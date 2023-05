Von euronews

Halbleiter sind eine Schlüsselkomponente von Produkten, die wir täglich benutzen, darunter Smartphones, Laptops und Autos - und die meisten von ihnen werden in Taiwan hergestellt.

Eine "Krise" zwischen China und Taiwan würde "buchstäblich jedes Land der Erde betreffen", sagte US-Außenminister Antony Blinken letzte Woche gegenüber Euronews.

Er äußerte sich inmitten wachsender Spannungen zwischen den beiden Ländern, als China drei Tage lang militärische Übungen rund um die Insel Taiwan abhielt, die Peking als abtrünnige Provinz betrachtet.Jeder Ausbruch von Feindseligkeiten in Taiwan könnte zahlreiche wirtschaftliche und sicherheitspolitische Folgen für die ganze Welt haben. Eine der größten Auswirkungen könnte jedoch die Produktion von Halbleiterchips betreffen.

Halbleiter tragen dazu bei, dass sich die Welt dreht. Sie sind wesentliche Bestandteile von digitalen Produkten, Geräten und Infrastrukturen, von Smartphones und Autos bis hin zu medizinischer und militärischer Ausrüstung. Da die Welt immer digitaler wird, mit mehr Geräten, die das Internet der Dinge unterstützen, mehr künstlicher Intelligenz (KI) und mehr Cloud-, Edge- und Quanten-Computing, wird die Nachfrage nach Halbleitern nur noch steigen.

Und Taiwan ist der bei weitem größte Chip-Produzent der Welt - ein Punkt, den Blinken in seinem Euronews-Interview erwähnte. China hat geschworen, die demokratische Insel Taiwan wieder mit dem Festland zu vereinen, ein Ziel, das westliche Länder als verschlüsselte Sprache für eine mögliche umfassende militärische Intervention irgendwann in der Zukunft interpretieren.

Was sind Halbleiter und warum sind sie so wichtig?

Halbleiter - auch als Chips bekannt - sind wesentliche Bestandteile unzähliger elektronischer Produkte, die wir täglich benutzen. Von Smartphones, Radios, Fernsehern, Computern, Laptops und Videospielen über Autos, Flugzeuge und andere Transportmittel bis hin zu einer Vielzahl medizinischer Geräte - ohne Halbleiter würde die Welt, wie wir sie kennen, nicht mehr funktionieren.

Einem Bericht des Beratungsunternehmens McKinsey & Company zufolge werden sie sich bis 2030 zu einer Billionen-Dollar-Industrie entwickeln. In diesem Bericht heißt es, dass etwa 70 Prozent des Wachstums auf drei Branchen entfallen werden: die Automobilindustrie, die Computer- und Datenspeicherung und die drahtlose Kommunikation.

Halbleiter sind zwar für unsere moderne Welt unverzichtbar, aber sie sind auch schwierig herzustellen. Ihre Herstellung ist ein hochpräziser und teurer Prozess, der mehrere komplexe Schritte umfasst. Es ist auch ein kostspieliger und zeitaufwändiger Prozess, so dass die Hersteller Schwierigkeiten haben können, schnell auf Marktveränderungen oder technologische Fortschritte zu reagieren.

Da Chips in so vielen Produkten eine wichtige Rolle spielen, hat eine Unterbrechung der Chipherstellung schwerwiegende Auswirkungen auf die globale Lieferkette. Dies zeigte sich während der COVID-Pandemie, als Aufträge für Heimarbeit dazu führten, dass Chipfabriken bis 2020 geschlossen werden mussten.

Der Anstieg der Nachfrage nach Elektronik für Menschen, die aufgrund der Schließung von zu Hause aus arbeiten, bedeutete einen Anstieg der Nachfrage nach Chips - und als die Fabriken wieder geöffnet wurden, gab es bereits einen Auftragsstau. Dies führte zu einem Engpass bei der Herstellung von Neuwagen, da die Chiphersteller Mühe hatten, auf die gestiegene Nachfrage zu reagieren.

Taiwans Rolle in der Halbleiterproduktion

Taiwan ist mit Abstand der weltweit größte Hersteller von Halbleitern. Das Land produziert mehr als 60 Prozent der Halbleiter weltweit, und mehr als 90 Prozent der modernsten Halbleiter. Der größte taiwanesische Hersteller, die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), hat einen Anteil von etwa 54 % am Weltmarkt und liefert Chips an Unternehmen wie Apple, Qualcomm und Nvidia.

Der Marktanteil der USA liegt bei etwa 12 Prozent, während die europäischen Länder zusammen nur 9 Prozent ausmachen. Sowohl die USA als auch die EU haben Pläne zur Steigerung der Halbleiterproduktion. EU-Beamte haben erklärt, dass sie den Anteil Europas bis 2030 auf 20 Prozent erhöhen wollen, während die US-Regierung letztes Jahr ihr CHIPS-Gesetz verabschiedet hat, mit dem Milliarden in die Halbleiterherstellung investiert werden.

Angesichts der Schwierigkeiten und Kosten bei der Einrichtung des gesamten Herstellungsprozesses bleibt Taiwan jedoch vorerst eine wichtige Quelle für Chips für die weltweite Elektronikindustrie.

Wie sich eine chinesische Aggression gegenüber Taiwan auf die Versorgung auswirken könnte

Angesichts des Beinahe-Monopols, das Taiwan bei der Produktion moderner Chips innehat, hätte jedes militärische Engagement zwischen China und Taiwan enorme Auswirkungen auf die Welt.

Taiwans Dominanz in der Halbleiterproduktion wurde von einigen Analysten als "Silicon Shield" bezeichnet - was bedeutet, dass China aufgrund der globalen Bedeutung des Landes für die Produktion von Schlüsselelementen für die Elektronik davon abgehalten werden könnte, das Land in seine Schranken zu weisen. Die jüngsten militärischen Übungen Chinas rund um die Insel werfen die Frage auf, wie stark der Schutzschild ist.

"Fünfzig Prozent des weltweiten Handelsverkehrs werden täglich durch die Straße von Taiwan abgewickelt", erklärte Blinken gegenüber Euronews nach einem NATO-Treffen zu Außenbeziehungen am 5. April in Brüssel.

"Siebzig Prozent der Halbleiter, die wir für unsere Smartphones, unsere Geschirrspüler und unsere Autos benötigen, werden in Taiwan hergestellt", fuhr er fort. "Wenn es zu einer Krise käme, die auf das Verhalten Chinas zurückzuführen wäre, hätte das schreckliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, weshalb Länder auf der ganzen Welt darauf achten, dass sich jeder verantwortungsvoll verhält.

Er fügte hinzu: "Ich habe dies in Gesprächen mit vielen unserer NATO-Verbündeten sowie mit Partnern in Asien gehört: Es besteht die Sorge, dass eine Krise infolge von Chinas Handlungen in Bezug auf Taiwan Auswirkungen auf buchstäblich jedes Land der Erde haben würde.

Sollte China Taiwan blockieren oder dort einmarschieren, würde dies zu einer sofortigen Unterbrechung der Versorgung mit den meisten Halbleitern führen, die in Produkten auf der ganzen Welt verwendet werden.