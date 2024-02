Ukraine-Krieg bringt Litauen Erinnerung an Sowjetherrschaft zurück

Von Shona Murray

Für den EU-Kommissar und litauischen Ex-Minister Virginijus Sinkevičius haben die Litauer die Schrecken der Sowjetherrschaft noch in lebendiger Erinnerung. Euronews sprach mit ihm in der Ukraine, wo er mit Präsident Selenskij zusammentraf.

WERBUNG

Litauen, das erste der drei baltischen Länder, das 1990 seine Unabhängigkeit von der Sowjetunion erklärte, ist einer der größten Pro-Kopf-Geber militärischer und finanzieller Hilfe für die Ukraine.

Für den EU-Kommissar und litauischen Ex-Minister Virginijus Sinkevičius haben die Litauer die Schrecken der Sowjetherrschaft noch in lebendiger Erinnerung.

Euronews sprach mit ihm in der Ukraine, wo er mit Präsident Selenskij zusammentraf.

"Es geht vor allem um unsere Geschichte, als Hunderttausende - wenn Sie eine Lehrerfamilie waren, wenn Sie einen großen Bauernhof hatten - höchstwahrscheinlich nach Sibirien geschickt wurden, von wo die meisten Menschen nie wieder zurückkamen", sagte er.

"Und wenn man sich das anschaut, hat sich nicht viel geändert - so viele entführte Kinder, so viele Familien, die durch Lager in Russland gehen mussten usw. Also, diese ethnische Säuberung hat sich nicht geändert. Dieser imperiale Ehrgeiz, den sie jetzt der Ukraine aufzwingen, ist natürlich immer noch in Erinnerung, er ist Teil unserer tragischen Geschichte."

Ein Teil des Weckrufs für Europa besteht seiner Meinung nach darin, wie weitere Selbstgefälligkeit in Sicherheitsfragen vermieden werden kann.

Sinkevičius: "Für die westliche Welt ist es extrem wichtig, dass wir einen Plan haben, um die Ukraine zu unterstützen, denn jetzt, wo die Entscheidungsfindung so lange dauert und wir um jede Entscheidung kämpfen müssen, sendet das ein sehr positives Signal an Moskau und ein sehr negatives an die Ukraine.

Ich glaube, der Fehler ist, dass wir immer noch denken, dass es in einem Monat oder in einem anderen Monat vorbei sein kann. Aber wir sehen, dass Russland genau darauf setzt. Sie warten auf die Wahlen in den USA, auf die Wahlen in der EU, es könnte eine völlig andere EU geben. Wir sehen bereits einige der neuen Regierungen in der EU, die die Ukraine nicht so sehr unterstützen."

Und was sagt er zu Viktor Orban?

Sinkevičius: "Es ist beschämend, nicht zu sehen, dass es offensichtlich eine Entscheidung ist, Entscheidungen zu verschieben; keine Abstimmung über den Beitritt Schwedens zur Nato zu haben. Das sind offensichtliche Aktionen gegen die kollektive Sicherheit, gegen die Interessen der EU, gegen die Interessen der westlichen Welt. Und das ist etwas, das nur eine Seite befriedigen kann: das Moskauer Regime. Deshalb ist es an der Zeit, unsere Verteidigungskapazitäten und unsere Verteidigungsindustrie auszubauen, nicht nur um die Ukraine zu versorgen, sondern auch um uns selbst zu versorgen."