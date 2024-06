27 Tote nach ukrainischen Angriffen auf russisch besetzte Gebiete

Krieg in der Ukraine - Copyright euronews

Nach Angaben der von Russland eingesetzten Behörden sind in den teilweise besetzten ukrainischen Regionen Cherson und Luhansk bei ukrainischen Angriffen mindestens 27 Menschen getötet worden. Gleichzeitig griffen sich Russland und die Ukraine in der Nacht zum Samstag erneut mit Drohnen an.