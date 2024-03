Die Europäischen Sozialdemokraten (SPE) haben den Luxemburger EU-Kommissar Nicolas Schmit zu ihrem Spitzenkandidaten für die Europawahl bestimmt.

Schmit, der derzeitige EU-Kommissar für Beschäftigung und soziale Rechte, wurde am Samstagnachmittag per Akklamation zum Abschluss des Parteitags in Rom bestimmt. Der 70-jährige Politiker aus Luxemburg war der einzige Kandidat.

Schmit tritt gegen seine Chefin Ursula von der Leyen an, die Spitzenkandidatin der Europäischen Volkspartei (EVP).

Beide sind Teil des sogenannten Spitzenkandidatensystems, nach dem die Parteien, die bei den Wahlen zum Europäischen Parlament teilnehmen, einen Spitzenkandidaten für den Vorsitz der Europäischen Kommission, der mächtigsten und einflussreichsten Institution des Blocks, auswählen sollen. Einige Gruppen folgen der Vorlage, während andere sie ignorieren.

Das bevorstehende Rennen wird jedoch sehr ungleich: Ursula von der Leyen ist die unbestrittene Spitzenreiterin, dank des guten Rufs, den sie sich während ihrer ersten Amtszeit bei der Kommission aufgebaut

Schmit seinerseits hielt sich seit seiner Ankunft in Brüssel im Jahr 2019 zurück. Damals übertrug ihm von der Leyen das Portfolio Beschäftigung und soziale Rechte. Zu seinen bemerkenswertesten Projekten gehörten ein 100-Milliarden-Euro-Programms für Kurzarbeitsregelungen während der Corona-Lockdowns und eine Richtlinie, die sicherstellen soll, dass Mindestlöhne auf „angemessenem Niveau“ festgesetzt werden. Sein Vorschlag, die Bedingungen für Plattformarbeiter zu verbessern, die Apps wie Uber, Deliveroo und Glovo bedienen, steckt derzeit in den Verhandlungen zwischen den Mitgliedsstaaten fest.

Schmits Kabinett ist eines der Teams, die das Einfrieren von EU-Geldern für Ungarn wegen anhaltender Rechtsstaatsmängel überwachen. Der Kommissar sah sich dem Zorn des Parlaments ausgesetzt, nachdem die Exekutive trotz der feindseligen Haltung von Viktor Orbán und den Bitten der Zivilgesellschaft 10,2 Milliarden Euro an Mittel aus dem Kohäsionsfonds für Budapest freigegeben hatte. Bis heute ist Ungarn immer noch der Zugang zu rund 21 Milliarden Euro an Kohäsions- und Wiederaufbaufondsmitteln verwehrt.

In seiner Rede vor Spitzenvertretern der SPE, darunter Olaf Scholz aus Deutschland, Pedro Sánchez aus Spanien, António Costa aus Portugal und Mette Frederiksen aus Dänemark, versuchte Schmit, seine Machtbasis auszubauen. Er versprach, die Kernwerte und Prioritäten der Partei zu verteidigen: Arbeitsrechte, Gleichstellung der Geschlechter, Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit.

Dennoch hat Schmit kaum eine Chance, die Kommission zu übernehmen. Die Sozialisten und Demokraten (S&D), die aus SPE-Mitgliedern bestehende Fraktion im Europäischen Parlament, wird bei den Wahlen im Juni voraussichtlich den zweiten Platz belegen. Die jüngste Schätzung von Europe Elects, einem Umfrageaggregator, zeigt einen erheblichen Abstand zwischen der S&D (von 154 Sitzen im Jahr 2019 auf 140 im Jahr 2024) und der EVP (von 182 auf 180).