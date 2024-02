Ursula von der Leyen, die Präsidentin der Europäischen Kommission, tritt für eine zweite fünfjährige Amtszeit an.

Das erklärte von der Leyen am Montag bei einem Treffen der Christlich Demokratischen Union Deutschlands (CDU) in Berlin, wie dpa meldete.

Die Ankündigung bildet den Abschluss wochenlanger Spekulationen in Brüssel über ihre politische Zukunft, die auch mit der NATO in Verbindung gebracht wurde, und heizt das Rennen um den Vorsitz der Kommission an, der mächtigsten Institution der Europäischen Union.

Von der Leyens Nominierung wird Anfang März auf dem Jahreskongress ihrer politischen Familie, der Mitte-Rechts-Partei Europäische Volkspartei (EVP), per Akklamation bestätigt. Die EVP hatte den 21. Februar als Frist für die Einreichung interner Bewerbungen festgelegt.

Indem sie offiziell ihren Hut in den Ring wirft, wird von der Leyen sofort zur Spitzenkandidatin, da der EVP weithin zugetraut wird, bei den kommenden Wahlen zum Europäischen Parlament den größten Anteil an Sitzen zu erringen.

Der Kommissionspräsident wird von den Staats- und Regierungschefs der EU unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Europawahlen ernannt, was bedeutet, dass die Partei, die an der Spitze steht, das ungeschriebene Privileg genießt, die Exekutive zu kontrollieren. Die Sozialdemokraten und die Liberalen teilen die übrigen Spitzenposten in der Regel unter sich auf.

Während ihrer ersten Amtszeit hat von der Leyen, eine begnadete Rednerin, gewandte Verhandlungsführerin und begeisterte Reisende, enge Beziehungen zu den meisten Staats- und Regierungschefs aufgebaut, von denen einige, wie der finnische Petteri Orpo und der schwedische Ulf Kristersson, bereits erklärt haben, dass sie ihre Kandidatur gerne unterstützen würden.

Von entscheidender Bedeutung ist, dass sie ein gutes Arbeitsverhältnis mit der Italienerin Giorgia Meloni aufgebaut hat, deren rechtsgerichtete Fraktion, die Europäischen Konservativen und Reformisten (ECR), bei den Wahlen im Juni auf dem Vormarsch ist und die politische Agenda weiter beeinflussen wird.

Selbst progressive Politiker wie der Spanier Pedro Sánchez, einer der prominentesten Sozialisten Europas, haben ihre Bereitschaft signalisiert, von der Leyen in einer zweiten Amtszeit zu unterstützen.

Der einzige Ministerpräsident, der sich einer Kandidatur von der Leyens widersetzen könnte, ist derzeit der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán, der von der Kommission wegen des demokratischen Rückschritts in seinem Land genau unter die Lupe genommen worden ist.

Von der Leyens Exekutive hat Kohäsions- und Konjunkturmittel in Milliardenhöhe eingefroren, die Ungarn wegen Mängeln bei der Rechtsstaatlichkeit zugewiesen wurden, und mehrere Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet, um das Land in Einklang mit dem EU-Recht zu bringen. Das jüngste Verfahren, bei dem es um das umstrittene "Souveränitätsgesetz" geht, wurde Anfang dieses Monats eingeleitet.

Als Vergeltung hat Orbán seine Angriffe gegen von der Leyen und ihr Team verstärkt und ging sogar so weit, sie als "bezahlte Angestellte" der EU-Staats- und Regierungschefs herabzusetzen. Im Dezember wurde Orbáns Regierung heftig dafür kritisiert, dass sie von der Leyens Gesicht auf Plakate geklebt hatte, die im Rahmen einer nationalen Anti-EU-Konsultation verteilt wurden.

"Tanzen wir nicht nach ihrer Pfeife", hieß es auf den Plakaten.

Nach den Verträgen wird der Kommissionspräsident jedoch vom Europäischen Rat mit qualifizierter Mehrheit ernannt, eine Regel, die Orbán theoretisch daran hindern würde, ihre zweite Amtszeit im Alleingang zu blockieren, sollten die anderen Staats- und Regierungschefs sie unterstützen.

Der Vorschlag des Rates wird dann an das Parlament weitergeleitet, wo eine absolute Mehrheit erforderlich ist, um ihn zu verabschieden. An dieser Stelle könnte es für von der Leyen schwieriger werden.

Im Jahr 2019 erhielt die Präsidentin 383 Ja-Stimmen, eine hauchdünne Marge mehr als die erforderlichen 374 Stimmen, was die Empörung des Parlaments über ihre überraschende Nominierung verdeutlicht.

Anders als 2024 kandidierte von der Leyen nicht als Spitzenkandidatin der EVP, sondern wurde vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron aus der Versenkung geholt, der in ihr eine konservative Politikerin mit gemäßigten, flexiblen Ansichten sah, die der linken Fraktion des Europäischen Rates gefallen könnte.

Nach der knappen Abstimmung begrüßten die Abgeordneten des Europäischen Parlaments die erste Frau an der Spitze der Kommission und unterstützten sie bei der Umsetzung ihrer ehrgeizigen, transformativen Agenda, zu der unter anderem der Europäische Green Deal, der Konjunkturfonds COVID-19, das Gesetz über künstliche Intell igenz und eine umfassende Reform der Migrations- und Asylpolitik der EU gehören.

Die Abgeordneten lobten von der Leyen für ihre entschlossene Führung nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine, der zu einer beispiellosen Reihe von Sanktionen gegen den Kreml, unumkehrbaren Plänen zur Abschaffung importierter fossiler Brennstoffe und zur Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit Kiew führte. Von der Leyens Kapitänsamt hat ihr internationales Profil gestärkt und ihr den Titel "Most Powerful Woman in 2022 and 2023" des Magazins Forbes eingebracht.

Ursula von der Leyen's political response to the Ukraine war has bolstered her international profile. Efrem Lukatsky/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Doch in den letzten Monaten geriet ihr Vermächtnis, insbesondere ihre Umweltpolitik, in die Kritik ihrer eigenen konservativen Familie, die den Green Deal verlangsamen will, um die ihrer Meinung nach übermäßige bürokratische Belastung für Industrie und Landwirtschaft zu verringern. Die Proteste der Landwirte, die im Januar in mehreren europäischen Ländern ausbrachen, haben die ablehnende Haltung der EVP weiter verstärkt und zwangen von der Leyen zu einem Kurswechsel.

"Nur wenn unsere Bauern von ihrem Land leben können, werden sie in die Zukunft investieren. Und nur wenn wir unsere Klima- und Umweltziele gemeinsam erreichen, können die Landwirte auch weiterhin ihren Lebensunterhalt verdienen", sagte die Kommissionschefin diesen Monat.

"Unsere Landwirte sind sich dessen sehr wohl bewusst. Wir sollten ihnen mehr Vertrauen entgegenbringen."

Von der Leyen wird weiterhin unter Druck stehen, diesen Rechtsruck vollständig zu übernehmen, aber das könnte sie die Unterstützung der Sozialdemokraten, der Grünen und sogar der Liberalen kosten, die befürchten, dass die EVP die Argumente und Parolen der extremen Rechten übernimmt.

Dennoch wird der Wahlzyklus von Themen dominiert werden, die konservative Parteien begünstigen: Gegenwind gegen die Umweltpolitik, irreguläre Migration, die Krise der Lebenshaltungskosten und der Verlust der Wettbewerbsfähigkeit. Einige Studien warnen jedoch davor, dass viele Wähler weiterhin sehr besorgt über die Klimakrise und Naturkatastrophen sind.

Die 1958 geborene Tochter eines der ersten europäischen Beamten lebte bis zu ihrem 13. Lebensjahr in Brüssel, dann zog sie nach Niedersachsen. Sie studierte Medizin und trat 1990 in die CDU ein. Von der Leyen war in jedem Kabinett der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel als Ministerin tätig. Ihr letztes Ressort war das Verteidigungsressort, eine Aufgabe, bei der sie in einen Skandal um unregelmäßige Auftragsvergabe an Berater verwickelt war.

In den sozialen Medien bezeichnet sie sich selbst als "Europäerin mit Herz".