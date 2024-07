Finnisches Abschiebegesetz: Rotes Licht für Migranten aus Russland

Von Euronews mit EBU

Finnische Abgeordnete haben ein umstrittenes Gesetz zur Zurückweisung von Migranten an der Grenze zu Russland gebilligt. Offenbar soll es Ausnahmen geben.

Die finnischen Gesetzgeber haben am Freitag knapp ein umstrittenes Gesetz verabschiedet, das es Grenzschutzbeamten erlaubt, Migranten aus Drittländern, die aus Russland einzureisen versuchen, zurückzuweisen.

Mit dem Gesetzentwurf sollen vorübergehende Maßnahmen eingeführt werden, die Migranten an der Einreise in das nordische Land hindern, um auf das zu reagieren, was Helsinki als "hybride Kriegsführung" aus Russland betrachtet.

Russland instrumentalisiert Migranten, so die finnische Regierung

Die Regierung behauptet, Moskau schleuse Migranten ohne Papiere an der Grenze zwischen den beiden Ländern ein, um einen Zustrom von Einwanderern zu organisieren.

Das Gesetz würde es den finnischen Grenzschutzbeamten ermöglichen, Asylanträge von Migranten an den Grenzübergängen unter bestimmten Umständen abzulehnen.

Kinder, Behinderte und Migranten, die sich nach Ansicht der Grenzschutzbeamten in einer besonders gefährdeten Lage befinden, dürfen sie jedoch offenbar nicht zurückweisen.

Das Gesetz ist ein Jahr lang gültig.

Dem Gesetz stimmten 167 Abgeordneten zu - weil es so umstritten ist, war eine Fünf Sechstel Mehrheit erforderlich.

Der finnische Ministerpräsident Petteri Orpo begründete die Verabschiedung des Gesetzes mit der nationalen Sicherheit, um gegen die russischen Manöver vorzugehen, bei denen Migranten absichtlich an die schwer bewachte Grenze gelockt werden.

Das Gesetz wurde kontrovers aufgenommen, da es nach Ansicht von Gegnern, darunter Akademiker, Rechtsexperten und Menschenrechtsgruppen, gegen die finnische Verfassung, die von den Vereinten Nationen eingegangenen internationalen Rechtsverpflichtungen und die von Finnland unterzeichneten Zusagen der EU verstößt.

Michael O'Flaherty, der Menschenrechtskommissar des Europarats, hatte sich bereits zuvor besorgt über den Gesetzentwurf geäußert und sich gegen seine Annahme ausgesprochen.

Finnland hat die 1.340 Kilometer lange Landgrenze zu Russland im vergangenen Jahr geschlossen, nachdem nur wenige Monate nach dem NATO-Beitritt des Landes mehr als 1.300 Migranten ohne ordnungsgemäße Papiere oder Visa innerhalb von drei Monaten ins Land gekommen waren.

Finnland bildet die Außengrenze der Europäischen Union im Norden.