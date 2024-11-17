Russische Oppositionelle demonstrieren in Berlin gegen Putin

WERBUNG

Prominente russische Oppositionelle sind am Sonntag mit mindestens 1.000 Gleichgesinnten durch die Berliner Innenstadt marschiert. Sie kritisierten den russischen Präsidenten Wladimir Putin und seinen Krieg gegen die Ukraine und forderten Demokratie in Russland.

Hinter einem Transparent mit der Aufschrift "No Putin. Kein Krieg" wurden die Demonstranten und Demonstrantinnen von Julia Nawalnaja, der Witwe des einstigen führenden Putin-Kritikers Alexej Nawalny, sowie von Ilja Jaschin und Wladimir Kara-Murza angeführt, die im Sommer in einem viel beachteten Gefangenenaustausch aus russischer Haft freikamen.

Die Demonstranten riefen "Russland ohne Putin" und andere Sprechchöre auf Russisch und hielten Schilder mit einer Vielzahl von Botschaften hoch, darunter "Putin = Krieg" und "Putin ist ein Mörder".

Einige trugen die Flaggen Russlands oder der Ukraine sowie eine weiß-blau-weiße Flagge, die von einigen russischen Oppositionsgruppen verwendet wird.

Nach Angaben der Organisatoren begann der Marsch in der Nähe des Potsdamer Platzes und führte durch das Brandenburger Tor und am Checkpoint Charlie vorbei bis zur russischen Botschaft.

"Der Marsch fordert den sofortigen Abzug der russischen Truppen aus der Ukraine, den Prozess gegen Wladimir Putin als Kriegsverbrecher und die Freilassung aller politischen Gefangenen in Russland", so die Demonstranten in einer Erklärung.

Jaschin betonte vor dem Protestmarsch in einer Erklärung, die Demonstranten würden "die Freiheit, die wir hier in Berlin haben, nutzen, um der Welt zu zeigen: Es gibt ein friedliches, freies und zivilisiertes Russland."

Nawalnaja, Jaschin und Kara-Murza bezeichneten die Kundgebung am Sonntag als ein Zeichen der Einigkeit in einer Zeit, in der die jüngsten Auseinandersetzungen das Anti-Kriegs-Lager erschüttert haben.

Die russische Anti-Kriegs-Opposition im Exil hat es bisher weitgehend versäumt, mit einer Stimme zu sprechen und einen klaren Aktionsplan vorzulegen.

Der bahnbrechende Ost-West-Gefangenenaustausch im August, bei dem wichtige Dissidenten freigelassen worden waren, hätte eine Bewegung wiederbeleben können, die durch den Tod Nawalnys, eines charismatischen Antikorruptionskämpfers und Erzfeindes des Kremls, im Gefängnis ausgebremst wurde.

Jedoch haben sich die Spannungen in den letzten Monaten verschärft, als Nawalnys Verbündete und andere prominente Dissidenten gegenseitige Anschuldigungen öffentlich machten, die die Hoffnung auf eine einheitliche Front gegen den Kreml erstickten.

Viele oppositionell gesinnte Russen sind tief frustriert über die Machtkämpfe und manche Bemühungen rivalisierender Gruppen, sich gegenseitig zu diskreditieren, um Einfluss zu gewinnen.