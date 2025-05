WERBUNG

Schwere Überschwemmungen im rumänischen Kreis Harghita - die schlimmsten der letzten drei Jahrzehnte - haben zu kritischen Zuständen im historischen Salzbergwerk Praid geführt, einem der größten Salzvorkommen Europas und einer wichtigen Touristenattraktion des Landes.

Laut dem Präfekten des Komitats, Petres Sandor, ist der Wasserzufluss unkontrollierbar.

"Wir haben den Kampf mit der Natur verloren. Das Wasser ist wieder in die Salzmine eingedrungen, und zwar in einem Ausmaß, das derzeit nicht kontrolliert werden kann", so Sandor gegenüber der lokalen Presse.

"Die Behörden werden so bald wie möglich ein Gutachten erstellen, um den Zustand der Wände und der Pfeiler im Inneren des Bergwerks festzustellen und zu entscheiden, wie es weitergehen soll", fügte er hinzu.

Das Salzbergwerk Praid geht auf die Römerzeit zurück. In jüngerer Zeit diente die Attraktion am Fernwanderweg Via Transilvanica auch als medizinisches Zentrum und als Touristenziel mit einem Abenteuerpark, einem Kino, einem kleinen Museum und anderen Einrichtungen, die sich alle etwa 120 Meter unter der Erde befinden.

Problem: Wasser schmilzt Salz

Die Behörden müssen das Ausmaß des Notfalls im Salzbergwerk und die Auswirkungen der Überschwemmung noch ermitteln.

"Die Situation ist kompliziert. Wenn Wasser mit dem Salz in Berührung kommt, schmilzt es sofort und hinterlässt ein Loch", sagte Sorin Rindasu, Leiter der Abteilung für Notfallsituationen in der rumänischen Wasserbehörde.

Die Strömung des Flusses Corund nahm zu, so dass das Wasser weiter in das Bergwerk floss, fügte er hinzu.

Nach Angaben der Behörden ist die Lage zwar kritisch, aber die Überschwemmungen werden nicht das gesamte Bergwerk destabilisieren.

"Es würde eine ganze Weile dauern, bis das Wasser so viel Salz aufgelöst hat, dass es ein Stabilitätsproblem darstellt. Wir sprechen hier von Monaten, Jahren, nicht von Tagen oder Wochen", sagte Sandor.

Archivbild des Besucherzentrums im Salzbergwerk Praid in Rumänien Zsiros, Sandor/

In den letzten Jahren bereits hatten Wasserlecks ein Problem für das Bergwerk dargestellt. Die Behörden führten Arbeiten durch, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.

Die rumänische Regierung bot der Region Hilfe an, um die Notsituation zu bewältigen, und das Wirtschaftsministerium versicherte den Anwohnern, dass es weitere Investitionen tätigen werde, um die Auswirkungen der Überschwemmung des Salzbergwerks auf den rumänischen Tourismus zu verringern und das Bergwerk wieder für Besucher zu öffnen.