Der türkische Olympiaschütze und Silbermedaillengewinner von Paris 2024, Yusuf Dikeç, ist mit seiner gewöhnlichen Brille und seiner lässigen Pose zum viralen Star avanciert.

Das Bild eines türkischen Olympiaschützen, der scheinbar gleichgültig zu seinem Wettkampf in Paris 2024 erschien und dennoch die Silbermedaille mit nach Hause nahm, hat in den sozialen Medien für Aufsehen gesorgt.

Mit der Hand in der Hosentasche und ohne die optischen Hilfsmittel, die seine Konkurrenten trugen, hob sich Yusuf Dikeç mit seinem lässigen Stil von seinen Konkurrenten im 10-Meter-Luftpistolen-Mixed-Team-Wettbewerb in Paris ab.

Der Erfolg von Dikeç, der zusammen mit seinem Partner Şevval İlayda Tarhan den zweiten Platz belegte, und seine scheinbar völlige Lässigkeit haben ihn über Nacht zu einer Internet-Sensation gemacht.

"Die Türkei schickte einen 51-jährigen Mann ohne Speziallinsen, Augenschutz oder Gehörschutz und gewann die Silbermedaille", heißt es in einem viralen Beitrag auf X, der zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels fast 90 Millionen Mal aufgerufen wurde.

Die meisten olympischen Schützen verwenden einen speziellen Gehörschutz und Linsen, um die Sicht auf einem Auge zu blockieren und die Blendung zu reduzieren, aber Dikeç brauchte anscheinend nichts davon und wurde nur von dem serbischen Duo Zorana Arunović und Damir Mikec um die Goldmedaille gebracht.

Erfolg hat man nicht mit den Händen in den Taschen

Dikeç ist kein Unbekannter im Schießsport: Paris 2024 ist seine fünfte Olympiade, nachdem er die Türkei bereits 2008, 2012, 2016 und 2020 vertreten hat. Außerdem hat er mehrere Titel bei Welt- und Europameisterschaften in verschiedenen Pistolendisziplinen errungen.

Der Sportler ist Unteroffizier der türkischen Gendarmerie im Ruhestand.

"Ich brauchte keine besondere Ausrüstung", sagte Dikeç Berichten zufolge den türkischen Medien. "Ich bin ein Naturtalent, ein Schütze von Natur aus."

"Erfolg hat man nicht mit den Händen in den Taschen", lautet eine weitere Aussage, die er gegenüber der türkischen Presse machte.

Sogar auf den offiziellen olympischen Social-Media-Konten wurde Dikeçs bemerkenswert entspannter Stil gefeiert.

"Die olympischen #shootingsport-Stars, von denen wir nicht wussten, dass wir sie brauchen", hieß es auf X und bezog sich dabei auch auf den Südkoreaner Kim Yeji, der ebenfalls die Herzen und Köpfe der Social-Media-Nutzer erobert hat.

Seltsamerweise wurde Kim aus genau dem gegenteiligen Grund berühmt wie Dikeç: Die Silbermedaillengewinnerin mit der 10-Meter-Luftpistole bei den Frauen wurde für ihre "Hauptcharakter-Energie" gelobt, dank ihrer futuristischen Schießsportausrüstung. Aber eins hat sie mit dem Türken gemeinsam: ihre unfassbar coolen Gelassenheit.

Zuvor war ein älteres Video von ihr von der ISSF-Weltmeisterschaft 2024 aufgetaucht, in dem sie nach ihrem Weltrekord Augenkontakt mit der Kamera aufnimmt. Das Video ging bald viral.

Weitere Social-Media-Nutzer haben sich schnell an dem Spaß beteiligt und selbstreferenzielle Memes erstellt, in denen Dikeç und Kim auftauchen, wenn man X benutzt; Parodien beliebter Filme und Collagen, in denen der türkische Star Zeit mit seiner Katze verbringt.

Andere haben das mittlerweile ikonische Bild von Dikeç mit Bier und Zigaretten überlagert, um zu suggerieren, dass er nach einem Drink in der Kneipe gerade zu den Olympischen Spielen gegangen sei, während wieder andere darauf anspielen, dass er ein Geheimagent sei.