Sechs Erkenntnisse aus den Wahlen im Vereinigten Königreich

Sir Keir Starmer's Labour scheint einen triumphalen Sieg errungen zu haben - und die Konservativen stehen nun am Scheideweg.

Nach einem der größten Wahlsiege in der Geschichte seiner Partei wird Labour-Chef Sir Keir Starmer heute Morgen (5. Juli) aufgefordert, eine Regierung zu bilden und Minister zu ernennen.

Hier sind sechs Dinge, die man über eine Nacht wissen sollte, die einen Wandel, wenn nicht gar ein Blutbad in der britischen Politik mit sich brachte, nachdem bisher acht Kabinettsmitglieder ihren Sitz verloren haben.

1. Die Wähler wollten einen Wandel - und trafen eine Entscheidung historischen Ausmaßes

Die sozialdemokratische Labour-Partei errang einen landesweiten Sieg, konnte die Zahl ihrer Abgeordneten mehr als verdoppeln und sich eine Mehrheit sichern, die mit der von Tony Blair im Jahr 1997 vergleichbar ist.

Starmer eroberte die "rote Mauer" in den linken Kerngebieten Nordenglands zurück, die durch den triumphalen Sieg des Konservativen Boris Johnson im Jahr 2019 eingenommen worden war.

Laut einer BBC-Hochrechnung, die gegen 3.30 Uhr Ortszeit veröffentlicht wurde, werden die Konservativen mit 154 Sitzen weniger als die Hälfte ihres Ergebnisses von 2019 erreichen.

Dies folgt auf mehrere Verluste in traditionellen Kerngebieten wie den Shires rund um London. Finchley, Margaret Thatchers ehemaliger Wahlkreis, hat nun einen Labour-Abgeordneten.

Die Wähler setzten ein klares Zeichen nach fünf Jahren britischer Politik, die von zahlreichen Skandalen und mehreren Rücktritten, darunter von zwei Premierministern, geprägt waren: Johnson und Liz Truss.

Abgesehen von Boris' Versprechen vor der Wahl, den Brexit zu vollziehen, gab es nur wenige politische Fortschritte - was durch den ständigen Wechsel des Führungspersonals nicht gerade begünstigt wurde.

Die Energie in Westminster konzentrierte sich mehr auf Skandale und Ausflüchte als auf die Lebenshaltungskosten oder die Verbesserung der Gesundheitsversorgung.

In seiner Siegesrede rief Starmer dazu auf, "die Politik der Leistung zu beenden und zur Politik als öffentlichem Dienst zurückzukehren", wobei er einen Kontrast zwischen Johnsons Theatralik und seinem eigenen, nüchterneren Stil zog.

Er ist jetzt in einer einzigartigen Position, um etwas dagegen zu unternehmen. Im politischen System des Vereinigten Königreichs gibt es nur wenige verfassungsmäßige Kontrollen für einen Regierungschef, der das Unterhaus kontrolliert - seit dem Brexit umso weniger.

Die Wählerschaft scheint den von Starmer versprochenen Wandel zu wollen. Die Frage ist, ob die Labour-Partei, die vor ihren eigenen Intrigen und internen Kriegen nicht gerade gefeit ist, sie umsetzen kann.

2. Hochkarätige Köpfe rollten

Die Konservativen haben Hunderte von Abgeordneten verloren, und viele hochrangige Politiker haben ihren Job verloren.

Darunter sind amtierende oder ehemalige Kabinettsminister wie Robert Buckland, Penny Mordaunt und Grant Shapps.

Ein weiterer Verlierer war Jacob Rees-Mogg, ein profilierter Brexit-Befürworter und Johnson-Loyalist, der für seine entspannte Haltung gegenüber der Aussicht auf einen Austritt aus der EU ohne Abkommen bekannt wurde. Er verlor seinen Sitz in Somerset, obwohl er 2019 eine Mehrheit von über 14.000 Stimmen hatte.

Jeremy Hunt behielt seinen Sitz in South West Surrey mit einer knappen Mehrheit von weniger als 1.000 und entging so nur knapp dem Verlust seines Sitzes als erster amtierender Finanzminister.

Bei Redaktionsschluss war noch nicht klar, ob Truss, deren Amtszeit als Premierministerin mit nur 49 Tagen bekanntlich kürzer war als die Lebensspanne eines Salats, ihren Sitz in South West Norfolk behalten hat.

Ganz zu schweigen von den großen Namen, die verschwinden, ohne sich dem Wahldrama zu stellen - darunter die ehemalige Premierministerin Theresa May, die Medienberichten vom Donnerstagabend zufolge nun ins Oberhaus einziehen wird.

Der Ausdruck "sinkendes Schiff" wird der Sache nicht ganz gerecht.

Die Überlebensrate der konservativen Abgeordneten lag heute Abend bei etwa 41 %. Wie die Politikprofessoren Philip Cowley und Matthew Bailey anmerken, ist das etwas schlechter als die Aussichten für die Passagiere der zweiten Klasse auf der Titanic, von denen 42 % überlebten.

3. Jenseits der Schlagzeilen gab es viele andere Gewinner und Verlierer.

Selbst in einem System, das von zwei Parteien dominiert wird, gibt es mehr zu berichten.

Die Scottish National Party scheint ihre Vormachtstellung in Schottland verloren zu haben. Nach dem Stand der Auszählung konnte sie 7 Wahlkreise gewinnen, nachdem sie 48 der 59 schottischen Sitze gewonnen hat. Dies ist die Folge einer Reihe von Skandalen und Wechseln in der Parteiführung, darunter der Rücktritt von Nicola Sturgeon.

Die Liberaldemokraten, die nach dem Eintritt in eine Koalitionsregierung von 2010 bis 2015 fast ausgelöscht wurden, konnten nach 11 Wahlkreisen im Jahr 2019 nun schon 58 Mandate erringen. Damit sind die Lib Dems zu ihrer gewohnten Rolle als drittgrößte Kraft in Westminster zurückkehrt.

In seiner Siegesrede in den frühen Morgenstunden sprach der Vorsitzende der Lib Dems, Ed Davey, von Wählern, die sich "im Stich gelassen, für selbstverständlich gehalten und verzweifelt nach Veränderungen" fühlten, weil sie lange Wartezeiten auf Krankenwagen und Hausärzte ertragen müßten und die Flüsse mit Abwässern übersät waren.

Ein weiterer großer Gewinner des Abends war Nigel Farage, der Rechtspopulist, der die britische Unabhängigkeitspartei anführte, die den Brexit vorantrieb.

Seine rechtsgerichtete Reformpartei konnte vier Sitze erringen - darunter auch Farage. Sie scheint auch erheblichen Einfluss auf das Wahlergebnis gehabt zu haben, indem sie den Konservativen Stimmen abnahm - was den Tories Wahlkreise wie Darlington kostete.

Jeremy Corbyn, der frühere Labour-Chef, der wegen eines Antisemitismus-Skandals aus dem Amt gedrängt wurde, hat als unabhängiger Abgeordneter den Wahlkreis Islington in Nordlondon gewonnen, den er seit den 80er Jahren vertritt.

Schon als Hinterbänkler der Labour-Partei war er häufig ein Rebell und dürfte für Sir Keir Starmer ein Stanun ein Dorn im Auge sein, wenn es nicht zu einer Einigung kommt.

4. Das politische System Großbritanniens kann brutal sein

Das Vereinigte Königreich ist vielleicht einzigartig in Europa, weil es ein Ein-Runden-Wahlsystem für seine Legislative hat: Wer die meisten Stimmen im Wahlkreis bekommt, kommt ins Unterhaus.

Viele weisen auf die Ungerechtigkeit dieses Systems für kleinere Parteien wie Reform oder die Grünen hin, die zwar viele Stimmen erhalten, aber nur wenige Sitze erringen können.

Doch wenn die Wähler aufeinander bereit sind, taktisch zu wählen, kann das Westminster-System zu radikalen, wenn nicht gar brutalen Ergebnissen führen.

5. Die Brexit-Revolution hat ihre Kinder gefressen

Dies war die erste Parlamentswahl im Vereinigten Königreich seit dem formellen Austritt des Landes aus der EU.

Der Brexit wurde oft als Revolution bezeichnet - und wie Pierre Vergniaud einmal bemerkte, haben Revolutionen die Angewohnheit, ihre Kinder zu verschlingen.

Die Konservativen, die den Brexit vorangetrieben haben - Johnson, Rees-Mogg, Michael Gove - sind nun alle aus dem Unterhaus ausgeschieden, während Sunak, ein prominenter "Leaver", tödlich verwundet scheint.

Eine Kehrtwende in der Politik wird es nicht geben: Sir Keir hat zwar den Verbleib in der EU unterstützt, aber einen Wiedereintritt in den Binnenmarkt oder die Zollunion ausgeschlossen.

Aber ohne die Vorgaben aus Brüssel muss er nun eine Reihe von wichtigen Entscheidungen über das Wirtschaftsmodell und den Platz des Vereinigten Königreichs in der Welt treffen.

Er und nicht diejenigen, die den Brexit eingefädelt haben, werden diese Entscheidungen treffen müssen.

6. Die Konservativen stehen vor schwierigen Entscheidungen.

Die Konservativen, seit zwei Jahrhunderten die dominierende Regierungspartei des Vereinigten Königreichs, stehen an einem Scheideweg und müssen nun möglicherweise eine historische Niederlage hinnehmen, wie es sie seit 1832 nicht mehr gegeben hat.

Robert Buckland, ein ehemaliger Kabinettsminister, hat einen Vorschlag gemacht, wie es weitergehen könnte, nachdem er seinen Sitz durch eine deutliche Wählerwanderung zu Labour verloren hat.

Buckland sagte der BBC, er habe "die Nase voll von der Performance-Politik" und die Partei müsse "zu dem Ethos zurückkehren, Dinge gut zu machen".

Penny Mordaunt, eine weitere hochrangige Konservative, die heute Abend verloren hat, drängte auf eine Rückbesinnung auf die Mitte.

"Erneuerung ... wird nicht dadurch erreicht, dass wir zu einem immer kleineren Teil von uns selbst sprechen, sondern indem wir uns von den Menschen in diesem Land leiten lassen. Unsere Werte müssen die des Volkes sein", sagte sie.

Aber es gibt noch andere Möglichkeiten.

In Frankreich ist die Mitte-Rechts-Partei in einem Streit darüber zerrissen worden, ob sie sich mit der rechtsextremen Rassemblement Nationale zusammentun soll.

Das Gleiche könnte nun für die britischen Konservativen gelten, die unter dem Wahldruck der Reformpartei stehen.

Wer auch immer der nächste Parteivorsitzende der Konservativen sein wird - und es gibt nur eine Liste von etwa 150 Kandidaten, aus der man wählen kann - wird einige schwierige Dilemmas zu lösen haben.