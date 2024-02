Spanien und Irland fordern: EU-Abkommen mit Israel "überprüfen"

Die Regierungschefs von Spanien und Irland haben die Europäische Kommission aufgefordert, das Abkommen zwischen der EU und Israel angesichts des Krieges im Gazastreifen und der sich verschärfenden humanitären Krise "dringend zu überprüfen".

WERBUNG

In einem gemeinsamen Schreiben an Ursula von der Leyen, das am Mittwochmorgen verschickt wurde, äußern die beiden Staats- und Regierungschefs ernste Bedenken über Israels Militäraktion und mögliche Verstöße gegen die Menschenrechte und das Völkerrecht und verweisen auf die jüngste Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen und das Urteil des Internationalen Gerichtshofs, wonach einige der israelischen Aktionen unter die Völkermordkonvention fallen könnten.

Unter den 27 Mitgliedstaaten der EU gelten Spanien und Irland zusammen mit Belgien als die kritischsten Stimmen gegenüber der Regierung von Benjamin Netanjahu und haben sich über die Pläne zur Anerkennung des Staates Palästina hinweggesetzt.

"Die schrecklichen Terroranschläge der Hamas und anderer bewaffneter Gruppen rechtfertigen keine Verstöße gegen das (humanitäre Völkerrecht) bei der militärischen Reaktion mit den daraus resultierenden Folgen für die Zivilbevölkerung in Gaza", schreiben Sánchez und Varadkar.

"Wir haben deutlich gemacht, dass ein sofortiger humanitärer Waffenstillstand dringend erforderlich ist, um weiteren unumkehrbaren Schaden für die Menschen in Gaza zu verhindern."

Die beiden Staats- und Regierungschefs äußerten sich besorgt über Berichte, wonach Israel in Kürze eine Bodenoperation in Rafah, der Grenzstadt im Süden des Gazastreifens, starten könnte, in der mehr als eine Million Zivilisten Zuflucht suchen. Die israelische Regierung behauptet, Rafah sei die letzte Hochburg der Hamas, die sie als Reaktion auf die Anschläge vom 7. Oktober zu zerschlagen gelobt hat.

Diese Offensive, so heißt es, werde eine "noch größere humanitäre Katastrophe" verursachen.

Nach Angaben des von der Hamas geführten Gesundheitsministeriums in Gaza hat der Krieg bereits mehr als 28.000 Palästinenser getötet, darunter 12.000 Kinder und 8.000 Frauen.

"Wir fordern die Kommission auf, dringend zu überprüfen, ob Israel seinen Verpflichtungen nachkommt, auch im Rahmen des Assoziierungsabkommens zwischen der EU und Israel, das die Achtung der Menschenrechte und der demokratischen Grundsätze zu einem wesentlichen Element der Beziehungen macht", so Sánchez und Varadkar.

Wenn die Kommission zu dem Schluss komme, dass ein solcher Verstoß vorliege, solle sie den Mitgliedstaaten "geeignete Maßnahmen" vorschlagen, fügten sie hinzu, ohne zu präzisieren, welche.

"Die Umsetzung der Zwei-Staaten-Lösung ist der einzige Weg, um sicherzustellen, dass sich dieser Kreislauf der Gewalt nicht wiederholt. Die EU hat die Verantwortung, Maßnahmen zu ergreifen, um dies zu verwirklichen", so die Ministerpräsidenten abschließend.

Ein Sprecher der Kommission bestätigte, dass das Schreiben "vor wenigen Minuten" eingegangen sei, und lehnte es ab, sich zu möglichen weiteren Schritten zu äußern.

"Wir fordern alle Seiten auf, das Völkerrecht zu respektieren, und wir stellen fest, dass es eine Rechenschaftspflicht für Verletzungen des Völkerrechts geben muss", sagte der Sprecher.

"Die EU unterstreicht immer wieder, wie wichtig es ist, den Schutz aller Zivilisten zu jeder Zeit im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht zu gewährleisten, und sie bedauert jeden Verlust von Menschenleben unter der Zivilbevölkerung. Die EU wird diese Botschaft weiterhin in all ihren Erklärungen, aber auch auf bilateraler Ebene in ihren Kontakten mit den israelischen Behörden übermitteln."

Das Assoziierungsabkommen zwischen der EU und Israel, das seit dem Jahr 2000 in Kraft ist, ist das wichtigste Rechtsinstrument, das die bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Partnern regelt und unter anderem den politischen Dialog, den Handel, den Wettbewerb, die Technologie, die Wissenschaft, die Innovation und den Kampf gegen Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus umfasst.

In Artikel 2 heißt es, dass die Beziehungen "auf der Achtung der Menschenrechte und der Grundsätze der Demokratie beruhen, von denen sich beide Seiten in ihrer Innen- und Außenpolitik leiten lassen und die ein wesentliches Element dieses Abkommens sind".

Darüber hinaus erhält Israel jährlich rund 1,8 Millionen Euro im Rahmen der Europäischen Nachbarschaftspolitik der EU und ist ein assoziiertes Land von Horizont Europa, dem mit 95,5 Milliarden Euro für den Zeitraum 2021-2027 ausgestatteten Vorzeige-Forschungsprogramm der EU.