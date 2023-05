Skytrain: Durch Wuhan schweben

no comment

In China ist eine neue Magnet-Schwebebahn in Betrieb genommen worden. Die fahrerlose Hängebahn erreicht eine Höchstgeschwindigkeit bis zu 60 Km/h. Die neue, rund zehn Kilometer lange Strecke führt durch den Wuhaner Stadtteil Optics Valley, ein Zentrum für Hi-Tech-Unternehmen in der chinesischen Metropole.