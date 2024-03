Die Europäische Kommission hat am Dienstag die Aufnahme von EU-Beitrittsgesprächen mit Bosnien und Herzegowina empfehlen, acht Jahre nachdem das Land aus dem westlichen Balkan seinen Antrag auf Mitgliedschaft gestellt hat.

WERBUNG

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gab die Entscheidung ihrer Exekutive am Dienstagmorgen in einer Rede vor dem Europäischen Parlament bekannt: "Seit wir den Kandidatenstatus verliehen haben, hat Bosnien und Herzegowina beeindruckende Fortschritte gemacht. In etwas mehr als einem Jahr wurden mehr Fortschritte erzielt als in mehr als einem Jahrzehnt."

"Natürlich sind weitere Fortschritte notwendig, um unserer Union beizutreten. Aber das Land zeigt, dass es in der Lage ist, die Beitrittskriterien zu erfüllen und dem Wunsch seiner Bürger:innen nachzukommen, Teil unserer Familie zu sein", fügte von der Leyen hinzu.

"Die Zukunft von Bosnien und Herzegowina liegt in unserer Union."

Die Empfehlung der Kommission muss von allen 27 EU-Staats- und Regierungschefs gebilligt werden, die nächste Woche auf einem Gipfel in Brüssel darüber entscheiden werden.

Bosnien und Herzegowina, das im Dezember 2022 den Status eines EU-Beitrittskandidaten erhielt, ist eines von fünf Ländern des westlichen Balkans, die als offizielle Kandidaten für einen EU-Beitritt anerkannt sind. Bis heute war es das einzige dieser Länder, das noch keine offiziellen Beitrittsverhandlungen aufgenommen hat.

Tief verwurzelte ethnische Spaltungen und Verzögerungen bei Verfassungs-, Justiz- und Wahlreformen haben verhindert, dass das Land auf dem Weg zur EU-Mitgliedschaft zu seinen Nachbarn aufschließen konnte.

In ihrer jährlichen Bewertung der Fortschritte der EU-Beitrittskandidaten auf dem Weg zum Beitritt, die im Oktober letzten Jahres veröffentlicht wurde, erklärte die Kommission, dass weitere Verfassungs- und Wahlreformen und eine bessere Anpassung an die Außenpolitik der EU erforderlich seien, bevor Bosniens Bewerbung vorangebracht werden könne.

Die EU-Kommission war insbesondere darüber besorgt, dass die Republika Srpska, eine der beiden territorialen Einheiten des Landes, die mehrheitlich aus ethnischen Serben besteht, für eine neutrale Haltung gegenüber der russischen Invasion in der Ukraine plädiert hatte.

Erst im vergangenen Monat traf der Präsident der Republika Srpska, Milorad Dodik, zum vierten Mal seit dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zusammen.

Dennoch versicherte von der Leyen am Dienstag, dass "Bosnien und Herzegowina jetzt voll und ganz mit unserer Außen- und Sicherheitspolitik übereinstimmt, was in diesen Zeiten geopolitischer Turbulenzen von entscheidender Bedeutung ist".

Viele EU-Länder, die als so genannte "Freunde Bosniens" bezeichnet werden, haben gefordert, dass der Weg Bosniens zur EU-Mitgliedschaft im gleichen Tempo wie der der Ukraine vorangetrieben wird. Dazu gehören Österreich, Kroatien, Italien, Ungarn und Slowenien.

Der Einmarsch Russlands hat der künftigen Erweiterung der Europäischen Union neuen Schwung verliehen, wobei die Integration der westlichen Balkanstaaten von vielen als entscheidend für die Stärkung der geopolitischen Bedeutung des Blocks angesehen wird.

Als Reaktion auf die Ankündigung am Dienstag sagte Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg, die Aufnahme von Gesprächen mit Bosnien und Herzegowina sei ein "starkes Signal" für die "Integration des westlichen Balkans" in die EU.

Sollten die Staats- und Regierungschefs der EU der Empfehlung der Kommission grünes Licht geben, kann Bosnien und Herzegowina in die nächste Phase der Gespräche eintreten.

Diese Gespräche markieren jedoch nur den Beginn eines langen und oft komplizierten Verhandlungsprozesses, der Jahre dauert.

Es wird erwartet, dass die Kommission diese Woche den Entwurf eines Verhandlungsrahmens für den Beitritt der Ukraine und der Republik Moldau vorlegen wird. Dieser Rahmen muss ebenfalls von den Staats- und Regierungschefs der EU genehmigt werden.