Die Europäische Union wird, wenn nötig, einen Weg finden, das Veto von Viktor Orbán zu umgehen und den 50-Milliarden-Euro-Sonderfonds für die Ukraine zu genehmigen, sagte Ursula von der Leyen am Dienstag gegenüber Euronews in Davos.

Das Paket, mit dem Kiew bis 2027 finanziell unterstützt und das ausufernde Haushaltsdefizit der Regierung gestoppt werden soll, wird von Ungarn blockiert, so dass Brüssel praktisch kein Geld für das vom Krieg gezeichnete Land hat.

Nach einem dramatischen Gipfeltreffen Mitte Dezember, bei dem Orbán seine Drohung wahr machte und die einstimmige Abstimmung zum Scheitern brachte, werden die EU-Staats- und Regierungschefs am 1. Februar erneut zusammenkommen, um einen zweiten Versuch für die sogenannte Ukraine-Fazilität zu unternehmen.

"Ich denke, es ist sehr wichtig, mit allen 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union zusammenzuarbeiten, um die 50 Milliarden Euro für vier Jahre für die Ukraine auf den Weg zu bringen", sagte der Präsident der Europäischen Kommission einer Gruppe von Medienvertretern, darunter Euronews, während des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos.

"Das ist die Phase, in der wir uns gerade befinden. Es ist die Vorbereitung für den außerordentlichen Europäischen Rat am 1. Februar. Das ist harte Arbeit. Wir haben viele verschiedene Themen diskutiert".

Im Vorfeld des Treffens haben ungarische Beamte zwei Hauptforderungen als Gegenleistung für die Aufhebung des Vetos gestellt: die Aufteilung der Fazilität in vier Jahrestranchen, was es Orbán ermöglichen würde, das Geld zu einem späteren Zeitpunkt zu blockieren, und die Verlängerung der Frist für die Verwendung der COVID-19-Rettungsgelder, was Budapest mehr Zeit geben würde, das eingefrorene Geld freizugeben.

Von der Leyen äußerte sich nicht zu diesen Anträgen, machte aber deutlich, dass die EU einen Weg finden werde, den 50-Milliarden-Euro-Fonds zu genehmigen - mit oder ohne Ungarns Segen.

"Meine persönliche Priorität ist eine Einigung der 27 (Länder). Sollte dies nicht möglich sein, sind wir zu einer Einigung mit 26 Ländern entschlossen", sagte die Kommissionschefin.

"Aber ich unterstütze und bevorzuge eine Einigung mit 27."

Obwohl EU-Beamte es bisher vermieden haben, öffentlich über einen solchen Plan B zu sprechen, zeigen von der Leyens Worte, dass die Arbeiten zur Vermeidung einer Wiederholung des Fiaskos vom Dezember bereits im Gange sind.

Die Financial Times hatte zuvor berichtet, Brüssel arbeite an einer Alternative, die es der Kommission erlauben würde, 20 Milliarden Euro auf den Finanzmärkten zu leihen.

Während eines bilateralen Treffens in Davos versprach von der Leyen Wolodymyr Selenskij, dass ihre Behörde sich bemühen werde, durch die vorgeschlagene Fazilität "die Mittel zur Erholung, zum Wiederaufbau und zur Reform" zu sichern.

"Wir haben uns auf die Notwendigkeit konzentriert, die Entscheidung, der Ukraine 50 Milliarden Euro an langfristiger EU-Hilfe zur Verfügung zu stellen, auf dem (Februar-)Gipfel freizugeben. Die Ukraine hofft auf einen Konsens in dieser Frage", sagte Selenskij nach dem Treffen.

Zuvor hatte von der Leyen am Dienstag in einer Rede auf dem Weltwirtschaftsforum die dringende Notwendigkeit unterstrichen, der Ukraine eine "vorhersehbare Finanzierung für das Jahr 2024 und darüber hinaus" zu gewähren. Dieses Ziel ist angesichts des Stillstands der Gesetzgebung in Washington, wo die Republikaner die Bereitstellung neuer Mittel blockieren, noch dringlicher geworden.

"Die Ukraine kann sich in diesem Krieg durchsetzen. Aber wir müssen ihren Widerstand weiter stärken", sagte von der Leyen.

"Sie brauchen eine ausreichende und dauerhafte Versorgung mit Waffen, um die Ukraine zu verteidigen und ihr rechtmäßiges Territorium zurückzuerobern. Sie brauchen Fähigkeiten, um künftige Angriffe Russlands abzuwehren. Und sie brauchen auch Hoffnung", fuhr sie fort.

"Sie müssen wissen, dass sie sich mit ihrem Kampf eine bessere Zukunft für ihre Kinder verdienen werden. Und die bessere Zukunft der Ukraine heißt Europa."