenrechtsverletzungen einzuleiten.

WERBUNG

In einer Mitteilung an das Gericht in Den Haag beschuldigen die Familienmitglieder Präsident Saied und Mitglieder seiner Regierung, durch gezielte Kampagnen gegen Oppositionsführer und -parteien, schwarze Tunesier und Migranten, Richter, Gewerkschaften, Journalisten und die Zivilgesellschaft die Menschenrechte verletzt zu haben.

"Die Verbrechen, die untersucht werden müssen, sind zweierlei", sagte der Anwalt der Familie am Donnerstag nach der offiziellen Einreichung der Klage: "Zum einen gegen Personen, die als Gegner der derzeitigen Regierung ausgewählt wurden, und zum anderen gegen schwarze Migranten und schwarze Tunesier, die von einer Welle brutaler Repression betroffen sind."

Dieser Schritt lenkt die internationale Aufmerksamkeit auf die zunehmende Repression und die Aushöhlung der Demokratie in Tunesien seit der Machtkonsolidierung von Saied im Rahmen des Selbstputsches im Jahr 2021.

Mindestens 41 der prominentesten Kritiker der Regierung wurden bei der Niederschlagung abweichender Meinungen festgenommen, was die Angst vor einer Rückkehr zur Autokratie in dem nordafrikanischen Land weckte, das einst als einzige Demokratie galt, die aus dem Arabischen Frühling hervorging.

Unter Saieds Herrschaft wurde Tunesien für die Misshandlung schwarzer Migranten kritisiert, von denen viele gewaltsam in die sengenden Wüstenregionen an der tunesisch-libyschen Grenze zurückgeschickt wurden, ohne Nahrung oder Wasser. Saied wurde insbesondere für seine unverhohlen rassistischen Äußerungen verurteilt, in denen er schwarze Migranten aus Ländern südlich der Sahara beschuldigte, ein Komplott zu schmieden, um "die Zusammensetzung der demografischen Landschaft Tunesiens zu verändern".

Brutaler Autoritarismus

Bei den klagenden Familienmitgliedern handelt es sich um die Söhne und Töchter von Ghazi Chaouachi, dem Gründer der Partei Demokratische Strömung, Chaima Issa, Mitglied des Oppositionsbündnisses Nationale Heilsfront, sowie Said Ferjani und Rached Ghannouchi, zwei prominente Führer der Ennahda, der selbsternannten islamisch-demokratischen Partei.

"Die Freiheit wird nicht geschenkt, sondern durch Kampf und Standhaftigkeit errungen", sagte Elyes Chaouachi, der Sohn von Ghazi Chaouachi.

Die Verwandten erklärten am Donnerstag in Den Haag, ihre Eltern seien unrechtmäßig inhaftiert worden und seien seither schrecklichen Bedingungen ausgesetzt gewesen.

Der 69-jährige Said Ferjani war unter dem Regime von Präsident Zine El Abidine Ben Ali inhaftiert und gefoltert worden, bevor er nach London floh, wo er mehr als zwei Jahrzehnte im Exil lebte. Nach der tunesischen Revolution von 2011 kehrte er in sein Heimatland zurück.

Seine Tochter, Kaouther Ferjani, sagte Euronews, dass ihr Vater eine Zelle mit 60 Plätzen mit 120 Personen teilt, von denen die meisten starke Kettenraucher sind.

"Mein Vater muss ständig mit Brustinfektionen ins Krankenhaus und wieder heraus. Er ist zum ersten Mal in seinem Leben auf einen Inhalator angewiesen", erklärt Ferjani, "er bekommt nicht immer eine medizinische Behandlung, und die Art und Weise, wie er und andere Gefangene behandelt werden, hängt wirklich von der Laune der Gefängniswärter ab."

Anfang dieser Woche kündigten drei der Gefangenen, darunter auch Ferjanis Vater, an, in den Hungerstreik zu treten, um gegen die willkürliche Inhaftierung zu protestieren.

"Wir sind sehr, sehr besorgt um das Wohlergehen meines Vaters, vor allem jetzt, da er mit dem Hungerstreik begonnen hat und weiß, dass es ihm nicht gut geht, dass er jetzt ein Herzleiden und Krankheiten hat", sagte Ferjani.

Der 82-jährige Rached Ghannouchi ist Mitbegründer der Ennahda-Partei und war Parlamentspräsident, bis Saied die Kammer 2021 schloss. Er befindet sich derzeit in Untersuchungshaft, was seine Tochter, Dr. Yusra Ghannouchi, als "politisch motivierte Anschuldigungen" bezeichnete.

Im Mai wurde er von einem tunesischen Anti-Terror-Gericht zu einer einjährigen Haftstrafe verurteilt, weil er sich bei einer Beerdigung öffentlich geäußert hatte, in der er den Verstorbenen als "mutigen Mann" lobte, der "keinen Herrscher oder Tyrannen" fürchte.

Im Gespräch mit Euronews sagte Dr. Yusra Ghannouchi, der Hungerstreik sei der "letzte Ausweg" für die Verfechter der Demokratie.

"Sie können in dem derzeitigen System in Tunesien, das vom Präsidenten kontrolliert wird, keine Gerechtigkeit erreichen", erklärte sie.

"Es gibt keine Unabhängigkeit der Justiz in Tunesien. Auf die Richter wird immenser Druck ausgeübt, sich den Anordnungen der Exekutive zu beugen, und die Justiz wird als Instrument zur Ausschaltung der Opposition benutzt. Deshalb streben wir nach Gerechtigkeit."

WERBUNG

Europas "stillschweigende Zustimmung

Die beiden Frauen haben bereits einen ähnlichen Fall vor dem Afrikanischen Gerichtshof für Menschenrechte und Rechte der Völker in Arusha, Tansania, eingereicht und die Europäische Union, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten aufgefordert, Saieds Regierung zu sanktionieren.

Sie haben auch festgestellt, dass der Westen die weithin dokumentierten Menschenrechtsverletzungen des Regimes nicht verurteilt hat.

"Europa ist dafür verantwortlich, dass es den Putsch nicht verurteilt hat, dass es stillschweigend gebilligt hat, was unter Kais Saied geschehen ist. Europa ist verantwortlich für die Situation, in der wir uns jetzt befinden, was das harte Vorgehen gegen die Opposition und die zunehmenden Menschenrechtsverletzungen gegenüber Flüchtlingen angeht", sagte Dr. Yusra Ghannouchi.

"Daher muss Europa sein Engagement für die Werte der Demokratie, der Freiheit und der Menschenrechte unter Beweis stellen, anstatt die Person zu belohnen, die die Menschenrechte zutiefst verletzt und auch die wirtschaftliche Lage in Tunesien verschlimmert", fügte sie hinzu.

Elyes Chaouachi kritisierte die jüngste Vereinbarung zwischen der EU und der tunesischen Regierung, die während eines Besuchs von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und des niederländischen Regierungschefs Mark Rutte unterzeichnet wurde.

WERBUNG

Das Memorandum sieht unter anderem die Bereitstellung von 105 Millionen Euro an EU-Mitteln vor, um die Grenzkontrollen zu verstärken und die Abfahrt von Migrantenschiffen zu verhindern, von denen die meisten an der italienischen Küste ankommen.

"Herr Rutte folgt immer noch Präsident Saied, um seine migrationsfeindlichen Interessen zu verteidigen, anstatt Demokratie, Gerechtigkeit und Menschenrechte zu verteidigen", sagte Chaouachi.

"Früher habe ich geglaubt, dass sich die europäischen Regierungen für die Menschenrechte einsetzen", sagte er, "aber heute hat ein Anti-Einwanderungsvertrag oder ein Deal mit einem autoritären Präsidenten in Tunesien Vorrang vor der Verteidigung der Menschenrechte und der Bedingungen für Gefangene."

Verbrechen "verdienen" die Aufmerksamkeit des IStGH

Tunesien wurde 2011 als erster nordafrikanischer Staat Mitglied des Internationalen Strafgerichtshofs, als pro-demokratische Aufstände die tunesische Revolution auslösten.

Der Fall wurde auf der Grundlage von Artikel 15 des Römischen Statuts des Gerichtshofs vorgebracht, der es der Staatsanwaltschaft erlaubt, auf "eigene Initiative" zu ermitteln und so die Notwendigkeit einer Befassung durch einen Mitgliedstaat oder den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zu umgehen.

WERBUNG

Die Zuständigkeit des Gerichts ist auf Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord beschränkt, wie sie im Statut definiert sind.

Der Anwalt des Teams räumte ein, dass es "schwierig" sei, die Einleitung der Untersuchung durch den IStGH sicherzustellen. Beschwerden gemäß Artikel 15 wurden jedoch in der Vergangenheit vom Ankläger untersucht, unter anderem wegen Menschenrechtsverletzungen in Myanmar.

"Wir fordern den IStGH-Ankläger auf, Tunesien zumindest zu besuchen, um ein klares Signal zu senden, dass diese schweren Verbrechen gegen die Menschlichkeit, für die der Gerichtshof zuständig ist, nicht toleriert werden dürfen", sagte der Anwalt.

"Es sollte eine Priorität für den IStGH-Ankläger sein, seine Aufmerksamkeit darauf zu richten. Würde man dies ignorieren, würde das Regime dort nur ermutigt, seine Verstöße fortzusetzen."