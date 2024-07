Hitzewarnung in Frankreich: Zuhause bleiben und nach älteren Menschen sehen

Von Euronews

Frankreich hat mit einer Hitzewelle zu kämpfen. Für fast die Häfte des Landes gilt wegen extremer Temperaturen eine Hitzewarnung.

WERBUNG

Frankreich hat mit einer Hitzewelle zu kämpfen. Für fast die Häfte des Landes gilt wegen extremer Temperaturen eine Hitzewarnung.

Der französische Wetterdienst Météo France hat für 39 Departements im Süden des Landes die Alarmstufe Orange ausgerufen. In den nächsten Tagen werden Temperaturen von bis zu 40°C im Schatten erwartet.

Der Wetterdienst arbeitet mit einem vierstufigen Wetterwarnsystem, Orange ist die zweithöchste Stufe.

Am Wochenende galt bereits in 10 Departements in Okzitanien und in Nouvelle-Aquitaine die höchte Warnstufe. Seit Sonntagnachmittag wurde für fünf Departements in Okzitanien (Haute-Garonne, Gers, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne) und fünf in Nouvelle-Aquitaine (Lot-et-Garonne, Gironde, Landes, Corrèze, Dordogne) der höchste Hitzealarm ausgerufen.

Es wird erwartet, dass sich die Hitze in dieser Woche vom Süden in die nördlichen Regionen Frankreichs ausbreitet und mehrere Tage anhält.

Den Menschen wird empfohlen ausreichend Wasser zu trinken, im Haus zu bleiben und nach älteren Angehörigen zu sehen.