Dürre und Wasserknappheit: Sardinien ruft den Notstand aus

Die italienische Insel Sardinien hat aufgrund der anhaltenden Dürre den Notstand ausgerufen.

In der Tourismusmetropole hat es seit Wochen nicht mehr geregnet, und die Temperaturen in der Region steigen weiter an - in den kommenden Tagen wird auf der Insel eine Hitze von 40 Grad erwartet.

Die Ankündigung wurde vom Regionalrat Sardiniens gemacht. Die Bestimmung wird bis zum 31. Dezember in Kraft bleiben.

Die Wasserknappheit hat die landwirtschaftlichen und industriellen Aktivitäten, den Tourismussektor und das tägliche Leben der sardischen Bürger drastisch beeinträchtigt.

Der italienische Senator Marco Meloni hat langfristige Strategien zur Abschwächung der Auswirkungen des Klimawandels und der Dürre auf den italienischen Inseln gefordert.