Im Vorfeld der Europawahl im Juni gab es einen koordinierten Versuch, in den sozialen Medien pro-russische, Anti-Impf- und Anti-LGBTQ-Inhalte zu verbreiten, wie ein neuer Bericht "mit absoluter Sicherheit" belegt.

Sehr viele Konten überschwemmten vor den Wahlen zum Europäischen Parlament im Juni die sozialen Medien in Ländern in der ganzen EU mit Desinformationen und förderten darüber hinaus den rechtsextremen politischen Diskurs in Frankreich und Deutschland, wie eine neue Studie zeigt.

Die niederländische sozialdemokratische Delegation beauftragte Analysten des niederländischen Beratungsunternehmens Trollrensics, mögliche Desinformationsnetzwerke zu untersuchen, die die öffentliche Meinung vor den Europawahlen beeinflussen.

Wie aktiv war das Netzwerk?

Das Beratungsunternehmen führte Untersuchungen in Deutschland, Frankreich, Italien und den Niederlanden durch, zusätzlich zu einer allgemeineren Untersuchung englischsprachiger Wörter und Hashtags im Zusammenhang mit der Wahl.

"Wir können mit absoluter Sicherheit feststellen, dass ein großes koordiniertes Netzwerk von Konten den öffentlichen Diskurs in den sozialen Medien rund um die EU-Wahlen in Deutschland und Frankreich beeinflusst hat", heißt es in dem Bericht.

"Trollrensics fand ein Desinformationsnetzwerk in Italien, aber es war nicht sehr aktiv bei der Beeinflussung des Diskurses rund um die italienischen EU-Wahlen", so der Bericht weiter. "In den Niederlanden wurden keine Desinformationsnetzwerke identifiziert".

Trollrensics untersuchte 2,3 Millionen Beiträge von fast 500.000 Konten in diesen Ländern. 50.000 davon wurden als Konten identifiziert, die falsche Darstellungen verbreiteten.

Welche Partei profitierte in Deutschland?

Die Studie ergab, dass das Desinformationsnetzwerk in Deutschland besonders umfangreich war.

Es förderte die rechtspopulistische Partei Alternative für Deutschland (AfD), Anti-LGBTQ-Diskurse und Anti-Impfstoff-Desinformation.

"Es handelt sich um ein umfangreiches Netzwerk, das einen großen Einfluss auf die politische Debatte über X in Deutschland ausübt, insbesondere in deutscher Sprache", heißt es in dem Bericht.

Welcher Politiker profitierte in Frankreich?

Das Netzwerk in Frankreich hingegen hatte deutlich mehr Konten als das deutsche Netzwerk.

Mindestens 20 Prozent der Beiträge über den rechtsextremen Politiker Éric Zemmour stammten laut Trollrensics von Konten innerhalb des Netzwerks.

Der Einfluss der Fehlinformationskampagne auf die politischen Debatten auf X war so groß, dass sie Themen allein durch die Überflutung der sozialen Medien mit Beiträgen, Kommentaren und Likes zum Trend machen konnte, so der Bericht.

Was geschah in Italien?

Das italienische Netzwerk war weniger umfangreich, förderte aber immer noch rechte Politiker, während es diejenigen auf der linken Seite angriff.

Es enthielt viele ältere Konten, die zwischen 2011 und 2022 erstellt wurden, so Trollrensics, was bedeutet, dass es Italien wahrscheinlich schon seit langem beeinflusst und pro-russische Narrative verbreitet hat.

Wann wurden die Konten erstellt?

Dem Bericht zufolge wurden die Netzwerke in Frankreich, Deutschland und Italien nicht speziell zur Beeinflussung der EU-Wahlen eingerichtet. Viele der Konten wurden kurz nach dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine im Jahr 2022 erstellt, und einige sind sogar noch älter als diese.

Viele von ihnen folgen russischen Regierungskonten und -beamten sowie namhaften rechtsextremen Kommentatoren wie Dmitri Medwedew, Tucker Carlson und Eva Vlaardingerbroek.

Dem Bericht zufolge expandieren die Netzwerke in Frankreich und Deutschland in einem "unglaublichen Tempo", wobei weitere Konten erstellt werden, um die bereits im Netzwerk vorhandenen zu verstärken.

Für die Zukunft empfiehlt Trollrensics weitere Untersuchungen ähnlicher Netzwerke in anderen europäischen Ländern sowie eine genauere Beobachtung möglicher Desinformationskampagnen auf TikTok und anderen sozialen Plattformen.

Wie immer ist es wichtig, ein Auge darauf zu haben, woher die von Ihnen geteilten Social-Media-Inhalte stammen, und sich dieser Desinformationsnetzwerke bewusst zu sein.