Das Fußballspiel zwischen Argentinien und Marokko wurde für fast zwei Stunden unterbrochen, da die marokkanischen Fans den Platz stürmten. Vor Beginn des Spiels zwischen Israel und Mali wurde die israelische Mannschaft ausgepfiffen.

Die Olympischen Spiele 2024 in Paris wurden mit einem überraschenden 2:1-Sieg der marokkanischen Fußballnationalmannschaft gegen den Panamerikameister Argentinien in Saint-Étienne eröffnet. Das Chaos-Spiel wurde allerdings für fast zwei Stunden unterbrochen, nachdem mehrere Personen das Spielfeld gestürmt hatten.

Ein weiteres spektakuläres Spiel fand in Bordeaux statt, wo Japan Paraguay mit 5:0 besiegte, während Frankreich mit einem 3:0-Sieg gegen die USA das Heimpublikum erfreute.

Im Siebener Rugby war der Beginn der Spiele für die Männermannschaft der Gastgeber weniger glanzvoll: Sie besiegten Uruguay mit 19:12, erreichten aber lediglich ein Unentschieden mit 12:12 gegen die USA.

Der amtierende Olympiasieger Fidschi besiegte die USA mit 38:12 und Uruguay mit 40:12. Irland gewann gegen den amtierenden Weltmeister Südafrika mit 10:5. Zum Abschluss des langen Spieltags fuhr Neuseeland ein 17:5 gegen Südafrika ein.

Die vollständigen Fußball- und Rugby-Ergebnisse finden Sie unten.

Israels Nationalmannschaft vor dem Fußballspiel ausgepfiffen

Am Mittwoch wurde die israelische Nationalmannschaft während des Spielens der israelischen Nationalhymne vor dem Spiel gegen Mali im Pariser Parc des Princes laut ausgepfiffen.

Am Anfang des Spieles wurden vor dem Stadion zahlreiche Sicherheitskräfte eingesetzt. In einem zunehmend angespannten internationalen Klima ist die Sicherheit den französischen Organisatoren der Spiele von hoher Priorität.

Die israelische Mannschaft traf unter starker Polizeieskorte ein, mit Motorradfahrern an der Spitze und etwa einem Dutzend Fahrzeuge der Bereitschaftspolizei im Schlepptau.

Bewaffnete Polizeibeamte patrouillierten im Stadion Parc des Princes, obwohl die Atmosphäre außerhalb des Stadions ruhiger war.

Die Fans von Mali sangen stolz, als ihre Hymne zuerst gespielt wurde. Als die israelische Hymne ertönte, gab es sofort Buhrufe und Pfiffe. Das Lautsprechersystem des Stadions, über das die Hymnen abgespielt wurden, wurde daraufhin deutlich lauter, was wie ein Versuch wirkte, die Buhrufe zu übertönen.

Sobald das Spiel begann, wurden die israelischen Spieler bei jeder Ballberührung ausgepfiffen. Sicherheitsbeamte griffen in eine scheinbar hitzige Auseinandersetzung zwischen einigen Fans ein.

Mehrere Fans auf der malischen Tribüne hielten palästinensische Flaggen in der Hand.

Die Mannschaften von Israel und Mali vor dem Fußballspiel im Pariser Parc des Princes. AP/Aurelien Morissard

Fußballfans mit palästinensischen Fahnen während des Spiels zwischen Israel und Mali. AP/Aurelien Morissard

Marokko schlägt Argentinien nach fast zweistündiger Spielunterbrechung

Zum Auftakt des olympischen Fußballturniers der Männer gelang Marokko am Mittwoch ein furioser 2:1-Sieg gegen Argentinien - allerdings erst, nachdem wütende Fans das Spielfeld gestürmt hatten, um gegen den vermeintlichen Ausgleichstreffer in der sechzehnten Minute der Nachspielzeit zu protestieren.

Es wurden Gegenstände auf das Spielfeld geworfen, und die Sicherheitskräfte mussten die Fans zurückhalten, so dass das Spiel in Saint-Etienne für fast zwei Stunden unterbrochen werden musste und die Zuschauer aufgefordert wurden, das Stadion zu verlassen.

Das Tor wurde schließlich kurz vor der Wiederaufnahme des Spiels als Abseitstor gewertet, woraufhin die marokkanischen Spieler in den Schlussminuten jubelten.

Das Fußballspiel zwischen Argentinien und Marokko wurde für fast zwei Stunden unterbrochen, da die marokkanischen Fans den Platz stürmten. AP/Silvia Izquierdo

Es war ein chaotischer und dramatischer Start in das Turnier, nachdem Argentinien, das bei den Olympischen Spielen 2004 und 2008 Goldmedaillen gewonnen hatte und in Frankreich als Favorit gilt, nach einem 0:2-Rückstand durch ein Tor von Soufiane Rahimi ein Comeback gelang.

Giuliano Simeone traf in der 68. Minute, und Argentinien bedrängte Marokkos Torhüter Munir El Kajoui mit Schüssen, bevor Medina mit einem Kopfball aus kurzer Distanz das Spiel zu entscheiden schien.

Die marokkanischen Fans stürmten daraufhin das Spielfeld, andere warfen mit Müll, und das Spiel wurde offiziell unterbrochen.

Rahimi hatte Marokko in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit in Führung gebracht und in der 49. Minute einen Elfmeter verwandelt, der sich als das entscheidende Tor gegen eine argentinische Mannschaft erwies, in der vier Spieler des Teams standen, das die Weltmeisterschaft 2022 in Katar gewinnt.

Gastgeber Frankreich startet gut

Durch Tore von Alexandre Lacazette und Michael Olise gewann Frankreich mit 3:0 gegen die Vereinigten Staaten. Loic Bade sorgte mit einem späten Kopfballtor für den dritten Treffer und besiegelte damit einen Sieg, der bis zum Fernschuss des ehemaligen Arsenal-Stürmers Lacazette in der 61.

Die Gastgeber mussten ihr Glück gegen eine amerikanische Mannschaft versuchen, die beim Stand von 0:0 einen Schuss von Djordje Mihailovic an die Latte setzte. Der Treffer von Lacazette fiel fast unmittelbar danach.

Ergebnisse von Tag 1 der Olympischen Spiele in Paris

Fußball der Männer, Gruppenphase

Argentinien 1-2 Marokko

Usbekistan 1-2 Spanien

Guinea-Neu 1-2 Neuseeland

Ägypten 0-0 Dominikanische Republik

Irak 2-1 Ukraine

Japan 5-0 Paraguay

Frankreich 3-0 USA

Mali 1-1 Israel

Rugby Siebener, Pool der Männer

