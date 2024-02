"Wir sollten die Glaubwürdigkeit der Abschreckung der NATO nicht untergraben", sagte Jens Stoltenberg am Mittwoch und erteilte Donald Trump einen öffentlichen Rüffel.

"Abschreckung ist in den Köpfen unserer Feinde. Wir sollten in Moskau keinen Raum für Fehleinschätzungen oder Missverständnisse über unsere Bereitschaft, unser Engagement und unsere Entschlossenheit lassen, alle Verbündeten zu schützen", sagte der Generalsekretär am Mittwoch vor einem Treffen der Verteidigungsminister des Bündnisses in Brüssel.

"Und der Grund dafür ist nicht, einen Konflikt zu provozieren, sondern einen Konflikt zu verhindern, wie es die NATO seit 65 Jahren erfolgreich getan hat."

Die NATO stark zu halten, liege "im nationalen Interesse der Vereinigten Staaten", fügte er hinzu, da das Land "noch nie einen Krieg allein geführt hat".

Stoltenbergs Vorbehalt kommt wenige Tage, nachdem Trump, der erneut für das Präsidentenamt kandidiert, auf einer Kundgebung in South Carolina angedeutet hatte, er werde Russland "ermutigen", jeden NATO-Staat anzugreifen, der das Ziel, ywei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für die Verteidigung auszugeben, nicht erreicht.

Er behauptete, der Führer eines ungenannten "großen Landes" in Europa habe ihn gefragt: "Wenn wir nicht zahlen und von Russland angegriffen werden, werden Sie uns dann beschützen?"

Trump sagte, seine Antwort sei: "Nein, ich würde euch nicht beschützen. Vielmehr würde ich sie (Russland) ermutigen, zu tun, was immer sie wollen. You gotta pay. Ihr müsst eure Rechnungen bezahlen."

Die Äußerungen lösten einen sofortigen Aufschrei aus und wurden von den Verbündeten scharf verurteilt, die darin eine unvorsichtige Missachtung von Artikel 5 der kollektiven Verteidigung in einer Zeit des Krieges in Europa sahen. US-Präsident Joe Biden nahm kein Blatt vor den Mund und nannte Trumps Kommentare "dumm", "beschämend", "gefährlich" und "unamerikanisch".

"Können Sie sich vorstellen, dass ein ehemaliger Präsident der Vereinigten Staaten so etwas sagt? Die ganze Welt hat es gehört", sagte Biden Anfang der Woche, "und das Schlimmste ist, dass er es auch so meint. Kein anderer Präsident in unserer Geschichte hat sich jemals vor einem russischen Diktator verneigt."

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz bezeichnete Trumps Äußerungen als "unverantwortlich und gefährlich", während der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, von "rücksichtslosen Äußerungen" sprach, die "nur Putins Interessen dienen".

Während seiner turbulenten vierjährigen Amtszeit hat Trump die NATO oft als ein transaktionales Unternehmen dargestellt, das darauf beruht, dass die Länder Geld beisteuern, und nicht als eine militärische Partnerschaft, die auf gegenseitigem Vertrauen und Zusammenarbeit beruht. Angesichts der Umfragen, die ein enges Rennen um die Präsidentschaft vorhersagen, schürten Trumps aufrührerische Äußerungen lange gehegte Befürchtungen, dass seine mögliche Rückkehr ins Weiße Haus zu einem Rückzug Amerikas aus dem Bündnis führen könnte, wodurch Osteuropa der russischen Aggression ausgeliefert wäre.

"Die ganze Idee der NATO besteht darin, dass ein Angriff auf einen Verbündeten eine Reaktion des gesamten Bündnisses auslöst. Solange wir gemeinsam hinter dieser Botschaft stehen, können wir einen militärischen Angriff auf einen Verbündeten verhindern. Der Zweck der NATO besteht also darin, Krieg zu verhindern und den Frieden zu bewahren", erklärte Stoltenberg gegenüber Reportern, als er zu Trumps Äußerungen befragt wurde.

"Jede Andeutung, dass wir nicht füreinander einstehen, dass wir uns nicht gegenseitig schützen, untergräbt unser aller Sicherheit und erhöht die Risiken", so Stoltenberg weiter: "Es ist wichtig, dass wir sowohl in Taten als auch in Worten deutlich machen, dass wir zu der Verpflichtung der NATO stehen, alle Verbündeten zu schützen und zu verteidigen."

Das 2006 erstmals vereinbarte Versprechen der NATO-Verbündeten, zwei Prozent ihres BIP für die Verteidigung auszugeben, ist ein gemeinsames Ziel und keine rechtlich bindende Verpflichtung.

Das Ziel wurde im Laufe der Jahre mehrfach bekräftigt und wurde nach dem totalen Krieg Russlands in der Ukraine zu einer Mindestanforderung. Seitdem haben die europäischen Regierungen nationale Pläne zur raschen Erhöhung ihrer Verteidigungsausgaben angekündigt, obwohl bis 2023 nur elf der 31 Verbündeten das Zwei-Prozent-Ziel erreicht haben.

Am Mittwoch gab Stoltenberg bekannt, dass nach den jüngsten Schätzungen des Bündnisses bis zu 18 Bündnispartner das Ziel bis Ende 2024 erreichen werden. Die europäischen Verbündeten und Kanada werden voraussichtlich 380 Milliarden Dollar in die Verteidigung investieren.

"Bei der Kritik (in den USA) geht es nicht in erster Linie um die NATO. Es geht darum, dass die NATO-Verbündeten nicht genug für die NATO ausgeben. Und das ist ein berechtigter Punkt", sagte er.

"Diese Botschaft hat Wirkung gezeigt. Die europäischen Verbündeten und Kanada haben ihre Ausgaben erhöht, und ich zähle darauf, dass sie dies auch weiterhin tun werden.