Irreführende, von KI generierte Inhalte könnten die Wähler:innen beeinflussen, sagen KI-Experten. Die Präsidentschaftswahlen in der Türkei am Sonntag sind die erste große Wahl, die vor dieser Herausforderung steht.

Türkische Internetnutzer:innen waren überrascht, als sie in einem vor zwei Wochen online gestellten Video feststellten, dass Kemal Kilicdaroglu, der Hauptherausforderer von Präsident Recep Tayyip Erdogan bei der Wahl am Sonntag, perfekt Englisch sprach.

"Mein Augapfel spricht auch Englisch. Ich verspreche dir, Opa, wir werden dich zum Präsidenten machen", kommentierte ein Twitter-Nutzer, der das Video des 74-jährigen Kandidaten teilte. Doch zwei Tage später deckte die unabhängige türkische Website Teyit auf, dass das Video gefälscht war.

Laut Teyit, was auf Türkisch "Bestätigung" bedeutet, wollte das von einer künstlichen Intelligenz erstellte Video niemanden täuschen und wurde zunächst mit einem Caveat veröffentlicht.

"Ich experimentiere ständig mit KI, um neue Funktionen kennen zu lernen. Ich habe die Stimme von Kemal Kilicdaroglu mit Hilfe von KI erstellt und sie für eine englische Version seiner Kandidaturrede verwendet", sagte @ytc06, der das Video als erster Twitter-Nutzer mit seinen 11 Followern teilte, bevor es viral wurde.

Der jüngste Boom beim Zugang zu KI-Tools begünstigt solche Situationen, so der Deepfake-Spezialist Henry Ajder.

"Wenn etwas, das satirisch sein soll, aus dem Kontext gerissen wird, kann es für echt gehalten werden, vor allem, wenn man mit einem Publikum spricht, das bestimmte Vorurteile hat", sagte er Euronews Next.

"Berühmte Persönlichkeiten und Politiker sind besonders gefährdet, weil sie viel in die Kamera sprechen, still stehen und direkt in die Linse schauen. Diese Form von Video ist leichter zu manipulieren, als wenn sie sich bewegen und ihr Profil verändern", erklärte er.

Überflutung sozialer Medien mit Fälschungen

Am selben Tag, an dem das manipulierte Video in dem er Englisch spricht, veröffentlicht wurde - was ihm übrigens vor allem Unterstützung einbrachte - warnte Kilicdaroglu seine Anhänger in den sozialen Medien vor einer möglichen Wahlbeeinflussung.

"Cambridge Analytica zu spielen, übersteigt eure Fähigkeiten, Jungs", sagte er zu Regierungsvertretern auf Twitter und bezog sich dabei auf die unerlaubte Nutzung persönlicher Daten und gezielte Kampagnen in sozialen Medien, um die US-Präsidentschaftswahlen 2016 zu beeinflussen.

Die bevorstehenden türkischen Präsidentschafts- und Parlamentswahlen könnten Erdogans 20-jährige Herrschaft beenden und die politische Landschaft des Landes verändern. Es handelt sich außerdem um eine der ersten großen Wahlen, bei denen eine derart fortschrittliche KI zum Einsatz kommt.

"Wenn man in der Lage ist, ausgefeilte und sehr menschlich klingende Sprache in großen Netzwerken und nicht authentischen Konten mit einem Narrativ zu überfluten, könnte das natürlich eine Rolle bei der Besetzung eines Themas spielen", sagte Ajder.

Das ist genau das, was die Internetnutzer in der Türkei zu erreichen versuchen. In den letzten Monaten war Teyit mit einer Welle von manipulierten Inhalten konfrontiert und hat über 150 umstrittene Behauptungen im Zusammenhang mit den Wahlen entlarvt, davon allein acht vom 10. Mai. Bei vielen davon handelte es sich um Fälschungen, die die Leser in die Irre führen sollten, indem sie die Kandidat:innen (vor allem die der Opposition) des Terrorismus und der Unhöflichkeit beschuldigten.

"Es ist im Grunde leicht zu erkennen, dass diese Art von Inhalten gefälscht ist, aber für Menschen, die nicht mehr kritisch denken, ist es das nicht", sagte der türkische KI-Experte Cem Say gegenüber Euronews Next.

Die Mehrheit der Türken ist zwischen Erdogan und Kilicdaroglu polarisiert, und Umfragen sagen derzeit ein äußerst knappes Rennen zwischen den beiden Kandidaten voraus.

Die Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) des amtierenden Präsidenten hat ihre Konkurrenz immer wieder aufs Korn genommen, zuletzt bei ihrer größten Kundgebung in Istanbul am 7. Mai, als eine nicht näher bezeichnete Bearbeitung von Kilicdaroglus Wahlkampfvideo auf Großbildschirmen gezeigt wurde.

In der gefälschten Version wurde Murat Karayılan, ein Führer der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) - die auch von mehreren anderen Ländern und der EU als terroristische Organisation eingestuft wird - eingeblendet, der zum Wahlkampfsong der Opposition mitklatschte, während aus den Lautsprechern der Text "Kommt, lasst uns alle wählen gehen" ertönte.

In einem Video, das in den sozialen Medien verbreitet wurde, fragte Erdogan die schätzungsweise 1,7 Millionen Anhänger, die an seiner Kundgebung teilnahmen: "Würden meine nationalen und lokalen Landsleute für diese Leute stimmen?", bevor er hinzufügte: "Seht euch das an, es ist wirklich wichtig!".

Ein weiterer Präsidentschaftskandidat, Muharrem Ince, ist am Donnerstag aus dem Rennen ausgestiegen, nachdem ein angebliches Sexvideo veröffentlicht wurde, das er als Fälschung bezeichnete.

Was ich in den letzten 45 Tagen gesehen habe, habe ich in den letzten 45 Jahren nicht erlebt. Muharrem Ince Vorsitzender der türkischen Heimatpartei

Der Gründer und Vorsitzende der Mitte-Links-, säkularen und nationalistischen Heimatpartei, die Erdogans wichtigster Herausforderer bei den Wahlen 2018 war, sagte, er sei während des gesamten diesjährigen Wahlkampfes "Rufmord" ausgesetzt gewesen.

"Was ich in den letzten 45 Tagen gesehen habe, habe ich in den letzten 45 Jahren nicht erlebt", sagte Ince in seiner Rücktrittsrede.

"Gefälschte Videos, gefälschte Bilder... sie haben mein Gesicht auf ein Video von einer israelischen Porno-Website gesetzt", fügte er hinzu und beschuldigte die Journalisten und Staatsanwälte des Landes, ihn nicht vor der "Wut der Verleumdung" geschützt zu haben.

Experten wie Say befürchten noch aggressivere Taktiken in letzter Minute. "Deepfakes könnten am Wahltag eingesetzt werden, um die Menschen davon abzuhalten, zur Wahl zu gehen, oder um ihre Entscheidung zu beeinflussen", sagte er und fügte hinzu, dass dann "keine Zeit für eine Überprüfung" bliebe.

Was kann man tun?

Da die Fortschritte bei der künstlichen Intelligenz keine Anzeichen einer Verlangsamung zeigen, befinden sich die Experten für Entlarvung in einem Wettlauf mit den Generatoren von KI-Inhalten. Genau wie in der Türkei haben Deepfakes, die von offiziellen Quellen erstellt wurden, ihren Weg auf die politische Bühne in den Vereinigten Staaten gefunden.

Nachdem Präsident Joe Biden angekündigt hatte, dass er für die Wiederwahl kandidieren würde, veröffentlichte das gegnerische Nationale Kommittee der Republikaner ein von KI erstelltes Video, das eine dystopische Zukunft unter einer zweiten Amtszeit Bidens zeigt. Experten warnen bereits, dass Deepfakes eine der größten Herausforderungen bei den US-Präsidentschaftswahlen 2024 sein werden.

"Was sie Erkennung dieser Dinge angeht, ist das im Moment ein wenig deprimierend", sagte Ajder. Seiner Meinung nach sind Tools, die die Herkunft von Inhalten zertifizieren, vielversprechend, bergen aber die Gefahr, eine Medienhierarchie zu schaffen: Wenn echte Inhalte nicht zertifiziert sind, "können die Leute sie als Fälschungen abtun, wenn es ihnen passt", erklärte er. Er empfiehlt, sich an Medienquellen zu halten, die bekannt sind und Fakten überprüfen können.

Das ist in der Türkei sehr schwierig, da 90 Prozent der inländischen Medien unter staatlicher Kontrolle stehen, wie die Organisation Reporter ohne Grenzen berichtet. Dies - in Verbindung mit einem Gesetz vom Oktober 2022, das die "Desinformation" einschränken soll - bedeutet, dass nur sehr wenige Medien in der Türkei tatsächlich über "Deepfakes" berichten.

Anadolu, die staatliche türkische Nachrichtenagentur, wurde beschuldigt, die Ergebnisse der von der Opposition gewonnenen Bürgermeisterwahlen 2019 in Istanbul zurückzuhalten, und in diesem Monat wurden in einem Bericht der Wahlbeobachtungsmission der OSZE Bedenken hinsichtlich der Unparteilichkeit der Medienaufsichtsbehörde des Landes, RTÜK, geäußert.

Wenige Tage vor dem Urnengang in der Türkei ist die Serie des unabhängigen türkischen Medienunternehmens 140journos vielleicht die wirkungsvollste, um sich vorzustellen, was als Nächstes kommen könnte - auch hier mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Die im März mit Hilfe des KI-Bildgenerators Midjourney und des KI-Textgenerators ChatGPT veröffentlichte Serie bietet zwei Narrative über die Zukunft der Türkei.

Die erste Geschichte zeigt einen besiegten und frisch pensionierten Erdogan. "Am Anfang war es ein bisschen schwierig. Aber mit der Zeit habe ich die Gelegenheit genutzt, mehr Zeit mit meiner Familie zu verbringen, der Natur näher zu sein und mehr Zeit für mich selbst zu haben", sagt ein Bot, der den Politiker verkörpert, während Fotos von ihm beim Tee im Bademantel den Beitrag illustrieren.

In der anderen Erzählung hat Erdogan die Macht nie aufgegeben und die Türkei hat sich zu einem Imperium im Stil von Star Wars entwickelt, das den "universellen Frieden schaffen" will.

Auf die Frage "Was waren die größten Herausforderungen bei der Erreichung dieses Erfolgs?", antwortet die Erdogan-ähnliche KI: "Eine unserer größten Herausforderungen bestand darin, mit der neuen Ordnung der Welt und des Universums Schritt zu halten, die technologischen Entwicklungen genau zu verfolgen und sich ständig an sie anzupassen" - eine unverhüllte Anspielung auf die Herausforderung, der sich alle Politiker:innen heute angesichts der KI stellen müssen.