Der ukrainische Handelsminister sagt, dass die Beschwerden der polnischen Landwirte auf einer rationalen, produktspezifischen Basis behandelt werden müssen, um unfaire Vorurteile gegenüber dem kriegsgebeutelten Land abzubauen.

In einem Interview mit Euronews am Montag sagte Taras Kachka, der auch stellvertretender Wirtschaftsminister Kiews ist, dass seine Regierung in einem "sehr konstruktiven Dialog" mit Warschau stehe, um den Streit über die Getreideimporte zu lösen, warnte aber davor, die Ukraine zum Sündenbock für allgemeine Probleme im Agrarsektor zu machen.

Kachka sagte auch, dass die Europäische Union in einer emotional aufgeladenen Zeit weit verbreiteter Proteste ihren rationalen Ansatz zur Lösung von Problemen beibehalten müsse, ohne "Emotionen" und politischem Druck nachzugeben.

"Für uns ist es wichtig, die Frage der Grenze zu trennen", erklärte Kachka und fügte hinzu, dass die Blockade der Grenzübergänge zur Ukraine durch die polnischen Landwirte die Einfuhr lebenswichtiger Güter, darunter Medikamente und Treibstoff, verhindern könnte.

"Deshalb wollen wir, dass die Grenze wieder geöffnet wird, und deshalb sagen wir, dass wir die Forderungen der polnischen Bauern absolut ernst nehmen. Wir wollen einen Dialog über jeden einzelnen Bedarf für jedes einzelne Produkt führen. Wir wollen sie analysieren und, wenn nötig, mit einigen Kontrollmaßnahmen angehen", fügte er hinzu.

"Aber wir brauchen die Freigabe der Grenze, weil es um das Überleben der Ukraine geht", sagte er und fügte hinzu, dass Polen "mehr als nur ein strategischer Partner" sei, sondern ein "Partner für das Überleben der Ukraine".

Der seit langem andauernde Streit über ukrainische Agrar- und Lebensmittelimporte, die nach Ansicht der polnischen Landwirte ihre Märkte überschwemmen und ihre Preise drücken, hat sich in den letzten Wochen durch Proteste in polnischen Städten und Regionen verschärft.

Vermittlungsversuche der EU - mit einer befristeten Vereinbarung, die ukrainischem Getreide eine freie Passage durch die Nachbarländer erlaubt, ohne auf diesen Märkten zu enden - wurden durch die einseitigen Verbote Polens, Ungarns und der Slowakei für einige ukrainische Agrarlebensmittelimporte zunichte gemacht.

Die sich zusammenbrauende Unzufriedenheit unter den Landwirten im Osten Europas hat auch die Befürchtung geweckt, dass die Solidarität der EU mit der Ukraine zu einem Zeitpunkt untergraben werden könnte, an dem Kiew in hohem Maße auf seine westlichen Unterstützer angewiesen ist.

Problem muss "rationalisiert" werden

Kachka sagte, die Beschwerden des Agrarsektors müssten entsprechend der Realität der Handelsströme rationalisiert werden.

Die Exporte aus der Ukraine nach Polen beliefen sich im ersten Quartal 2023 auf 1,6 Milliarden Dollar (1,5 Milliarden Euro), erklärte er, während die Importe aus Polen in die Ukraine 106 Milliarden Dollar (97 Milliarden Euro) betrugen, also zehnmal mehr.

Er behauptete, die Landwirte konzentrierten sich manchmal auf ukrainische Produkte, die ihren Märkten nicht unbedingt schaden, wie z. B. Geflügel, von dem die Ukraine ein Nettoimporteur ist.

"Wir exportieren (nach) Polen nur 4 000 Tonnen Geflügel und kaufen aus Polen 40 000 Tonnen Geflügel, wir sind also ein Nettoimporteur von Geflügel aus Polen", erklärte er, "aber dieses Paradox findet sich in den Statistiken, aber nicht in den Köpfen der Landwirte, die glauben, dass die Ukraine eine Quelle von Problemen für die polnische Landwirtschaft ist".

Er wies auch darauf hin, dass die EU-Importe von Getreide aus Russland und Weißrussland - insbesondere Weizen - seit 2022 stark angestiegen sind. Jüngste Eurostat-Daten deuten darauf hin, dass Polen im Jahr 2023 etwa 12 700 Tonnen russisches Getreide importieren wird, gegenüber 6 100 Tonnen im Jahr 2022.

"Polnische Landwirte konkurrieren mit russischem Weizen auf den Märkten anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union, und das ist das Kernproblem", sagte Kachka.

"Die polnische Regierung teilt unsere Ansicht, dass russische Agrarimporte verboten werden sollten. Wenn es also unter dem Gesichtspunkt der Sanktionen problematisch ist, sollte dies durch Handelsmaßnahmen geschehen", erklärte er.

Kachka appellierte auch an die Europäische Union, die Vernunft nicht aufzugeben, auch wenn sie unter dem immensen Druck der Landwirte stehe.

"Wir haben eine neue politische Ära in der EU mit vielen Protesten, mit vielen Emotionen. Und das ist etwas Neues, mit dem wir lernen müssen umzugehen, sowohl innerhalb der EU als auch für die Ukraine, denn es wird sich auf unseren Beitrittsprozess auswirken."

Die EU-Mitgliedsstaaten haben im vergangenen Dezember grünes Licht für die Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit der Ukraine und der benachbarten Republik Moldau gegeben, um der russischen Aggression an der Ostflanke Europas zu trotzen.

"Wenn dieses Problem mit der klassischen EU-Methode der Analyse, der Zahlen, der 'langweiligen' Entscheidungen und der Ausschüsse angegangen wird, kann es leicht bewältigt werden", sagte er und fügte hinzu, dass er Vertrauen in die EU-Institutionen als ehrlichen Makler habe, wo immer es "widersprüchliche Interessen" gebe.

Er forderte den gleichen vernunftbasierten Ansatz bei der Vorgehensweise der EU in Bezug auf den Green Deal, das bahnbrechende Gesetzespaket der EU zur Eindämmung des Klimawandels und des globalen Temperaturanstiegs.

"Die Landwirtschaft sollte ein Teil der Klima-Agenda sein. Es sollte einige Anpassungen geben, und anstatt einen Rückzieher zu machen, wie es von den Landwirten gefordert wird, (...) können die Interessen der Landwirte ausgeglichen werden", erklärte er und fügte hinzu, dass der ukrainische Landwirtschaftssektor gut darauf vorbereitet sei, sich an die Klimaagenda der EU anzupassen:

"Die Ukraine ist eine Lösung für das Problem des Green Deal. Zum einen, weil die ukrainischen Landwirte weniger Dünger und weniger Pestizide verwenden. Und weil wir haben mehr Land, das frei werden kann, wie es im Rahmen des Green Deal vorgeschlagen wurde, also die 4 Prozent Land, die weniger für landwirtschaftliche Zwecke genutzt werden sollte.

Wenn man also die Ukraine in diese Gleichung mit einbezieht, wird man überrascht sein, dass die Ziele der Klimapolitik, wie sie von der EU vorgeschlagen wurden, und die Interessen der Landwirte in Einklang gebracht werden können."