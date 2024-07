Von Tina Teng

Der Euro eröffnete am Montag höher, da die erste Runde der französischen Parlamentswahlen darauf hindeutet, dass Marine Le Pens rechtsextreme Partei Rassemblement National möglicherweise nicht genügend Stimmen für eine Regierungsbildung erhält.

WERBUNG

Die erste Runde der französischen Wahlen hat gezeigt, dass Marine Le Pens rechtsextreme Partei Rassemblement National (RN) möglicherweise nicht genügend Stimmen für eine absolute Mehrheit erhält. Dann hätte aber auch keine andere Partei im Parlament mehr als die Hälfte der Abgeordneten. Das Ergebnis gab dem Euro Auftrieb. Die Einheitswährung eröffnete am Montag im asiatischen Handel höher als die meisten anderen G-10-Währungen, da Anleger von den schwerwiegenden wirtschaftlichen und politischen Verwerfungen entlastet wurden, die im Falle eines Wahlsiegs von Le Pens Partei hätten eintreten können.

Möglicherweise ein unbesetztes Parlament

Am Wochenende lag die Wahlbeteiligung in Frankreich bei 66,7 % relativ hoch. Im ersten Wahlgang am Sonntag erhielt das rechtsextreme Rassemblement National (RN) unter der Führung von Marine Le Pen zwischen 33,1 % der Stimmen. Die Linkskoalition folgte mit 28 %, während das Mitte-Lager von Präsident Emmanuel Macron 20 % der Stimmen erhielt.

Die erste Runde deutet darauf hin, dass RN zwischen 230 und 315 Sitze erhalten könnte, die Neue Volksfront zwischen 115 und 200 Sitze und Macrons liberales Bündnis zwischen 60 und 120 Sitze. Das ist das erste Mal in der Geschichte, dass die Rechtsextremen in Frankreich eine derartige politische Macht erlangt haben.

Die Partei von Le Pen hat jedoch immer noch nicht die absolute Mehrheit in der Nationalversammlung erreicht, was die Verabschiedung von Gesetzen erschwert. Das könnte die politische Landschaft Frankreichs in eine prekäre Lage bringen. Entscheidend für die Zukunft des Landes ist die für den 7. Juli angesetzte zweite Wahlrunde. Wenn die RN nicht genügend Sitze erhält, um die absolute Macht im Parlament zu erlangen, werden parteiübergreifende Absprachen in den Stichwahlen entscheidend sein.

Dennoch könnte dies das beste Ergebnis für die europäischen Märkte und den Euro sein, da die französischen Rechtsextremen nicht so viel Unterstützung erhalten haben wie erwartet. Ein Szenario mit einem Parlament ohne Mehrheit einer Partei bedeutet, dass keine einzelne Partei die Legislative außer Kraft setzen kann, was die finanzielle Stabilität Frankreichs weniger gefährdet. Dies gibt Macron auch Zeit und die Möglichkeit, bei den nächsten Wahlen in drei Jahren eine Kehrtwende herbeizuführen.

Europäische Märkte beenden den Juni schwächer

Die wichtigsten europäischen Aktienmärkte beendeten den Juni aufgrund der politischen Turbulenzen mit einer negativen Note. Besonders ausgeprägt war der Ausverkauf bei den französischen Aktien, wo der CAC 40 im vergangenen Monat um 6,42 % einbrach. Der Euro Stoxx 600 fiel um 2,08 %, und der DAX verlor im Juni 1,42 %. Infolgedessen schwächte sich der Euro gegenüber den meisten anderen G-10-Währungen aufgrund der zunehmenden Macht der Rechtspopulisten bei den EU-Parlamentswahlen ab. Angesichts der Ungewissheit über den endgültigen Ausgang der französischen Wahlen dürften sowohl die europäischen Aktienmärkte als auch der Euro in der kommenden Woche volatil bleiben.

Die Risikoaversion könnte die Marktstimmung weiterhin dominieren, wie der Abstand zwischen den Renditen 10-jähriger französischer Anleihen und ihren deutschen Pendants zeigt, der am Freitag erneut auf 81,1 Basispunkte und damit auf den höchsten Stand seit 2012 gestiegen ist. In Krisenzeiten gelten deutsche Staatsanleihen in Europa als sichere Anlagen, was zu einem Anstieg der Renditedifferenz zwischen den Benchmark-Anleihen dieser beiden Länder führt.

Ausverkauf französischer Staatsanleihen

Gleichzeitig schienen Anleger französische Staatsanleihen zu verkaufen, da sie befürchteten, dass der Aufstieg der RN die Fähigkeit Frankreichs, seine Staatsschulden zu verwalten, beeinträchtigen könnte. Marine Le Pens Programm, das eine einwanderungsfeindliche Politik, Steuersenkungen und eine Herabsetzung des Renteneintrittsalters vorsieht, dürfte das Staatsdefizit deutlich erhöhen.

Es wird auch befürchtet, dass die potenziellen wirtschaftlichen Turbulenzen Auswirkungen auf die gesamte Eurozone haben könnten. In der vergangenen Woche hat die deutsche Regierung eine gemeinsame Emission von Staatsanleihen zur Unterstützung des Verteidigungssystems aufgrund der politischen Unruhen in Frankreich gestoppt. Darüber hinaus könnte der zunehmende rechtsextreme Einfluss ausländische Investitionen abschrecken und den technologischen Fortschritt Frankreichs in Europa behindern. Das birgt Risiken für Emmanuel Macrons ehrgeizigen Plan, bis zu 15 Milliarden Euro an Investitionen anzuziehen, insbesondere in den Bereichen Technologie, künstliche Intelligenz und Pharmazeutika.

Trotz der zunehmenden Risiken in Frankreich hält es die Europäische Zentralbank (EZB) nicht für notwendig, auf dem französischen Anleihemarkt zu intervenieren. Die EZB hat betont, dass die Lösung etwaiger Turbulenzen auf den französischen Märkten in erster Linie in den Zuständigkeitsbereich der französischen Politiker fällt.