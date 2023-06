Die europäischen Länder suchen nach neuen Wegen, um gegen das Hacken durch Minderjährige vorzugehen und setzen dabei zunehmend auf Rehabilitations- und Präventionsprogramme.

Die Maßnahmen zur Bekämpfung der zunehmenden Internetkriminalität sind von Land zu Land unterschiedlich. In einigen Ländern gibt es harte Strafen für illegales Hacken, aber ist ein Leben hinter Gittern bei so vielen Hackern unter 30 wirklich die Antwort?

"Cyberkriminalität kennt kein Alter", sagt Mike Jones, ein ehemaliger Hacker, der unter dem Pseudonym H4UNT3D Hacker bekannt ist, "und leider sind Kinder, da sie naiv und verletzlich sind, die Mehrheit derjenigen, die zu dieser Gruppe von Cyberkriminellen werden."

Da es vielen Staaten unangenehm ist, oft naive Straftäter ins Gefängnis zu schicken, wenden sich viele nun der Rehabilitation und Prävention zu. Verbrechensbekämpfungsstellen und Polizeibehörden in ganz Europa richten Programme ein, um junge Straftäter an legale und oft gut bezahlte Formen des Hackens heranzuführen.

Diese Jobs können jungen Erwachsenen helfen, ein Leben im Strafvollzug zu vermeiden, und sie können sogar in die Lage versetzen, denselben Institutionen zu helfen, die sie mit ihren illegalen Aktivitäten bedroht haben.

Wie gehen die verschiedenen Länder gegen Cyberkriminalität vor?

Das niederländische Modell

Nachdem immer mehr junge Straftäter wegen illegalen Hackens in das Strafrechtssystem geraten sind, beschloss die Polizei in den Niederlanden, dass es an der Zeit war, einen anderen Ansatz zu wählen.

"Die niederländische Polizei hat die Initiative ergriffen und mit der Cyberstraftäter-Präventionsgruppe (COPS) eine Lösung gefunden", erklärt Floor Jansen, Teamleiterin der Cyberstraftäter-Präventionsgruppe der niederländischen Polizei.

"Im Rahmen dieser Gruppe arbeiten wir mit privaten Unternehmen, dem öffentlichen Sektor und Lehrern zusammen, um die Jugendlichen zu sensibilisieren und sie darüber zu informieren, was illegal ist und welche Konsequenzen das für sie selbst und auch für die Opfer hat", sagt sie.

"Auf diese Weise sind sie zumindest in der Lage, eine informierte Entscheidung zu treffen, ob sie ein Krimineller oder ein ethischer Hacker werden."

Um junge Menschen anzusprechen, hat COPS HACK_Right ins Leben gerufen, ein Rehabilitationsprogramm für Ersttäter im Alter zwischen 12 und 30 Jahren.

"Der Zweck des Projekts ist es, technisch versierten Straftätern beizubringen, wie sie ihre IT-Kenntnisse sinnvoll einsetzen können. Auf diese Weise versuchen wir zu verhindern, dass sie in Zukunft wieder straffällig werden", sagt Jansen.

Indem die niederländische Polizei junge Cyber-Kriminelle rehabilitiert, anstatt sie einzusperren, können ihre Fähigkeiten im Dienste der Wirtschaft, der Regierung oder lokaler und globaler Unternehmen eingesetzt werden.

Finnlands Exit-Projekt

Das niederländische Modell wurde inzwischen in Ländern wie Dänemark und Finnland nachgeahmt. In Finnland führte die Polizei im Jahr 2020 das Projekt "Cybercrime Exit" ein. Es richtet sich an junge Menschen zwischen 12 und 25 Jahren und soll ihnen den Unterschied zwischen legalen und illegalen Hacking-Aktivitäten vermitteln und sie vom abrutschen in die Kriminalität abhalten.

Das Programm Cyber Choices, Großbritannien

In Großbritannien führte die National Crime Agency 2017 ihr erstes Wochenendcamp für Cyberkriminelle durch. Der Wochenendkurs, der von Cyber Security Challenge UK veranstaltet wurde, zeigte ehemaligen Straftätern legale Möglichkeiten auf, ihre Fähigkeiten zu nutzen, z. B. in der Cybersicherheit zu arbeiten.

Die NCA hat außerdem Cyber Choices eingerichtet, ein Online-Portal, das Eltern und Erziehungsberechtigte über die Risiken der Cyberkriminalität aufklären und ihnen zeigen soll, wie sie technisch begabte Kinder auf den richtigen Weg bringen und gleichzeitig sicherstellen können, dass sie wissen, was passiert, wenn sie sich an illegalen Aktivitäten beteiligen.

Macht Hacken süchtig?

Warum brauchen so viele junge Menschen überhaupt eine Rehabilitation? Jones, der sich jetzt für die Unterstützung von Kindern einsetzt, die sich mit illegalem Hacken beschäftigen, glaubt, dass dies daran liegt, dass Hacker leicht süchtig werden können.

"Hacken und Sucht gehen Hand in Hand", erklärt er. "Der Grund, warum ich das sage, ist, dass jeder, der eine suchtiaffine Persönlichkeit hat, leicht süchtig nach einem Adrenalinschub werden kann, und das ist genau das, was das Hacken bietet, es ist dieses Biofeedback, dieser Rausch."

Die 2016 von Europol erstellte Studie "Youth Pathways into Cybercrime" (Wege der Jugend in die Cyberkriminalität) legt nahe, dass es Parallelen zwischen dem Hacken und der Abhängigkeit von Substanzen wie Drogen und Alkohol gibt, da das Hacken eine schnelle Dopaminausschüttung bewirkt.

Die Herausforderung für Unternehmen, die ehemalige Hacker rekrutieren wollen, besteht also darin, legale Berufe genauso spannend zu machen wie das Hacken, wie Erik van Oosbree veranschaulicht.

"Ich bin Vollzeit-Penetrationstester, meine Aufgabe besteht hauptsächlich in technischen Penetrationstests, Webanwendungen und internen Netzwerken für große Organisationen und Behörden", erklärt er.

"Ich habe fast jede Woche die Möglichkeit, zu einem anderen Unternehmen zu wechseln und verschiedene Systeme auszuprobieren. Das erfüllt mich mit Freude, denn ich kann es bereits legal tun, und ich denke, dass dieser Beruf eine wirklich gute Wahl ist."

Neben Penetrationstests können ehemalige jugendliche Straftäter auch Jobs in den Bereichen Cybersicherheit und Ethical Hacking in Erwägung ziehen und sogar als Regierungsinformanten arbeiten, die dabei helfen, andere Cyberkriminelle zu fassen.

Können Cyber-Kriminelle zurückgeholt werden?

Auch wenn Verhaltensänderungen oft nicht einfach sind, glaubt Jansen, dass Interventionen immer besser sind, als junge Straftäter hinter Gitter zu bringen.

"Kinder überschreiten immer Grenzen, offline, aber auch online."

"Als Strafverfolgungsbehörden sollten wir von Anfang an dabei sein, mit präventiven Maßnahmen und nicht nur mit Verhaftung und Verfolgung, denn das ist wirklich eine Verschwendung von Zeit, Geld und Talent."

Während einige junge Hacker wissen, dass das, was sie tun, illegal ist, kann es für andere so einfach sein, ein Leben als Krimineller zu verhindern, indem man sie über die Grenze zwischen legalen und illegalen Aktivitäten aufklärt, damit sie sie nicht überschreiten.