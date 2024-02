"Wir reden nicht mehr zusammen" - wie der Ukraine-Krieg Familien spaltet

Von Shona Murray

Während sie um das Schicksal ihres Landes kämpfen, befürchten die Ukrainer, dass es den russischen Operationen und Propagandaaktivitäten gelingen könnte, die bisher geeinte Reaktion des Westens zu zerschlagen.

Die Ukrainer, die sich auf den düsteren Meilenstein des zweiten Jahrestags der russischen Invasion vorbereiten, haben ZweifeI an der europäischen und amerikanischen Unterstützung.

Euronews war in den Städten Irpin und Bucha, wo die Ukrainer den brutalsten Angriffen der russischen Armee ausgesetzt waren.

"Wir haben nicht geglaubt, dass Russland bei uns einmarschieren kann", sagt Julia Kaniwska, Mutter eines KIndes.

"Denn viele meiner Verwandten leben in Russland, die Tante meines Mannes und ihre Kinder leben in Russland. Und jetzt sprechen sie nicht, sie kommunizieren nicht, weil sie uns nicht glauben können - dass wir bombardiert werden und für unsere Freiheit kämpfen."

"Mein Mann schickte ihnen einige Fotos von zerstörten Häusern und sagte: 'Das ist unser Leben'", fährt sie fort. "Und sie schickten zurück: 'Oh, es ist nicht so gefährlich, es ist ok'."

Sie hofft auf die langfristige Unterstützung Europas und der NATO, "weil wir nicht nur für unsere Freiheit kämpfen, sondern für die Freiheit der ganzen Welt."

Einige derjenigen, die an der Front für die Ukraine kämpfen, haben Familien in Russland - nun sind sie Feinde.

Dimitri ist ein Sanitäter, dessen Vater in Russland lebt: "Mein Vater findet, dass es in der Ukraine viele Nazis gibt und dass Putin mit der Besetzung der Ukraine richtig handelt. Seit 2017 haben wir kein Gespräch mehr, und jetzt ist es unmöglich. Wissen Sie, mein Vater hat einen Buchstaben "Z" auf seinem Auto. Das ist, was er über diesen Krieg denkt, er unterstützt Russland. Unser gesamtes Territorium muss zu uns zurückkehren. Die Krim, der Donbass, alles. Und dann können wir diesen Krieg beenden."

Hält er das für möglich? "Ich denke, es ist möglich, aber wir brauchen mehr Waffen, wir brauchen mehr gepanzerte Fahrzeuge, und dann können wir unsere Krim zurückerobern."

Während die Menschen in Irpin und Bucha die Schrecken von vor zwei Jahren noch einmal erleben, sagen sie, dass der Krieg weitergehen muss, weil die Ukraine gewinnen