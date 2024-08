Algerische Boxerin mit Geschlechtstest-Problem gewinnt Olympia-Kampf

Von euronews

Sekunden nach Beginn ihres ersten oympischen Kampfes gibt die italienische Boxerin Angela Carini unter Tränen auf. Der Fall ihrer Gegnerin, der algerischen intersexuellen Athletin Imane Khelif wird ein Nachspiel haben.

Angela Carini entschied sich, den Kampf gegen die algerische Intersex-Boxerin Imane Khelif nicht zu beenden. Die Entscheidung, den Kampf abzubrechen, fiel nach nur 46 Sekunden, nachdem sie einige harte Schläge eingesteckt hatte. "Es tat höllisch weh", soll sie gesagt haben.

Die Kampfrichter bestätigten ihre Entscheidung. Die italienische Athletin kniete im Ring und weinte .

Die 25-jährige Carini, die aus Neapel stammt und den Spitznamen "Tigre" trägt, trat im Weltergewicht bis 66 kg gegen den algerische Athletin Khelif an.

"Ich bin nicht einverstanden mit der Entscheidung des IOC, die algerisch Athletin Imane Khelif bei den Olympischen Spielen in Paris antreten zu lassen, der Wettbewerb scheint nicht fair zu sein", sagte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die in der Casa Italia in Paris eintraf, um den olympischen Wettbewerb zu verfolgen.

Warum Khelif umstritten ist

Vor einem Jahr war die nordafrikanische Boxerin vom Finale der Boxweltmeisterschaft ausgeschlossen worden, weil sie einen Hormontest nicht bestanden hatte: Ihre DNA hat ein männliches Chromosom.

Für das Internationale Olympische Komitee (IOC) liegt Khelifs Testosteronspiegel bei diesen Olympischen Spielen jedoch im Rahmen der Parameter einer Frau. Die Athletin sei daher berechtigt, als Frau an den Wettkämpfen teilzunehmen, da sie die Eignungstests für das Geschlecht bestanden hat.

"Ich kann mich nur an die olympischen Regeln halten und werde morgen im Ring alles geben", hatte Carini vor ihrem olympischen Debütkampf gesagt.

Der Fall erregt in Italien großes Aufsehen Vizepremier Salvini und Familien- und Gleichstellungsministerin Rocella reagierten empört.