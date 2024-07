Was wir aus dem Wahlergebnis in Frankreich lernen

Hier sind einige der wichtigsten Ergebnisse der vorgezogenen Parlamentswahlen in Frankreich.

Zum zweiten Mal innerhalb eines Monats hat das regierende Parteienbündnis des französischen Präsidenten Emmanuel Macron am Sonntag einen schweren Schlag einstecken müssen: In der ersten Runde der vorgezogenen Parlamentswahlen liegen Marine Le Pens Rassemblement National (RN) und ihre Verbündete an der Spitze.

Macron löste die Nationalversammlung auf und rief am 9. Juni vorgezogene Neuwahlen aus, nachdem die RN bei den Europawahlen einen überwältigenden Sieg errungen und mehr als doppelt so viele Stimmen erhalten hatte wie Macrons Mitte-Lager.

Macrons Entscheidung, Neuwahlen auszurufen, wurde von Kommentatoren entweder als Trick bezeichnet, um die vor zwei Jahren verlorene absolute Mehrheit zurückzugewinnen; oder als gefährliches Spiel, das dazu führen könnte, dass die Rechtspopulisten zum ersten Mal eine Regierung bilden.

Euronews präsentiert die wichtigsten Ergebnisse des ersten Wahlgangs.

Rechtsextreme erzielen historische Gewinne

Der Rassemblement National (RN), angeführt von dem 28-jährigen Jordan Bardella, scheint seine Position als wichtigste politische Kraft des Landes gefestigt zu haben. Die Partei erhielt landesweit über 33 % der Stimmen.

Wenn das Ergebnis am kommenden Sonntag in der zweiten Runde bestätigt wird, könnte die Partei zwischen 230 und 280 Sitze erringen - nur neun Sitze fehlen ihr zur absoluten Mehrheit.

Dabei war die Partei vor allem in ländlichen Regionen erfolgreich, wo sich die Menschen abgehängt fühlen.

Bardella versprach am Sonntag, er werde "der Premierminister für das gesamte französische Volk sein ... respektvoll gegenüber der Opposition, offen für den Dialog und jederzeit um die Einheit des Volkes bemüht", während er Macrons Bündnis und die linke Neue Volksfront angriff.

Der zweite Wahlgang, fügte er hinzu, werde "einer der entscheidendsten in der Geschichte der Fünften Republik" sein.

Die Gewinne der Rechtspopulisten in der ersten Runde waren ein historisches Ergebnis für die Partei bei einer Parlamentswahl.

2017 hatte der damalige Front National im ersten Wahlgang 13 % der Stimmen erhalten, 2022 waren es 18 % der Stimmen.

Tara Varma, Gastforscherin an der Brookings Institution in Washington DC, sagte Euronews: "Wir sehen, dass sich die Menschen nicht mehr schämen, für den Front National zu stimmen.

"Sie schämen sich nicht nur nicht mehr, es zu tun, sondern auch nicht mehr, es zu sagen", sagte sie.

Auch wenn ein Szenario, in dem der RN die absolute Mehrheit im Parlament erringt, "nicht das wahrscheinlichste sei, könne man es nicht ausschließen", sagte sie.

Macrons großer Verlust

Drei Wochen nach der vernichtenden Niederlage bei den Europawahlen erlitt Macrons Bündnis "Ensemble" einen weiteren verheerenden Schlag, als es mit nur 21 % der landesweiten Stimmen den dritten Platz belegte.

Das sind 12 bzw. sieben Punkte weniger als die RN und die linke Koalition Neue Volksfront (NFP).

Etwa 300 ihrer Kandidaten sind noch im Rennen um einen Sitz im 577 Sitze zählenden Plenarsaal. Sollte das Ergebnis der ersten Runde am kommenden Sonntag bestätigt werden, könnte das bedeuten, dass die Koalition von Macron bis zu 180 Sitze einbüßt und nur noch zwischen 70 und 100 Abgeordnete behält.

Sofern kein anderes Bündnis die absolute Mehrheit erhält, könnte Macron theoretisch versuchen, eine Regierungskoalition zu bilden, aber das könnte ein schwieriges Unterfangen werden.

Der französische Präsident Emmanuel Macron verlässt die Wahlkabine in Le Touquet-Paris-Plage, Nordfrankreich, Sonntag, 30. Juni 2024. Yara Nardi, Pool via AP

Das Präsidentenlager hat wiederholt jede Zusammenarbeit mit der Linkspartei La France insoumise (LFI) abgelehnt. Macron sagte, wenn RN oder LFI an die Macht kämen, könnte dies zu einem "Bürgerkrieg" führen.

Zu den Parteien, die Macron für eine "gemäßigtere" Koalition gewinnen könnte, gehören die Sozialisten und die Grünen auf der linken und die Republikaner auf der rechten Seite.

Es ist jedoch unklar, ob sie eine gemeinsame Basis finden und ob sie zusammen die erforderlichen 289 Sitze erreichen würden.

Wird es eine "republikanische Front" gegen die RN geben?

Schon wenige Minuten nach der Wahltagsbefragung, die den RN weit in Führung sah, riefen führende Politiker der Linken zu einer sogenannten "republikanischen Front" auf.

Sie versprachen, die drittplatzierten Kandidaten, die sich für die zweite Runde qualifiziert haben, zurückzuziehen, um zu verhindern, dass der RN aufgrund einer Stimmenaufteilung zwischen den anderen Parteien Sitze gewinnt.

Dies gilt für die LFI, die Sozialisten, die Grünen und die Kommunisten, aber auch für Mitglieder von Macrons Koalition.

"Ich sage dies mit der ganzen Kraft, die jeder einzelne unserer Wähler aufbringen muss. Keine einzige Stimme darf an den RN gehen", sagte Premierminister Gabriel Attal in seiner Rede am Sonntag.

Andere Mitglieder der Koalition des Präsidenten haben ihre Wähler dazu aufgerufen, die Mitglieder der LFI nicht zu unterstützen. Sie sagten, dass weder der RN noch die Partei von Jean-Luc Mélenchon, die Teil der Linkskoalition ist, eine Stimme erhalten sollten.

Für Mathias Bernard, Spezialist für französische Politikgeschichte und Präsident der Universität Clermont Auvergne, sind "Rückzüge bzw. abgewendete Dreieckskämpfe der Schlüssel zu den Wahlen".

"Wenn jeder der drei Blöcke im zweiten Wahlgang alleine antritt, wird der RN wahrscheinlich die absolute Mehrheit gewinnen. Wenn es eine Art 'republikanische Front' gibt, wird es für den RN schwieriger werden", sagte er Euronews.

"Es ist jedoch nicht sicher, dass diese 'republikanische Front' zustande kommt", sagte er und nannte das Ensemble-Bündnis und die Republikaner als die beiden Kräfte, bei denen sich die drittplatzierten Kandidaten am meisten gegen einen Rückzug wehren könnten.

Demonstranten versammeln sich am Sonntag nach der ersten Runde der Parlamentswahlen auf dem Place de la République in Paris. Louise Delmotte/AP Photo

Hohe Wahlbeteiligung bei Stichwahlen

Das Interesse an der von Macron einberufenen vorgezogenen Parlamentswahlen war groß. Mehrere Wähler sagten Euronews vor der Abstimmung, dass sie von der Politik des Präsidenten enttäuscht seien und sich einen Wechsel wünschten.

Die oft niedrige Wahlbeteiligung in Frankreich ist bei diesen Wahlen deutlich gestiegen.

In der ersten Runde der Parlamentswahlen 2017 und 2022 lag die Wahlbeteiligung nach Angaben des Innenministeriums unter 50 Prozent. In der ersten Runde dieser Wahl stieg die Beteiligung auf 66,7 Prozent.

"Die hohe Wahlbeteiligung und die geringere Anzahl an Kandidaten haben zu einer noch nie dagewesenen Anzahl an Dreierkandidaturen im zweiten Wahlgang geführt", sagt Célia Belin, Leiterin des Pariser Büros des European Council on Foreign Relations.

Die Weigerung der Präsidentschaftskoalition, sich aufgrund der Präsenz der LFI-Kandidaten systematisch zurückzuziehen, könnte jedoch "die Verwirrung der Anti-RN-Wähler über die beste Vorgehensweise verstärken", sagte sie.

Manon Aubry, Europaabgeordnete der Linken, erzählte Reportern am Sonntag, sie habe viele junge Erstwähler getroffen, als sie in Paris zur Wahl ging.

Diese Mobilisierung, besonders in den benachteiligten Vierteln, sollte begrüßt und verstärkt werden, sagte sie.

Die Ergebnisse lösten auch Proteste im Land aus, bei denen sich Tausende linker Wähler wegen der Zugewinne der Rechtspopulisten versammelten.