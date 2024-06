Mark Rutte zum neuen NATO-Generalsekretär ernannt

Von Euronews mit AP

Der scheidende niederländische Ministerpräsident Mark Rutte wird der nächste NATO-Generalsekretär.

WERBUNG

Der scheidende niederländische Ministerpräsident Mark Rutte ist offiziell zum nächsten NATO-Generalsekretär gewählt worden. Rutte wird sein Amt am 1. Oktober 2024 antreten. Er löst Jens Stoltenberg ab, der den Posten 10 Jahre lang bekleidete. Stoltenberg, ein langjähriger Unterstützer von Rutte, begrüßte die Ernennung. In einem Beitrag auf X sagte er: "Ich weiß, dass ich die NATO in guten Händen lasse."

Mark Rutte ist seit 2010 Ministerpräsident der Niederlande. Er trat Anfang Juli zurück, nachdem sich seine Vier-Parteien-Koalition über den Umgang mit der Migration zerstritten hatte. Während seiner Amtszeit wurde er mit einer Reihe von Skandalen konfrontiert. Er erhielt den Spitznamen "Teflon Mark" für seine Fähigkeit, sich von Widrigkeiten zu erholen.

Rutte unterstützt die Ukraine und ihr Recht auf Selbstverteidigung gegen den russischen Angriffskrieg. Dies hätte ihn auch dazu bewogen, sich für den NATO-Job zu bewerben, so der 57-Jährige. Nach seinem Amtsantritt wird Rutte mindestens vier Jahre im Amt bleiben.