Auf die Tötung von Hamas-Führer Hanija in Teheran folgten weltweit Warnungen vor einer weiterer Eskalation der Lage. Der Iran drohte Israel mit Rache.

Nach der offenbar gezielten Tötung des Hamas-Führers Ismail Hanija in Teheran ist weltweit die Sorge vor einer weiteren Ausweitung des Kriegs im Nahen Osten gewachsen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell warb während einer Vietnam-Reise für Deeskalation.

Borrell sagte, er müsse abwarten bis mehr Informationen vorliegen, bevor er einen Kommentar abgeben könne. "Es gab zuvor eine Eskalation an der Grenze und der Krieg im Gazastreifen geht weiter. Ich habe mit dem Außenminister des Libanon, Bou Habib, gesprochen, als ich in Laos war. Ich kann nur sagen, dass wir nach Wegen fragen müssen, um die Spannungen abzubauen und Krieg zu vermeiden. Dieser hätte Auswirkungen auf die gesamte Region und darüber hinaus. Wir brauchen jetzt einen Waffenstillstand im Gazastreifen", forderte Borrell.

Peking befürchtet "weitere Instabilität in der Region"

China verurteilte die Tötung deutlich. Lin Jian, Sprecher des Außenministeriums in Peking, sagte: "Wir sind äußerst besorgt über den Vorfall, lehnen die Ermordung entschieden ab und verurteilen sie. Wir sind tief besorgt, dass der tödliche Angriff auf Ismail Hanija zu weiterer Instabilität in der Region führt." China habe stets dafür plädiert, regionale Streitigkeiten durch Verhandlungen zu lösen. "Für den Gazastreifen sollte so schnell wie möglich ein umfassender und dauerhafter Waffenstillstand erreicht werden."

Austin: "Probleme mit diplomatischen Mitteln angehen"

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin äußerte sich ebenfalls besorgt über eine mögliche Eskalation im Nahen Osten, hält eine Ausweitung des Kriegs aber für vermeidbar: "Wenn Israel angegriffen wird, helfen wir gewiss bei der Verteidigung. Das haben wir im April getan und Sie können davon ausgehen, dass wir das wieder tun werden. Aber wir wollen nicht, dass das nötig sein wird", so Austin. "Wir unternehmen Schritte, um die Temperatur zu senken und Probleme mit diplomatischen Mitteln anzugehen."

Iran kündigt Rache an

Irans Oberster Führer Ali Khamenei drohte Israel mit "harten Strafen". Rache sei die Pflicht des Iran. Präsident Peseschkian sagte, der Iran werde seine territoriale Integrität verteidigen.